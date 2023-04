Weight Loss: बढ़ते वजन से हैं परेशान? तो आज ही छोड़ दें ये खाने-पीने की 5 चीजें, नहीं होगा जान का खतरा

Foods That Can Cause Obesity: हम में से ज्यादातर लोग अपना वजन कम करना चाहते हैं, क्योंकि मोटापे की वजह से हमारी बॉडी का शेप पूरी तरह बिगड़ जाता है और सुंदरता पर असर पड़ता है. इस बात में कोई शक नहीं कि पेट और कमर के आसपास चर्बी लटने के लिए हम ही जिम्मेदार हैं. दरअसल कई ऐसे फूड हैं जो बेहद टेस्टी होते हैं, और हम इससे परहेज नहीं कर पाते. मोटापे की वजह से हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज, डायबिटीज, हाई कोलेस्ट्रॉल, कोरोनरी आर्टरी डिजीज और ट्रिपल वेसल डिजीज का खतरा बढ़ जाता है. आइए जानते हैं कि हमें कौन-कौन से फूड आइटम्स को खाना छोड़ देना चाहिए.

वजन बढ़ाने वाली चीजें 1. रिफाइंड ऑयल (Refined Oil)

घर में चीजों को तलने के लिए रिफाइंड ऑयल का इस्तेमाल काफी ज्यादा बढ़ गया है, लेकिन ये तेल काफी खतरनाक साबित हो सकता है, क्योंकि इससे मोटापे के अलावा हाई कोलेस्ट्रॉल, हार्ट अटैक और कैंसर जैसी बीमारियों का रिस्क बढ़ जाता है. आप इसकी जगह वर्जिन कोकोनट ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं. 2. आलू की चिप्स (Potato Chips)

आलू के चिप्स के शौकीनों की कोई कमी नहीं है, इसे सुबह से लेकर शाम तक स्नैक्स के तौर पर खाया जाता है, हाउस पार्टीज में तो इसे काफी पसंद किया जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसमें ट्रांस फैट्स और सोडियम की मात्रा बहुत ज्याजा होती है. इससे कोलेस्ट्रॉल बढ़ने का खतरा रहता है और फिर पेट की चर्बी बढ़ जाती है. 3. प्रोसेस्ड फूड्स (Processed Food)

पिछले कुछ दशकों में प्रोसेस्ड फूड्स का चलन काफी बढ़ गया, इसके कई दिनों तक प्रिजर्व करके रखा जा सकता है. लेकिन इसे तैयार करने के लिए कई ऐसी प्रक्रिया अपनाई जाती है जो वजन बढ़ाने का कारण बनती है. इसलिए जरूरी है कि हम ताजी चीजें ही खाएं. 4. रिफाइंड शुगर (Refined Sugar)

हमारे घरो में इस्तेमाल होने वाली सफेद चीनी को रिफाइंड शुगर कहा जाता है, इसकी मदद से बनी मिठाइयां, आइसक्रीम और हलवा जैसी चीजें ज्यादा खाने की वजह से शरीर के अंदर फैट शुगर में बदने लगता है, जिससे मोटापा बढ़ जाता है. (Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)