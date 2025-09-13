गेहूं के आटे से घर पर बनाएं डोनट कुकीज, बच्चों को आएगा पसंद!
donut cookies recipe: चाय के साथ मीठी कुकीज और डोनट्स खाना बहुत अच्छा लगता है. आप घर पर गेहूं के आटे से डोनट या कुकीज बना सकते हैं. आइए जानते हैं टेस्टी कुकीज बनाना का आसान तरीका. 

 

Shilpa|Last Updated: Sep 13, 2025, 08:40 PM IST
आजकल लोग बाहर की चीजें खाने से बचते हैं. ऐसे में घर पर आप हेल्दी स्नैक्स बना सकते हैं. बच्चों को डोनट्स और कुकीज खाना पसंद होता है. बाहर के डोनट कुकीज  सेहत के लिए फायदेमंद नहीं होता है. ऐसे में आप घर पर गेंहू के आटे से कुकीज और डोनट्स बना सकते हैं. डोनट्स और कुकीज  बच्चों को काफी पसंद आएगा. आइए जानते हैं गेहूं के आटे से आप घर में डोनट और कुकीज बना सकते हैं. 

डोनट कुकीज बनाने की सामग्री 
2 कप गेंहू का आटा 
आधा कप पिसी हुई चीनी 
आधा कप मक्खन 
1 छोटा चम्मच बेकिंग पाउडर 
आधा कप दूध 
आधा चम्मच वैनिला एसेंस 
पिघली हुई चॉकलेट 

डोनट और कुकीज बनाने की विधि 
सबसे पहले एक बाउल में गेंहू का आटा लें. पिसी चीनी और बेकिंग पाउडर छान लें. अब इसमें मक्खन घी डालकर अच्छे से मिक्स कर लें. अब इसमें दूध डालते हुए सॉफ्ट गेंहू का आटा गूंथ लें. इसके बाद इसे ढककर 20 मिनट के लिए रख दें. अब आटे को बेलकर मोटी शीट बना लें. इसके बाद इस शीट को गोल आकार में काटकर कुकीज बना लें और बीच में छोटा सा गोला निका दें ताकि यह डोनट जैसा दिखें. इसके बाद ट्रे पर बटर पेपर बिछाकर कुकीज को सजाएं. 

अब ओवर को 180 पर प्रीहीट करें. इसमें कुकीज को 15 मिनट तक बेक करें. कुकीज पर हल्का गोल्डन कलर आने पर इसे अवन से निकाल दें. इसके बाद कुकीज ठीक होने पर इस पर पिघली हुई चॉकलेट डाल दें. लीजिए आपकी टेस्टी डोनट कुकीज बनकर तैयार है. 

इसे भी पढ़ें:  क्या दूध पीने से बढ़ता है मोटापा, जानें एक्सपर्ट की राय! 

 

