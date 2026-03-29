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अकेलापन और तनाव महसूस होने पर घर पर बनाएं ये टेस्टी और हेल्दी कोरियाई डिशेज, मूड हो जाएगा एकदम हैप्पी

Healthy Korean Dishes Recipe:  अगर आप अकेलापन और तनाव महसूस कर रहे हैं, तो आपको बताते हैं कि आप घर पर कौन-कौन  टेस्टी और हेल्दी कोरियाई डिशेज को बनाकर खा सकते हैं.

 

Written By  Ritika|Last Updated: Mar 29, 2026, 06:20 AM IST
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अकेलापन और तनाव महसूस होने पर घर पर बनाएं ये टेस्टी और हेल्दी कोरियाई डिशेज, मूड हो जाएगा एकदम हैप्पी

Healthy Korean Dishes Recipe:  आजकल की बदलती लाइफस्टाइल और तनाव की वजह से लोगों की जिंदगी की रफ्तार काफी ज्यादा तेज हो गई है. काम का दबाव, पढ़ाई की चिंता, जिम्मेदारियां और भी कई सारी समस्याएं ऐसी हैं, जो मानसिक तौर पर आपको खोखला कर देती है. शांति बनाए रखना मुश्किल हो जाता है. अगर आप अपने मूड को शांत करना चाहते हैं, तो कुछ डिशेज को बनाकर खा सकते हैं. ये आपके मन को भी शांत रखेगा और पेट को भी चकाकच रखेगा. आजकल के Gen Z लोगों को कोरियाई डिशेज खाना बेहद ही पसंद होता है और खाने में भी टेस्टी और हेल्दी होता है. 
 

अगर आप तनाव महसूस कर रहे हैं और अपने जीवन में शांति चाहते हैं, तो आप स्वादिष्ट और हेल्दी कोरियाई डिशेज को खाने में ट्राई कर सकते हैं. बच्चों को ये खाना काफी ज्यादा पसंद होगा. कोरियाई डिश को खाना बड़ा ही आसान होता है और इसको आप बिना किसी ज्यादा चीजों के भी झटपट से बनाकर खा सकते हैं. आइए आपको भी बताते हैं आप क्या-क्या बनाकर खा सकते हैं.
 

तनाव महसूस होने पर बनाकर खाएं हेल्दी कोरियाई डिशेज

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1. कोरियाई पैनकेक

अगर आप तनाव महसूस करते हैं और कुछ भी अच्छा सा नहीं लग रहा है, तो आप घर पर झटपट से कोरियाई पैनकेक को बनाकर खा सकते हैं. ये खाने में भी काफी ज्यादा टेस्टी होगा और इसको आप खूब सारी सब्जियों और सीफूड को मिलाकर भी खा सकते हैं. सोया सॉस को डालकर खाएंगे तो स्वाद काफी ज्यादा बढ़ जाएगा.
 

2. कोरियन एग रोल

अगर आप अपने मन को शात रखना चाहते हैं, तो आप कोरियन एग रोल को बनाकर खा सकते हैं. ये खाने में काफी ज्यादा टेस्टी होगा. इसको बनाने में भी काफी समय नहीं लगता है और झटपट से तैयार हो जाता है. प्रोटीन से भरपूर और हल्का नाश्ता होता है इसको आप अंडे और हरी सब्जियों को डालकर बना सकते हैं.
 

3. मांडू (पकौड़ी)

मांडू (पकौड़ी) जिसको आप घर पर बनाकर खाएंगे तो आपको खूब मजा आने वाला है. ये खाने में काफी ज्यादा टेस्टी होगा और लोगों को पोषण भी भरपूर मात्रा में मिलेगा इसको आप सब्जियों, मीट या टोफू और नूडल्स की फिलिंग से आसानी से बनाकर खा सकते हैं.
 

4. किमची 

किमची खाना भी लोगों को खूब पसंद होता है. इसको आप घर पर कभी भी आसानी से बनाकर खा सकते हैं.  पत्ता गोभी, मूली, लहसुन, अदरक और मसालों से आप इसको झटपट से बना सकते हैं. पाचन को बेहतर करता है और तनाव को भी कम करता है.
 

5. जुक 

अगर आपका मन काफी ज्यादा उदास हो और आप कुछ टेस्टी सा घर पर बनाकर खाना पसंद करते हैं, तो आप जुक को बनाकर खा सकते हैं, जो चावल का दलिया होता है. ये आपकी हेल्थ को फिट रखता है.यह हल्का दलिया पाचन को भी बेहतर रखता है.
 

(ये भी पढ़ें:  वीकेंड लंच को स्पेशल बनाने के लिए झटपट से बनाएं गुजरात की मशहूर 'काठियावाड़ी खिचड़ी')

About the Author
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Ritika

रितिका जी न्यूज में बतौर कंटेंट राइटर कार्यरत हैं. लाइफस्टाइल,फैशन,फूड जैसे विषयों पर लिखने का अच्छा खासा अनुभव है. अलग-अलग चीजों के बारे में जानने की काफी रुचि है.

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