Advertisement
trendingNow12972447
Hindi Newsलाइफस्टाइल

Foods for Bone: बुढ़ापे में भी मजबूत रहेंगी हड्डियां, बस डाइट में शामिल करें ये 5 सुपरफूड

Foods for Boneअगर आप भी हड्डियों को लंबी उम्र तक मजबूत बनाए रखना चाहते हैं तो ये खबर आपके काम है. कुछ ऐसे फूड हैं, जिन्हें डाइट में शामिल करने से हड्डियों को सेहत मजबूत होती है. वो अंदर से मजबूत बनती हैं.

 

Edited By:  Bhoopendra Rai|Last Updated: Oct 23, 2025, 04:36 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Foods for Strong Bones
Foods for Strong Bones

Foods for bone:  भागदौड़ भरी जिंदगी में फिट रहना किसी चुनौती से कम नहीं है. लोगों को पास खुद के शरीर का ख्याल रखने का वक्त नहीं है. कुछ आलस के चक्कर में ध्यान नहीं देते, जबकि कुछ जानबूझकर शरीर के साथ खिलवाड़ करते हैं. गलत डाइट, कम एक्सरसाइज और अनहेल्दी आदतें हड्डियों और जोड़ों को कमजोर कर सकती हैं. इससे फ्रैक्चर या जोड़ों में दर्द जैसी समस्याएं जल्दी हो सकती हैं. लेकिन सही खान-पान और जीवनशैली से हड्डियों और जोड़ों को लंबे समय तक मजबूत रखा जा सकता है. बुढ़ापे तक हड्डियों को मजबूत बनाए रखने के लिए आपको सही खान पान करना होगा.

गाजियाबाद के कवि नगर स्थित रंजना न्यूट्री ग्लो क्लीनिक की फाउंडर और डाइटिशियन रंजना सिंह के अनुसार, कुछ खास फूड्स रोजाना खाने से हड्डियों और जोड़ों की सेहत बेहतर होती है और भविष्य में सर्जरी की जरूरत भी कम हो सकती है.

एक्सपर्ट्स कहते हैं कि हड्डियों को हेल्दी रखने के लिए शरीर में वैसे तो तमाम पोषक तत्वों का होना जरूरी है, लेकिन विटामिन डी और कैल्शियम ये बेहद जरूरी हैं. अगर इनकी कमी हुई तो फिर टेंशन वाली बात होती है. हड्डियों को स्वस्थ रखने के लिए पर्याप्त मात्रा में कैल्शियम की आवश्यकता होती है. आपके शरीर को कैल्शियम अवशोषित करने में मदद करने के लिए विटामिन डी जरूरी होता है.

Add Zee News as a Preferred Source

एक शरीर के लिए कितना विटामिन डी और कैल्शियम चाहिए होता है

एक रिपोर्ट के अनुसार, वयस्कों के लिए रोज 700 मिलीग्राम कैल्शियम की जरूरत होती है, जबकि विटामिन डी 10 माइक्रोग्राम यानी 400 अंतर्राष्ट्रीय यूनिट या IU आवश्यक होता है. कुछ फूड्स हैं, जिनकी मदद से इनकी भरपाई की जा सकती है.

हड्डियों के लिए फायदेमंद फूड (Foods beneficial for bones)

1. पत्तेदार हरी सब्जियां हड्डियों को बनाएं मजबूत

हड्डियों को मजबूत बनाने में हरी पत्तेदार सब्जियां फायदेमंद है. इसलिए आप पालक, केल, ब्रोकली को डाइट में शामिल करें. इन सब्जियों में कैल्शियम और विटामिन भरपूर होता है. ये हड्डियों की ताकत बढ़ाते हैं और उन्हें टूटने से बचाते हैं.

2. फैटी फिश हड्डियों के लिए लाभकारी

सैल्मन, सार्डिन और मैकेरल जैसी मछलियों में ओमेगा-3 और विटामिन होते हैं. ये जोड़ों की सूजन कम करते हैं और उन्हें लचीला बनाते हैं. इनमें पाए जाने वाला कैल्शियम हड्डियों को लॉन्ग लाइफ देता है.

3. डेयरी प्रोडक्ट्स से हड्डियां होंगी मजबूत

दूध, दही और पनीर कैल्शियम और प्रोटीन के अच्छे स्रोत हैं. ये हड्डियों को मजबूत बनाए रखते हैं और टूट-फूट से बचाते हैं. इसलिए डाइट में रोज इन्हें शामिल करें. बादाम या सोया दूध भी कैल्शियम से भरपूर होते हैं.

4. ड्राई फ्रूट्स और सीड्स

बादाम, अखरोट और चिया सीड्स में मैग्नीशियम और हेल्दी फैट्स होते हैं. ये नई हड्डियों के निर्माण में मदद करते हैं और जोड़ों को मजबूत रखते हैं. इसलिए अगर आप तुरंत ही इन्हें डाइट में एड कर लें.

5. खट्टे फलों से हड्डियां होंगी मजबूत

संतरा, नींबू, आंवला जैसे फलों में विटामिन होता है. ये शरीर में कोलेजन बनाने में मदद करता है, जो हड्डियों और जोड़ों को मजबूत और लचीला बनाता है. 

ये भी पढ़ें: Winter Diet Tips: सर्दियों में इन 5 वजहों से बढ़ता है वजन, कंट्रोल करने के लिए तुरंत छोड़ दे ये आदतें

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

 

About the Author
author img
Bhoopendra Rai

TAGS

foods for bonehealth news

Trending news

पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक को श्रद्धांजलि देते समय जमकर हंगामा, किसके बीच हुई बहस?
Former Governor Satya Pal Malik
पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक को श्रद्धांजलि देते समय जमकर हंगामा, किसके बीच हुई बहस?
'दम है कितना दामन में तेरे..', कौन हैं आप नेता ब्रिजराज सोलंकी? वीडियो ने मचाया धमाल
BrijRaj Solanki
'दम है कितना दामन में तेरे..', कौन हैं आप नेता ब्रिजराज सोलंकी? वीडियो ने मचाया धमाल
दिवाली के बाद इन कर्मचारियों की हो गई बल्‍ले-बल्ले! सरकार ने जारी कर दिया आदेश
PM Package employees
दिवाली के बाद इन कर्मचारियों की हो गई बल्‍ले-बल्ले! सरकार ने जारी कर दिया आदेश
गैर-कानूनी रोहिंग्या बस्तियों पर प्रशासन की सख्ती, जम्मू में कटा बिजली-पानी कनेक्शन
Rohingya
गैर-कानूनी रोहिंग्या बस्तियों पर प्रशासन की सख्ती, जम्मू में कटा बिजली-पानी कनेक्शन
दशकों का संघर्ष, ढलती हुई उम्र; मणिपुर पहुंचे नागा आंदोलन के 'नायक', थर्रा गया चीन
Thuingaleng Muivah
दशकों का संघर्ष, ढलती हुई उम्र; मणिपुर पहुंचे नागा आंदोलन के 'नायक', थर्रा गया चीन
भारतीय युवकों को रूसी सेना जबरदस्ती जंग लड़वा रही, 25 में 17 मरे, बहुत भावुक वीडियो
russia-ukraine war
भारतीय युवकों को रूसी सेना जबरदस्ती जंग लड़वा रही, 25 में 17 मरे, बहुत भावुक वीडियो
बिहार में महाराष्ट्र मॉडल पर भाजपा... तेजस्वी को CM फेस बता कांग्रेस ने दागा सवाल
Bihar Vidhan Sabha Chunav 2025
बिहार में महाराष्ट्र मॉडल पर भाजपा... तेजस्वी को CM फेस बता कांग्रेस ने दागा सवाल
रेल हादसे में पति खोया, 21 साल बाद मुआवजे का फैसला आया तो लापता मिली फिर क्या हुआ
Supreme Court News
रेल हादसे में पति खोया, 21 साल बाद मुआवजे का फैसला आया तो लापता मिली फिर क्या हुआ
या अल्‍लाह ये क्या हो गया! आंखों के सामने जिंदगी भर की कमाई, दस्तावेज सब जलकर खाक
habba kadal
या अल्‍लाह ये क्या हो गया! आंखों के सामने जिंदगी भर की कमाई, दस्तावेज सब जलकर खाक
बचके रहना... आसियान समिट में नहीं जाएंगे PM, कांग्रेस का कटाक्ष- किससे काट रहे कन्नी
ASEAN summit
बचके रहना... आसियान समिट में नहीं जाएंगे PM, कांग्रेस का कटाक्ष- किससे काट रहे कन्नी