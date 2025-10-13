दुनिया का सबसे महंगे बादाम कौन सा है? जो स्वाद के साथ-साथ सेहत के लिए भी है फायदेमंद

Mamra Almonds: बादाम को ड्राई फ्रूट्स का राजा कहा जाता है. स्वाद मं बेहतरीन होने के साथ-साथ यह सेहत के लिए भी बेहद फायदेमंद होता है. पोषक तत्वों से भरपूर बादाम प्रोटीन, फाइबर, विटामिन E, मैग्नीशियम, हेल्दी फैट्स और एंटीऑक्सीडेंट्स से भरपूर होता है. ऐसे में इसे डाइट में शामिल करने से शरीर, ब्रेन और स्किन तीनों ही हेल्दी हो सकता है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि बाजार में कितने तरह के बादाम पाए जाते हैं, और ऐसा कौन सा बादाम है, जो सबसे महंगा और सबसे ज्यादा पोषण से भरपूर माना जाता है? वो बादाम है ममरा बादाम..

क्या है ममरा बादाम?

ममरा बादाम को सबसे महंगा और पोषण से भरपूर बादाम माना जाता है. खासकर तौर पर यह ईरान, अफगानिस्तान, भारत के कश्मीर और हिमालयी क्षेत्रों में पाया जाता है. इस बादाम की सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसमें किसी तरह का केमिकल या पॉलिश नहीं होता है. ये बादाम पूरी तरह से नेचुरल होता है.

Add Zee News as a Preferred Source

कैसे दिखती है ममरा बादाम?

आपको बता दें, कि ममरा बादाम देखने में छोटा और हल्का झुर्रियों वाला होता है. लेकिन इसमें कैलिफोर्निया बादाम की तुलना में लगभग 50% से ज्यादा पोषण होता है. ओमेगा-3 और ओमेगा-6 जैसे पोषण तत्वों के साथ-साथ इसमें प्रोटीन और मिनरल्स भी भरपूर मात्रा में पाया जाता है. ऐसे में ठंड के मौसम में इसे खाना ज्यादा फायदेमंद होता है, क्योंकि ये एनर्जी देने का भी एक अच्छा स्रोत होता है.

बादाम की कीमत

अगर ममरा बादाम की बात करें तो, इसकी कीमत यह प्रति किलो ₹1800 से ₹3000 है. वहीं कैलिफोर्निया बादाम प्रति किलो ₹800 से ₹1200 है. कश्मीरी बादाम प्रति किलो ₹1200 से ₹2000. गिरी बादाम प्रति किलो ₹600 से ₹900 है. ममरा बादम की कीमत नॉर्मल बादाम से तीन गुना ज्यादा होती है. इसलिए इसे बादामों का राजा भी कहा जाता है.