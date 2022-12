Empty Stomach: खाली पेट कभी नहीं करने चाहिए ये 4 काम, वरना सेहत बिगाडने के लिए आप खुद होंगे जिम्मेदार

Things You Should Never Do With Empty Stomach: सुबह उठने के बाद मॉनिंग रूटीन हेल्दी होना बेहद जरूरी है वरना हमारी सेहत पर इसका बुरा असर पड़ सकता है. ऐसे वक्त में आप क्या फील कर रहे हैं, क्या लाइफस्टाइल अपना रहे हैं और क्या खा रहे हैं, इस बात का फर्क आपके ओवरऑल हेल्थ पर जरूर पड़ता है. इसलिए दिन की शुरुआत सही तरीके से करें. आइए जानते हैं कि मॉर्निंग टाइम में हमें खाली पेट क्या क्या नहीं करना चाहिए.

खाली पेट नहीं करना चाहिए ये काम

1. गुस्सा न करें

सुबह उठकर अपना मूड पॉजिटिव रखें, कुछ लोगों को सुबह उठने में काफी आसल आता है, या अलार्म बजने और ऑफिस जाने के ख्याल से ही गुस्सा आने लगता है. अगर आप दिमाग को कूल नहीं रखेंगे तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, दिससे दिल की बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है.

2. चाय-कॉफी न पिएं

भारत ही नहीं दुनियाभर के लोगों को सुबह उठकर चाय या कॉफी पीने की आदत है. इसके बिना उनका दिन शुरू नहीं होता लेकिन खाली पेट ऐसा करना सेहत के लिए अच्छा नहीं है क्योंकि इससे कब्ज और एसिडिटी की परेशानी पेश आ सकती है.

3. च्विंगम न चबाएं

कुछ लोगों को च्विंगम चबाने की लत होती है, वो सुबह जागने के बाद भी ये काम करने लगते है. इसके दो नुकसान हैं, पहला तो ये कि ज्यादातर च्विंगम मीठे होते हैं जो शुगर लेवल बढ़ा सकते है. दूसरा ये कि चबाने के बाद पेट में डाइजेस्टिव एसिड रिलीज होने लगते हैं और खाली पेट की वजह से एसिडिटी हो जाती है.

4. शराब न पिएं

सुबह हो या रात अगर आप खाली पेट शराब का सेवन करते हैं तो ये आपकी ब्लड स्ट्रीम में जा सकता है और फिर तेजी से शरीर में फैलने लगता है. ऐसे में हमारे पल्स रेट कम होने लगते इसके अलावा लंग्स, लिवर, ब्रेन और किडनी को नुकसान पहुंच सकता है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

