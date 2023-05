Weight Loss Diet: Bad Cholesterol के लिए आजमाएं ये आयुर्वेदिक नुस्खे, वजन हो जाएगा कम

How to reduce bad cholesterol: मोटापा आज के समय की एक आम समस्या है. इसके पीछे आज के समय की खराब जीवनशैली और खान-पान का बहुत बड़ा हाथ है. लेकिन गर्मियों के मुकाबले सर्दियों में आपका वजन तेजी से बढ़ने लगता है इसके कई कारण होते हैं ज्यादा ऑयली चीजों का सेवन और फिजीकली एक्टिव न होना आदि. अगर आप समय रहते ही शरीर में बढ़ते खराब कॉलेस्ट्रोल को कंट्रोल नहीं करते हैं तो इससे आपको दिल से जुड़ी बीमारियां जैसे- हाई ब्लड प्रेशर और हार्ट अटैक होने की संभावना बढ़ जाती है. ऐसे में आज हम आपको शरीर से खराब कोलेस्ट्रॉल कम करने के तरीके बताने जा रहे हैं. इन घरेलू तरीकों को अपनाकर आप आसानी से शरीर में जमा गंदगी और खराब कोलेस्ट्रॉल को दूर कर सकते हैं, तो चलिए जानते हैं (How to reduce bad cholesterol) खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करने के घरेलू तरीके....

खराब कोलेस्ट्रॉल कैसे करें कम (How to reduce bad cholesterol) गर्म पानी और शहद

इसके लिए आप एक कप गर्म पानी में शहद डालकर मिलाएं. फिर आप तैयार ड्रिंक को पीकर खराब कोलेस्ट्रॉल को कम कर सकते हैं. अगर आप चाहें तो इसमें कुछ बूंद विनेगर डालकर भी सेवन कर सकते हैं. लहसुन

अगर आप रोजाना खाली पेट लहसुन की 2 कलियां खाते हैं तो इससे आपके शरीर में खराब कोलेस्ट्रॉल का स्तर हमेशा बैलेंस में बना रहता है. इससे आपका वजन तेजी से घटाने में मदद मिलती है. हल्दी वाला पानी

अगर आप हल्दी के पानी का सेवन करते हैं तो इससे आपकी धमनियों में जमी गंदगी साफ करने में मदद मिलती है. इससे आपके शरीर से बैड कोलेस्ट्रॉल को बाहर निकालने में मदद मिलती है. मेथी के बीज

मेथी के बीज पोटैशियम, आयरन, जिंक और कैल्शियम जैसे पोषक तत्व मौजूद होते हैं. ऐसे में अगर आप दिन में 2 बार मेथी के बीज का सेवन करते हैं तो इससे आपके शरीर में मौजूद बैड कोलेस्ट्रॉल को आसानी से घटाया जा सकता है. (Disclaimer: यहां दी गई जानका री घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.) ब्रेकिंग न्यूज़ हिंदी में सबसे पहले ताज़ा ख़बर अभी पढ़ें सिर्फ़ Zee News Hindi पर| आज की ताजा ख़बर, लाइव न्यूज अपडेट, सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली सबसे भरोसेमंद हिंदी न्यूज़ वेबसाइट Zee News हिंदी|