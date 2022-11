Health Tips: रहना चाहते हैं यंग और हेल्दी, जानें किस उम्र में किन चीजों का करें सेवन

What to Eat in Which Age: शायद ही कोई शख्स होगा, जो जवान और स्वस्थ रहना नहीं चाहेगा. हर किसी की तमन्ना होती है कि जीवन के हर पड़ाव की बीमारियां और तकलीफें उससे दूर रहें. इसके लिए एक्सपर्ट्स संतुलित आहार, अच्छी लाइफस्टाइल और व्यायाम की सलाह देते हैं. लेकिन पहले आपको ये समझने की जरूरत है कि जिंदगी के किस दौर में आपको किन चीजों का सेवन करना चाहिए. उदाहरण के तौर पर टेक्सास यूनिवर्सिटी के विशेषज्ञों के मुताबिक, अगर डिमेंशिया को दूर भगाना चाहते हैं तो 40-60 साल की आयु में आपको ऑयली फिश खानी चाहिए.

अब आपको विस्तार से बताते हैं कि किस उम्र में आपको किन चीजों का सेवन करना चाहिए.

20 साल के हैं तो क्या खाएं

इस उम्र में आपको भरपूर एनर्जी की जरूरत होती है. लिहाजा आपको आयरन से भरपूर चीजें डाइट में शामिल करनी चाहिए. इन दिनों युवाओं में आयरन की कमी काफी देखी जा रही है. इसी वजह से थकान, स्ट्रेस, ध्यान लगाने में दिक्कत जैसी समस्याएं नजर आ रही हैं. इसके लिए आपको अंडे, ब्रेकफास्ट सीरियल, फिश, मैकेरल फिश, बेक्ड बीन्स, सूखे अखरोट और मटर का सेवन करना चाहिए. इसके अलावा हफ्ते में तीन बार योगर्ट खाएं और इम्युनिटी बढ़ाने के लिए नट्स का सेवन करें.

30 की उम्र में क्या खाएं

जीवन के इस दौर में बढ़ती उम्र का असर दिखने लगता है. इसलिए हफ्ते में तीन बार बादाम का सेवन करना चाहिए. इसके अलावा नट्स, सीड्स, साबुत अनाज, एवोकाडो और पालक खाएं, जिससे आपको विटामिन ई मिलेगा. साथ ही हफ्ते में एक दिन बिना कैफीन वाली चाय या कॉफी पीने से परहेज करें. आप हर्बल टी या कोई हेल्दी विकल्प चुन सकते हैं.

40 की उम्र में किन चीजों का करें सेवन

इस उम्र में आपको कम रफ्तार से रिलीज होने वाले कार्ब्स खाने चाहिए. सब्जियों, विभिन्न फलों में यह कार्बोहाइड्रेट, फाइबर और स्टॉर्च मिलता है. ये पचने में भी काफी वक्त लेते हैं. आपको पेट भरा-भरा लगता है और बार-बार खाने की इच्छा नहीं होती. इससे ब्लड शुगर भी काबू में रहता है.

50 की उम्र में क्या खाएं

इस उम्र में खुद की देखभाल की बहुत जरूरत होती है. लिहाजा उम्र के असर को रोकने के लिए गाजर, लाल मिर्च, पालक और ब्रोकली खानी चाहिए. इसके अलावा ब्लूबेरीज का सेवन करें. आप साल्मन फिश, सार्डिन के जरिए दिल की बीमारियों और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर सकते हैं.

इन चीजों का 60 की आयु में करें सेवन

जीवन के इस पड़ाव पर आपको हर रोज प्रोटीन से भरपूर चीजें खानी चाहिए. मीट-मछली, नट्स, सीड्स में अच्छी मात्रा में प्रोटीन होता है. इससे आपकी मसल्स भी स्वस्थ रहती हैं.

70 साल की उम्र में क्या खाएं

हड्डियों में कैल्शियम की कमी पूरी हो इसलिए विटामिन डी से युक्त चीजों का सेवन करें. नारियल पानी, फलों और सब्जियों का जूस और ढेर सारा पानी पीने से भी फायदा मिलता है. अगर इन चीजों की कमी हो जाए तो थकान की दिक्कत, कन्फ्यूजन और स्ट्रेस बढ़ जाता है. इसके अलावा पोषक तत्वों से भरपूर लिक्विड डाइट का सेवन करना चाहिए.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

पाठकों की पहली पसंद Zeenews.com/Hindi, अब किसी और की जरूरत नहीं