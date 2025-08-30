कंप्यूटर से भी ज्यादा तेज काम करेगा आपका दिमाग, बस डाइट में शामिल करें ये फूड्स!

Foods for Brain: हम जो भी खाते हैं उसका सीधा असर हमारी सेहत पर पड़ता है. डाइट का असर दिमाग पर पड़ता है. डाइट में कुछ फूड्स को शामिल करना ब्रेन हेल्थ के लिए फायदेमंद हो सकता है. आइए जानते हैं दिमाग तेज करने के लिए थाली में किन फूड्स को शामिल करना चाहिए.

अखरोट

अखरोट दिमाग के लिए बेहद फायदेमंद ड्राई फ्रूट माना जाता है. अखरोट में ओमेगा 3 फैटी एसिड, विटामिन ई, एंटीऑक्सीडेंट्स और प्रोटीन पाया जाता है जो कि दिमाग के सेल्स को हेल्दी रखते हैं. रोजाना अखरोट खाने से याददाश्त तेज रहती है वही डिमेंशिया का रिस्क भी कम होता है.

हल्दी

हल्दी में करक्यूमिन कंपाउंड पाया जाता है. हल्दी में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट और एंटी-इंफ्लेमेटरी गुणों से भरपूर होता है. दिमाग की सूजन को कम करता है. हल्दी का सेवन करने से ब्रेन सेल्स का निर्माण करने में मदद करता है. डिप्रेशन और स्ट्रेस को भी कम कर सकता है.

Add Zee News as a Preferred Source

डार्क चॉकलेट

डार्क चॉकलेट में कैफीन और एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं जो कि दिमाग के काम करने की क्षमता को बढ़ाते हैं. वहीं डार्क चॉकलेट का सेवन करने से मूड को अच्छा करता है वहीं तनाव को भी कम करता है. वहीं डार्क चॉकलेट का सेवन करने से फोकस बढ़ता है. मानसिक थकान दूर होती है और याददाश्त तेज होती है.

ब्लूबेरी

ब्लूबेरी में एंथोसायनिन एंटीऑक्सीडेंट होता है, जो दिमाग के सेल्स को डैमेज होन से बचाता है. ब्लूबेरी में मौजूद पोषक तत्व याददाश्त बढ़ाने में मददगार है. ब्लूबेरी खाने से दिमाग की एजिंग प्रोसेस स्लो होती है.

हरी पत्तेदार सब्जियां

पालक, केल, मेथी और ब्रोकली जैसी हरी सब्जियों में विटामिन के, फोलेट, बीटा-कैरोटीन और ल्यूटिन जो कि दिमाग के विकास के लिए फायदेमंद होता है. हरी सब्जियों का सेवन करने से दिमाग की सूजन कम हो सकती है.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत, स्किन या बालों से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.