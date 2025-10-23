Foods for Bone: बुढ़ापे में भी मजबूत रहेंगी हड्डियां, बस डाइट में शामिल करें ये 5 सुपरफूड

Foods for Bone: अगर आप भी हड्डियों को लंबी उम्र तक मजबूत बनाए रखना चाहते हैं तो ये खबर आपके काम है. कुछ ऐसे फूड हैं, जिन्हें डाइट में शामिल करने से हड्डियों को सेहत मजबूत होती है. वो अंदर से मजबूत बनती हैं.
Foods for bone: भागदौड़ भरी जिंदगी में फिट रहना किसी चुनौती से कम नहीं है. लोगों को पास खुद के शरीर का ख्याल रखने का वक्त नहीं है. कुछ आलस के चक्कर में ध्यान नहीं देते, जबकि कुछ जानबूझकर शरीर के साथ खिलवाड़ करते हैं. गलत डाइट, कम एक्सरसाइज और अनहेल्दी आदतें हड्डियों और जोड़ों को कमजोर कर सकती हैं. इससे फ्रैक्चर या जोड़ों में दर्द जैसी समस्याएं जल्दी हो सकती हैं. लेकिन सही खान-पान और जीवनशैली से हड्डियों और जोड़ों को लंबे समय तक मजबूत रखा जा सकता है. बुढ़ापे तक हड्डियों को मजबूत बनाए रखने के लिए आपको सही खान पान करना होगा.
गाजियाबाद के कवि नगर स्थित रंजना न्यूट्री ग्लो क्लीनिक की फाउंडर और डाइटिशियन रंजना सिंह के अनुसार, कुछ खास फूड्स रोजाना खाने से हड्डियों और जोड़ों की सेहत बेहतर होती है और भविष्य में सर्जरी की जरूरत भी कम हो सकती है.
एक्सपर्ट्स कहते हैं कि हड्डियों को हेल्दी रखने के लिए शरीर में वैसे तो तमाम पोषक तत्वों का होना जरूरी है, लेकिन विटामिन डी और कैल्शियम ये बेहद जरूरी हैं. अगर इनकी कमी हुई तो फिर टेंशन वाली बात होती है. हड्डियों को स्वस्थ रखने के लिए पर्याप्त मात्रा में कैल्शियम की आवश्यकता होती है. आपके शरीर को कैल्शियम अवशोषित करने में मदद करने के लिए विटामिन डी जरूरी होता है.
एक रिपोर्ट के अनुसार, वयस्कों के लिए रोज 700 मिलीग्राम कैल्शियम की जरूरत होती है, जबकि विटामिन डी 10 माइक्रोग्राम यानी 400 अंतर्राष्ट्रीय यूनिट या IU आवश्यक होता है. कुछ फूड्स हैं, जिनकी मदद से इनकी भरपाई की जा सकती है.
हड्डियों को मजबूत बनाने में हरी पत्तेदार सब्जियां फायदेमंद है. इसलिए आप पालक, केल, ब्रोकली को डाइट में शामिल करें. इन सब्जियों में कैल्शियम और विटामिन K भरपूर होता है. ये हड्डियों की ताकत बढ़ाते हैं और उन्हें टूटने से बचाते हैं.
सैल्मन, सार्डिन और मैकेरल जैसी मछलियों में ओमेगा-3 और विटामिन D होते हैं. ये जोड़ों की सूजन कम करते हैं और उन्हें लचीला बनाते हैं. इनमें पाए जाने वाला कैल्शियम हड्डियों को लॉन्ग लाइफ देता है.
दूध, दही और पनीर कैल्शियम और प्रोटीन के अच्छे स्रोत हैं. ये हड्डियों को मजबूत बनाए रखते हैं और टूट-फूट से बचाते हैं. इसलिए डाइट में रोज इन्हें शामिल करें. बादाम या सोया दूध भी कैल्शियम से भरपूर होते हैं.
बादाम, अखरोट और चिया सीड्स में मैग्नीशियम और हेल्दी फैट्स होते हैं. ये नई हड्डियों के निर्माण में मदद करते हैं और जोड़ों को मजबूत रखते हैं. इसलिए अगर आप तुरंत ही इन्हें डाइट में एड कर लें.
संतरा, नींबू, आंवला जैसे फलों में विटामिन C होता है. ये शरीर में कोलेजन बनाने में मदद करता है, जो हड्डियों और जोड़ों को मजबूत और लचीला बनाता है.
