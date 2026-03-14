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बिना गैस-सिलेंडर के बना सकते हैं ये डिशेज, झटपट बनाएं टेस्टी-टेस्टी फूड्स

गैस सिलेंडर कम से कम खर्च हो तो आप कुछ ऐसी डिश है, जिसे आप बिना गैस के बना सकते हैं. आइए जानते हैं उन डिशेज के बारे में जो बिना गैस सिलेंडर आसानी से घर पर बना सकते हैं. आइए जानते हैं उन टेस्टी डिश के बारे में. 

 

Written By  Shilpa|Last Updated: Mar 14, 2026, 08:30 PM IST
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बिना गैस-सिलेंडर के बना सकते हैं ये डिशेज, झटपट बनाएं टेस्टी-टेस्टी फूड्स

आज कल भारत में LPG गैस मिलने में बहुत दिक्कत आ रही है. ऐसे में घर पर आप LPG की बचत करने कि लिए नाश्ते में ऐसी डिश बना सकते हैं. जिन्हें बनाने में गैस का इस्तेमाल ना करना पड़े. आइए जानते हैं उन डिश के बारे में जिसे बनाने के लिए गैस सिलेंडर का इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा. 

ग्रीन चटनी वेज सैंडविच 
ब्रेड की स्लाइसेस पर हरी चटनी लगाएं. आप ब्रेड स्लाइस पर पुदीना और धनिया की चटनी को लगा सकते हैं. इसके बाद सब्जियों को काटकर ब्रेड पर रखें. लीजिए ग्रीन चटनी वेज सैंडविच बनकर तैयार है. 

भेलपूरी 
शाम के नाश्ते के लिएआप मुरमुरे में नमकीन, खट्टी-मीठी चटनी, सब्जियों, नींबू के रस और मूंगफली डालकर भेल तैयार कर लें. भेलपूरी नाश्ते कि लिए परफेक्ट ऑप्शन है. 

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ओवरनाइट ओट्स 
रात में दूध में ओट्स को भिगोकर रख दें. अगले दिन सुबह ओट्स में किशमिश, काजू और अन्य सूखे मेवे, बीज और फल डालकर का सकते हैं. 

दही वाला सैंडविच 
आप बिना गैस का इस्तेमाल किए दही वाला सैंडविच बना सकते हैं. सबसे पहले ब्रेड की स्लाइसेस पर मक्खन लगाएं. अब दही लें इसमें खीरा-टमाटर को काटकर मिला लें. इसके बाद इसे ब्रेड पर लगा लें. लीजिए आपका सैंडविच तैयार है. 

स्प्राउट्स चाट 
नाश्ते में आप स्प्राउट्स चाट भी खा सकते हैं. स्प्राउट्स चाट ना केवल स्वाद में बल्कि सेहत के लिए भी अच्छा होता है. अंकूरित मूंग में प्याज, टमाटर, नींबू मिलाकर खा लें.

दही-चूड़ा 
बिहार में नाश्ते में दही-चूड़ा खाया जाता है. आप भी नाश्ते में दही चूड़ा खा सकते हैं. पोहे को धोकर इसमें दही और चीनी मिला लें. चीनी की जगह आप गुड़ी भी डाल सकते हैं. 

 

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Shilpa

शिल्पा सिंह ने जामिया मिलिया इस्लामिया से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. इनकी खास दिलचस्पी  एंटरनेटमेंट और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयो पर है. शिल्पा को राइटिंग के अलावा फिल्में द...और पढ़ें

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