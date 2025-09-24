Navratri व्रत में क्यों खाते हैं कुट्टू का आटा, जानें सिंघाड़े के आटे से कैसे है अलग!
Navratri व्रत में क्यों खाते हैं कुट्टू का आटा, जानें सिंघाड़े के आटे से कैसे है अलग!

Navratri 2025: नवरात्रि के दिनों अधिकतर लोग मां की पूजा करते हैं. मां को प्रसन्न करन के लिए व्रत रखते हैं. इस दौरान कुट्टू या फिर सिंघाड़े के आटे का सेवन करते हैं. आइए जानते हैं दोनों आटे कैसे अलग है. 

Written By  Shilpa|Last Updated: Sep 24, 2025, 02:18 PM IST
Navratri व्रत में क्यों खाते हैं कुट्टू का आटा, जानें सिंघाड़े के आटे से कैसे है अलग!

Navratri 2025:  नवरात्रि के 9 दिनों तक लोग मां की भक्ति करते हैं. 9 दिनों तक मां को प्रसन्न करने के लिए लोग उपवास करते हैं. व्रत के दौरान अन्न का सेवन नहीं करते हैं. वहीं इस दौरान लोग कुट्टू या फिर सिंघाड़े के आटे का सेवन करते हैं. आइए जानते हैं नवरात्रि के दौरान कुट्टू का सेवन क्यों करते हैं. 

अनाज नहीं है कुट्टू 
कुट्टू का आटा बकव्हीट के बीज को सुखाकर पीसकर बनाते हैं. बकव्हीट अनाज नहीं पौधे का बीज है. यह चने की दाल के आकार होता है. इस बीजों को सुखाकर पीसा जाता है जिसे कुट्टू का आटा बनता है. 

सिंघाड़ा आटा 
सिंघाड़ा पानी के अंदर पैदा होने वाला फल है. इस फल में पानी की मात्रा काफी ज्यादा होता है. यह फल बाहर से हरा और अंदर से सफेद होता है. सफेद सिंघाड़ा को सुखाकर पीसकर सिंघाड़े के आटा बनाया जाता है. 

कुट्टू के आटे के गुण 
कुट्टू के आटे में ग्लूटेन नहीं होता है. कुट्टू के आटे में मैग्नीशियम, प्रोटीन, आयरन, विटामिन बी और अन्य पोषक तत्व पाए जाते हैं. 

सिंघाड़े के आटे के गुण 
सिंघाड़े का आटा भी ग्लूटेन फ्री होता है. इसमें प्रोटीन, आयरन, कैल्शियम और फाइबर पाया जाता है. इसकी तासीर ठंडी होती है. सिंघाडे का हलवा, रोटी बना सकते हैं. 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

;