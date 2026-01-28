Advertisement
हेल्दी नहीं अनहेल्दी हैं ये इंडियन ब्रेकफास्ट, सेहत के लिए है खतरनाक, ना करें खाने की गलती!

दिन की शुरुआत के लिए ब्रेकफास्ट बेहद जरूरी है. कई बार अनजाने में कुछ ऐसी चीजें खा लेते हैं जो कि शरीर को नुकसान पहुंचाता है. आइए जानते हैं इंडियन ब्रेकफास्ट के बारे में जो सेहत के लिए खतरनाक हो सकता है. 

 

Written By  Shilpa|Last Updated: Jan 28, 2026, 10:04 PM IST
सुबह का नाश्ता हमारे लिए बेहद जरूरी होता है. सुबह का नाश्ता हमें सेहतमंद या फिर बीमार बना सकता है. अधिकतर लोग सुबह-सुबह हेल्दी और टेस्टी ब्रेकफास्ट खाना पसंद करते हैं. लेकिन कुछ ऐसे इंडियन ब्रेकफास्ट हैं जो कि सेहत के लिए बेहद खराब होते हैं. 

मैदे से बने जवे 
मैदे से बने जवे सेहत के लिए फायदेमंद नहीं होता है. मैदे से बने जवे में प्रोटीन, फाइबर और विटामिन की मात्रा बहुत ही कम होते हैं मैदे के जवे में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा अधिक होती है. ऐसे में इसका सेवन करने से ब्लड शुगर और वजन बढ़ सकता है. 

सूजी\रवा उपमा 
रवा यानी सूजी का उपमा खाने में बेहद टेस्टी लगता है. लेकिन इसे खाने से शरीर को जरूरी पोषण नहीं मिलता है.रवा उपमा की जगह आप नाश्ते में बाजरे की खिचड़ी का सेवन कर सकते हैं. 

Add Zee News as a Preferred Source

पूड़ी-सब्जी 
अधिकतर भारतीय लोग सुबह नाश्ते में पूड़ी सब्जी खाना पसंद करते हैं. पूड़ी सब्जी में तेल की मात्रा काफी अधिक होती है. पूड़ी-सब्जी की सेवन करने से वजन तेजी से बढ़ सकता है इसके अलावा पाचन तंत्र पर भी इसका बुरा असर पड़ता है. 

नाश्ते में क्या खाएं 
नाश्ते में आप मूंग दाल का चीला, वेजिटेबल ओट्स, स्प्राउट्स सलाद, मिलेट्स डोसा, उबले अंडे, फल, ब्राउन ब्रेड और नट्स का सेवन कर सकते हैं. इसके अलावा उबली या स्टीम हरी सब्जियों का भी सेवन कर सकते हैं.  

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है.  Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत या स्किन से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

