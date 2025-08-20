भागदौड़ वाली जिंदगी में सुकून के लिए रोज करें मेडिटेशन, जानें ध्यान लगाने का आसान तरीका

Meditation Benefits: मेंटल हेल्थ को दुरुस्त करने के लिए रोज मेडिटेशन करने की सलाह दी जाती है. इसकी प्रैक्टिस से स्ट्रेस कम होता है, याददाश्त और कंसंट्रेशन मजबूत होता है. इस खबर में हम आपको इसके फायदे और इसे करने का सही तरीका बताएंगे.
Trending Photos
Easy Way to Meditate: भागदौड़ वाली जिंदगी में हर इंसान मानसिक शांति की तलाश कर रहा है. स्ट्रेस और शोर के कारण हर इंसान किसी न किसी मेंटल समस्या से जूझ रहा है. ऐसे में मानसिक शांति पाने के लिए मेडिटेशन बेहद कारगर साबित हुआ है. डेली रूटीन में मेडिटेशन शामिल करने से शांति और बैलेंस लाया जा सकता है. इसको लेकर भारत सरकार के आयुष मंत्रालय ने डिटेल में जानकारी दी है.
आयुष मंत्रालय ने ध्यान को लेकर डिटेल में दी जानकारी
ध्यान के बारे में बात करते हुए, मंत्रालय ने बताया कि ध्यान केवल शांति से और स्थिर बैठना नहीं, बल्कि जागरूकता, शांति और डीप इनर कनेक्शन की प्रैक्टिस है. यह मन, शरीर और आत्मा को एक सूत्र में बांधने का असरदार माध्यम है, जो जीवन को तरोताजा और संतुलित बनाता है. आज के माहौल में ध्यान की प्रैक्टिस और भी खास महत्व रखता है. आयुष मंत्रालय के अनुसार, ध्यान न केवल मेंटल हेल्थ को बेहतर बनाता है, बल्कि यह फिजिकल और इमोशनल बैलेंस को भी बढ़ावा देता है. यह स्ट्रेस, चिंता और डिप्रेशन को कम करने में मददगार है और सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाता है.
ध्यान क्या है?
सबसे पहले यह समझें कि ध्यान क्या है? ध्यान एक एंसिएंट इंडियन प्रैक्टिस है जो मन को कंसन्ट्रेट करने और सेल्फ अवेयरनेस बढ़ाने की कला है. यह योग का भी जरूरी हिस्सा है, जो व्यक्ति को बाहरी शोर से मुक्त कर शांति का एहसास दिलाता है.
मेडिटेशन करने का आसान तरीका
एक्सपर्ट मेडिटेशन करने का आसान तरीका भी बताते हैं. किसी शांत स्थान पर सुखासन, पद्मासन या अन्य आरामदायक मुद्रा में बैठें. रीढ़ की हड्डी सीधी रखें और हाथों को ज्ञान मुद्रा (अंगूठे और तर्जनी को मिलाकर) में जांघों पर रखें. धीरे से आंखें बंद करें और सिर को इस तरह झुकाएं कि सिर का शीर्ष कंठ के सीध में हो. सामान्य रूप से सांस लें और ध्यान को सांस की मूवमेंट पर लगाएं. सांस लेने और छोड़ने की प्रोसेस को महसूस करें. इस अवस्था में कम से कम पांच मिनट तक रहें. एक्सपीरियंस लोग इसे लंबे समय तक कर सकते हैं. धीरे-धीरे ध्यान को सांस और फिर बाहरी परिवेश पर लाएं. आंखें खोलें और सामान्य अवस्था में लौटें.
ध्यान के फायदे
हेल्थ एक्सपर्ट बताते हैं कि ध्यान मन और शरीर को फ्रेश करता है. यह स्ट्रेस को कम करता है, कंसंट्रेशन बढ़ाता है, नींद की क्वालिटी में सुधार करता है और इमोशनल स्टेबिलिटी प्रदान करता है. इस विषय में कई रिसर्च भी हुए, जिसके अनुसार, रोजाना ध्यान करने से ब्लड प्रेशर को कंट्रोल होता है, हार्ट हेल्थ बेहतर होता है और इम्यून सिस्टम को भी मजबूत होता है.
--आईएएनएस
Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.