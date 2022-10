Unhealthy Foods: 30 की उम्र पार होने पर करें इन फूड्स से परहेज, वरना वक्त से पहले आएगा 'बुढ़ापा'

Foods To Avoid After The Age Of 30: जैसे-जैसे हमारी उम्र बढ़ती है वैसे-वैसे हमारे शरीर के जरूरतें बदलने लगती है. जब हम 30 की उम्र पार कर जाते हैं तब खाने-पीने को लेकर काफी सावधानी बरतनी चाहिए वरना हम ऐसी-ऐसी बीमारियों का सामना करने लगेंगे कि वक्त से पहले बुढ़ापे का असर आ जाएगा. इस एज में हमारी बॉडी में कई तरह के चेंजेज आते जिसके कारण थकान, ज्वाइंट पेट, बदन दर्द और कई परेशानियां हो सकती है. हालांकि इस उम्र में हमारा शरीर कमजोर नहीं होता, लेकिन फिर भी सही डाइट ही लेना चाहिए.

30 की उम्र के बाद इन चीजों से करें परहेज

भारत के मशहूर न्यूट्रिशन एक्सपर्ट निखिल वत्स (Nikhil Vats) ने बताया कि जब हम 30 की उम्र पार कर जाएं तो लाइफस्टाइल के साथ-साथ फूड हैबिट्स का भी खास ख्याल रखना चाहिए वरना सेहत के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है और भविष्य में सेहत से जुड़ी परेशानियां भी पेश आ सकती हैं.

आलू के चिप्स (Potato Chips)

आलू के चिप्स का स्वाद हर उम्र के लोगों को पसद आता है, दुनियाभर के बिजनेसमैन चिप्स के व्यापार के जरिए करोड़ों रुपये कमाते हैं, भले ही ये फूड कितना भी लोकप्रिय क्यों न हो, लेकिन सेहत के लिए जरा भी अच्छा नहीं है. अगर आप 30 की उम्र पार कर चुके हैं तो इससे परहेज करें, क्योंकि चिप्स को तैयार करने सिंथेटिक चीजों को मिलाते हैं, जिससे इसका स्वाद बेहतर किया जा सके, साथ ही इसमें सोडियम कंटेंट काफी ज्यादा होता है जो ब्लड प्रेशर को बढ़ा देता है.

फ्लेवर्ड दही (Flavored Yogurt)

इस बात में कोई शक नहीं कि दही और योगर्ट खाने से हमारे शरीर को काफी फायदा पहुंचता है, इससे बॉडी को न सिर्फ ठंडक मिलती है, बल्कि पाचन से जुड़ी परेशानियां भी दूर हो जाती है, लेकिन अगर आप अपना 30वां बर्थडे मना चुके हैं तो फ्लेवर्ड योगर्ट से दूरी बना लें क्योंकि इनमें शुगर कंटेट हाई होता है, जिसकी वजह से डायबिटीज और मोटापे का खतरा बढ़ जाता है.

पॉपकॉर्न (Popcorn)

मल्टिप्लेक्स में सिनेमा देखते वक्त या घर में शाम के टाइम हमें पॉपकॉर्न खाना काफी पसंद आता है, ये अगर हेल्दी तरीके से बनाया जाए तो सेहतमंद साबित हो सकता है, लेकिन आमतौर पर बाजारों में इसे बनाने के लिए काफी नमक और सेचुरेटेड फैट का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है.

