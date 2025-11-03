Advertisement
Foods For Hair Growth: ये 5 फूड्स बालों को जड़ों से करते हैं मजबूत, डाइट में शामिल करने से मिलेगा फायदा

Foods For Hair Growth: अगर आप मजबूत बाले चाहते हैं तो सिर्फ उनका कयर करना होगा. इसके लिए उनकी देखभला के साथ ही ऐसी डाइट लेना होगा, जो बालों को जड़ों से मजबूत करेगी. बालों के लिए जो प्रोटीन और पोषक तत्व चाहिए होते हैं, उनसे रिच फूड आपको खाना चाहिए. ऐसा करने से बालों की सेहत अच्छी रहती है और बालों को घना बनने में मदद मिलती है.

Nov 03, 2025, 01:42 PM IST
Foods For Hair Growth: अगर आप बाल टूटने-झड़ने की समस्या से निजात चाहते हैं तो ये खबर आपके काम की है. हम अक्सर बालों के टूटने, दोमुंहे होने या झड़ने की वजह शैंपू, ऑयल या सीरम को मान लेते हैं, लेकिन सच यह है कि बालों की असली मजबूती अंदर से बनती है. अगर शरीर को सही पोषण नहीं मिलेगा, तो बाहर से किए गए किसी भी इलाज का असर देर से या कम नजर आएगा.

स्किन और हेयर एक्सपर्ट भी मानते हैं कि बालों की ग्रोथ, स्ट्रेंथ और शाइन को सीधे आपकी डाइट प्रभावित करती है. इसलिए, बालों को जड़ों से मजबूत बनाने के लिए कुछ ऐसे खास फूड्स ज़रूर शामिल करने चाहिए, जो उन्हें नेचुरल पोषण दें, स्कैल्प हेल्दी रखें और बालों को घना-लंबा बढ़ाने में मदद करें. जानिए ऐसे ही 5 फूड के बारे में.

बालों की ग्रोथ करने वाले फूड

1. फैटी फिश

सैल्मन, मैकेरल और सार्डिन जैसी फैटी फिश ओमेगा-3 फैटी एसिड से भरपूर होती है. यह बालों का झड़ना रोकती हैं. उन्हें अंदर से मजबूत करती हैं. इनके सेवन से स्कैल्प में ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है, जिससे रूखा और सूखापन कम होता है. बाल काले-चमकादार बनते हैं. जिन लोगों के बाल प्रोटीन और नेचुरल फैट्स की कमी से पतले होते हैं, उन्हें मछली बेहद फायदा देती है.

2. पालक- स्कैल्प को नेचुरल मॉइस्चर देता है

पालक आयरन, विटामिन A और C का पावर पैक कॉम्बिनेशन है. यह स्कैल्प में नेचुरल ऑयल (सीबम) बनाता है. जड़ों को मॉइस्चर और पोषण देता है. अगर आप बालों की ग्रोथ तेज करना चाहते हैं तो इसे डाइट में शामिल करें.

3. बेरीज- बालों के लिए कोलेजन का नेचुरल सोर्स

स्ट्रॉबेरी, ब्लूबेरी, रसभरी या किसी भी तरह की बेरीज विटामिन-C और एंटीऑक्सीडेंट्स से भरपूर होती हैं. यह कोलेजन प्रोडक्शन बढ़ाती हैं. टूटे, रूखे और कमजोर बालों को मजबूत बनाती हैं. उनके सेवन से हेयर फॉल कम होता है. अगर आपके बाल तेजी से गिरते हैं, तो रोज 1 कटोरी बेरीज बहुत फायदेमंद हैं. ये बालों को नेचुरली काला करने में भी मददगार हैं.

4. ड्राय फ्रूट्स और नट्स

सर्दियों में बाल टूटने की परेशानी बढ़ जाती है. इसलिए डाइट में अखरोट, बादाम, पिस्ता और काजू शामिल करें. इनमें विटामिन-E, ओमेगा-3 और जिंक होता है, जो बालों की ग्रोथ बढ़ाता है. यह रूट्स को अंदर से पोषण देते हैं और बालों के टूटने की समस्या से निजात दिला सकते हैं. सर्दियों में रोज़ मुट्ठीभर नट्स बालों और त्वचा दोनों के लिए सुपरफूड हैं.

5. एवोकाडो- स्कैल्प को हाइड्रेट और बालों को स्मूद बनाता है

एवोकाडो हेल्दी फैट्स और विटामिन-E से भरपूर होता है. यह स्कैल्प में नमी बनाए रखता है बालों को टूटने से बचाता है. जड़ों को मजबूत करता है. कहा जाता है कि जो लोग रूखे स्कैल्प, डैंड्रफ या फ्रीज़ी बालों से परेशान हैं, उन्हें इसमें काफी फर्क दिखता है.

बालों की सेहत के लिए ध्यान में रखें ये जरूरी बातें

  • हफ्ते में एक बार हल्के गर्म तेल से मसाज करें.
  • केमिकल वाले उत्पाद कम इस्तेमाल करें.
  • स्ट्रेटनर/ड्रायर जैसी हीटिंग टूल्स ज्यादा न चलाएं.
  • हफ्ते में एक बार डीप कंडीशनिंग या हेयर मास्क लगाएं.
  • अपने हेयर टाइप के अनुसार शैंपू और मास्क चुनें.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें

 

Bhoopendra Rai

भूपेंद्र कुमार राय Zee News हिंदी डिजिटल में में स्पोर्ट्स और लाइफस्टाइल से जुड़ी खबरें लिखते हैं. उनकी खासकर खेल पर अच्छी-खासी पकड़ी है. पत्रकारिता का सफर 2017 में शुरू हुआ था. ETV Bharat, (हैदराब...और पढ़ें

hair growth foods for hair growth

