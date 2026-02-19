केवल गर्म पानी ही नहीं, इलेक्ट्रिक केतली में बनाएं ये 5 डिश

इलेक्ट्रिक केतली का इस्तेमाल ज्यादातर लोग पानी को गर्म करने के लिए करते हैं. लेकिन आप इस केतली में कई डिश बना सकते हैं. आइए जानते हैं इलेक्ट्रिक केतली में आप क्या बना सकते हैं.
अधिकतर लोग इलेक्ट्रिक केतली में लोग केवल पानी को गर्म या उबालते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इलेक्ट्रिक केतली केवल पानी उबालने के लिए नहीं बल्कि आप इसमें कई डिश बना सकते हैं. आप केतली में अंडे, ओट्स, चावल, हर्बल, चाय, सब्जियां और नूडल्स बना सकते हैं. आइए जानते हैं केतली में कौन-कौन सी डिश बन सकती है.
इंस्टेंट नूडल्स और सूप
आप केतल में इंस्टेंट नूडल्स और सूप बना सकते हैं. इलेक्ट्रिक केतली में आप इंस्टेंट नूडल्स और सूप आसानी से बना सकते हैं. बस केतली में पानी उबाल लें, इसके बाद इसमें नूडल्स या सूप डाल दें. दो मिनट पकने दें, लीजिए आपके नूडल्स और सूप बनकर तैयार है.
अंडे उबालना
आप इलेक्ट्रिक केतली में आसानी से अंडे उबाल सकते हैं. अंडों को केतली रखें उसमें पानी डाल दें इसके बाद स्विच ऑन कर देंगी. पानी उबलने के बाद केतली बंद कर दें. 10 मिनट के लिए इसे ऐसे रख दें. आपके अंडे उबल जाएंगे.
दलिया और ओटमील
ओट्स और दलिया सेहत के लिए बेहद फायदेमंद होता है. आप केतली में आसानी से दलिया और ओटमील को बना सकते हैं. केतली में पानी डालकर इसमें ओट्स और दलिया मिक्स करके उबाल लें. कुछ मिनट के लिए इसे रख दें. आपके दलिया बनकर तैयार है.
चाय
आप केतली में चाय भी बना सकते हैं. केतली में पानी, चाय पत्ती, दूध और चीनी डालकर पानी को उबाल लें. आप आसानी से केतली में चाय बना सकते हैं.
सब्जी भी पका सकते हैं
आप केतली में सब्जिायं भी उबाल सकते हैं. सब्जियों को हीटप्रूफ बाउल में पानी के साथ डालें. इसके बाद पानी को उबाल लें. स्वि बंद कर दें. ढक्कन लगा रहने दें, आपकी सब्जियां उबल जाएगी.