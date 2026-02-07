क्यों डोसा बनाने से पहले तवे पर पानी छिड़कते हैं? सफाई नहीं, ये है इसके पीछे का 'साइंस', IIT मद्रास के साइंटिस्ट ने खोला राज

Cooking Science: साउथ इंडिया से लेकर नॉर्थ इंडिया तक, डोसा हर किसी का फेवरेट होता है. इसके स्वाद के साथ-साथ इसे बनाने का तरीका भी बेहद खास होता है. आपने देखा होगा कि डोगा बनाने वाला व्यक्ति अक्सर तवा गर्म होने के बाद उस पर पानी की कुछ बूंदें छिड़कता है और फिर उसे कपड़े से पोंछ देता है. लोगों को लगता है कि इसे सिर्फ तवे को साफ करने या ठंडा करने के लिए किया जाता है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस छोटी से प्रोसेस के पीछे एक गहरा साइंस है? इस बारे में हाल ही में IIT मद्रास के साइंटिस्ट ने इस पर रिसर्च किया है, जो काफी इंटरेस्टिंग है. इस खबर में हम आपको इस बारे में बताएंगे...

लीडेनफ्रॉस्ट इफेक्ट

डोसा बनाने से पहले तवे पर पानी छिड़कने के पीछे लीडेनफ्रॉस्ट इफेक्ट है. दरअसल जब आप बहुत गर्म तवे पर पानी की बूंदें डालते हैं, तो उसका भाप तुरंत नहीं बनती, बल्कि तवे पर नाचने लगती है. साइंस की भाषा में इसे 'लीडेनफ्रॉस्ट इफेक्ट' कहा जाता है. पानी की बूंद के नीचे भाप की एक पतली परत बन जाती है, जो पानी को सीधे तवे के कॉन्टेक्स्ट में आने से रोकती है. ये प्रोसेस रसोइये का संकेत होती है कि तवा डोसा बनाने के लिए सही टेम्परेचर पर पहुंच गया है.

टेम्परेचर बैलेंस करने के लिए जरूरी

डोसा का घोल डालने के लिए तवे का बहुत ज्यादा गर्म होना नुकसानदायक हो सका है. अगर तवा जरूरत से ज्यादा गर्म होगा, तो बैटर तवे पर चिपक जाएगा और आप उसे फैला नहीं पाएंगे. पानी छिड़कने से तवे का टेम्परेचर सही जोता है. ये टेम्परेचर को उस लेवल पर ले आता है, जहां डोसा न केवल आसानी से फैलता है, बल्कि वह जलता भी नहीं है.

परफेक्ट कुरकुरापन

IIT मद्रास के रिसर्च के अनुसार, पानी छिड़ने और पोंछने के बाद जब आप डैसा फैलाते हैं, तो तवे की गर्मी समान रूप से पूरे डोसे पर लगती है. इससे डोसा किनारे से लेकर बीच तक अच्छी तरह से पक जाता है. ये तकनीक है जो डोसे को होटल जैसा सुनहार और कुरकुरा बनाती है.

