पिज्जा-बर्गर को कहें बाय-बाय! वीकेंड को खास बनाने के लिए घर पर सूजी से बनाएं ये 5 टेस्टी फूड्स!

Weekend Special Foods: वीकेंड सभी लोगों के लिए काफी ज्यादा खास होता है. बाजार के पिज्जा और बर्गर को खाना बच्चों से लेकर बड़ों तक को खूब भाता है. वीकेंड पर कई लोग घर पर बना खाना खाने की बजाय बाहर की अनहेल्दी चीजों को खाना बड़ा पसंद करते हैं इससे हेल्थ पर भी काफी बुरा असर पड़ता है. अगर आप इस दिन को सबसे हटके और खास बनाना चाहते हैं, तो घर पर ही सूजी से बने कुछ फूड्स को आसानी से बनाकर खा सकते हैं. आइए आपको बताते हैं.



सूजी से बनाएं टेस्टी फूड्स



1. सूजी उत्तपम

अगर आप इस वीकेंड को घर पर ही खास बनाना चाहते हैं, तो आप सूजी उत्तपम को आसानी से बनाकर खा सकते हैं. टिफिन और ब्रेकफास्ट दोनों के लिए ही ये बेस्ट माना जाता है. एक बार खाने के बाद बार-बार खाने का मन करता ही रहेगा.



2. सूजी ब्रेड टोस्ट

अगर आप वीकेंड पर बच्चों के लिए कुछ खास बनाना चाहती हैं, जिसे खाकर उनके चेहरे पर स्माइल आए, तो आप सूजी ब्रेड टोस्ट को आसानी से बनाकर खा सकते हैं. स्नैक के रूप में भी आप चाहे तो घर पर शाम में बनाकर भी खा सकते हैं.



3. सूजी पिज्जा

बाहर के मैदा वाले पिज्जा को छोड़कर आप घर पर बने सूजी के पिज्जे को आसानी से बनाकर खा सकते हैं. खूब सारी सब्जियों के साथ इसका टेस्ट काफी बेहतर आने वाला है. ये सेहत और स्वाद दोनों के लिए काफी ज्यादा बेस्ट साबित होता है.



4. सूजी ढोकला

आप नाश्ते में सूजी ढोकला को आसानी से बनाकर खा सकते हैं. दिन में स्नैक्स के तौर पर तो सुबह ब्रेकफास्ट के तौर पर बनाकर खा सकते हैं. इसको बनाना भी काफी ज्यादा आसानी होता है.



5. सूजी की इडली

वीकेंड पर अपने दिन की शुरूआत आप सूजी की इडली को बनाकर कर सकते हैं. एक जैसा नाश्ता खा-खाकर अगर आप बोर हो गए हैं, तो वीकेंड पर कुछ इस तरह से तैयार कर सकते हैं.