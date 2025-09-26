Advertisement
कढ़ी में खट्टापन बढ़ाने के लिए बड़े काम की हैं रसोई की ये 5 चीजें, मिलेगा जबरदस्त स्वाद

Kitchen Hacks:  कढ़ी लोगों को खूब पसंद होती है अगर आप कढ़ी में खट्टापन बढ़ाना चाहते हैं, तो कुछ रसोई की कमाल की चीजें होती हैं, जिससे आप स्वाद के साथ-साथ खट्टापन भी बढ़ा सकते हैं.

Written By  Ritika|Last Updated: Sep 26, 2025, 02:05 PM IST
Kitchen Hacks:  हर रसोईघर में कढ़ी को तो बनाकर खूब खाया जाता है, ये डिश बच्चों से लेकर बड़ों तक को खूब पसंद होती है.  स्वाद हल्का खट्टा और मसालों से भरपूर हो जाए, तो खाने में मजा ही आ जाता है. इसको कुछ लोग चावल के साथ खाना पसंद करते हैं, तो कुछ इसको रोटी के साथ चटकारे ले-लेकर खाते हैं. कई बार पकाते समय कढ़ी में दही का खट्टापन नहीं आ पाता है, जिस वजह से कढ़ी खाने में स्वाद नहीं होती है. ज्यादा दही डालने से कढ़ी पतली हो जाती है. अगर आप भी कढ़ी में खट्टापन के साथ-साथ स्वाद भी बढ़ाना चाहते हैं, तो आप कुछ टिप्स को अपना सकते हैं, आइए आपको बताते हैं.
 

कढ़ी में खट्टापन कैसे लाएं?
 

1. नींबू का रस 

कढ़ी में खट्टापन बढ़ाने के लिए आपको उसमें दही की जगह पर नींबू का रस डालना चाहिए. एक से दो चम्मच ताजा नींबू का रस आपको गैस बंद करने से पहले ही डालकर अच्छे से मिला देना चाहिए.  कढ़ी को ज्यादा देर तक उबालें नहीं.
 

2. कच्चा आम

अगर आप कढ़ी में खट्टेपन को बढ़ाना चाहते हैं, तो कढ़ी में छोटे-छोटे टुकड़ों में कच्चा आम को आप डाल सकते हैं. कढ़ी में जल्दी से मिक्स होकर खट्टापन के साथ-साथ स्वाद भी बढ़ाने में मददगार होगा. 
 

3. आमचूर पाउडर

अगर आप कढ़ी में खट्टेपन को बढ़ाने के लिए दही का इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं, तो आप आमचूर पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं. कढ़ी में जल्दी से घुलने के साथ-साथ आपको एक सही खट्टापन देने में मददगार होगा. इसको डालने से आपकी कढ़ी का स्वाद भी बढ़ जाएगा.
 

4. इमली का रस

कढ़ी में खट्टापन और स्वाद को बढ़ाने के लिए आप  इमली के रस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं.  थोड़ी सी इमली को पानी में भिगोकर रखना और फिर इसके बाद कढ़ी पकने के साथ-साथ ही आपको इसमें इमली का रस डालकर इसको पकाना है.
 

5.  टमाटर प्यूरी

पके टमाटर पीसकर प्यूरी आपको बना लेनी है और फिर इसके बाद आपको कढ़ी में डाल देना है इससे खट्टेपन के साथ-साथ कढ़ी का कलर भी बदल जाएगा.  टमाटर सबसे बढ़िया ऑप्शन माना जाता है.

