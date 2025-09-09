Gen Z झेल रहें हैं Friendflation की मार! जानें क्यों ये बढ़ा रही है यंगस्टर्स की दिक्कतें
Advertisement
trendingNow12914940
Hindi Newsलाइफस्टाइल

Gen Z झेल रहें हैं Friendflation की मार! जानें क्यों ये बढ़ा रही है यंगस्टर्स की दिक्कतें

Friendflation Meaning: आजकल सोशल मिडिया के जरिए तरह-तरह के शब्द लोगों के बीच सुर्खियां बटोर रहे हैं. इन शब्दों में से ही एक शब्द है फ्रेंडफ्लेशन. फ्रेंडफ्लेशन Gen Z और Millennials के बीच बेहद तेजी से वायरल हो रहा है. आइए जानते हैं Gen Z और Millennials के बीच पॉपुलर हो रहे इस शब्द का आखिर क्या मतलब होता है.

 

Written By  shambhavi punam|Last Updated: Sep 09, 2025, 02:46 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Gen Z झेल रहें हैं Friendflation की मार! जानें क्यों ये बढ़ा रही है यंगस्टर्स की दिक्कतें

What Is Friendflation: आज के समय में बहुत सी ऐसे शब्द सोशल मिडिया पर वायरल होते हैं जिनका मतलब बेहद कम लोगों को ही पता होता है. आज हम आपको एक ऐसे ही शब्द से रूबरू करवाएंगे जो है फ्रेंडफ्लेशन. फ्रेंडफ्लेशन दो शब्दों से मिलकर बनता है जो है Friend (दोस्ती) और Inflation(महंगाई). आजकल बढ़ती महंगाई में Gen Z और Millennials एक ऐसी चुनौती का सामना कर रहे हैं जो दोस्ती और महंगाई से जुड़ी हुई है. आज हम आपको बताएंगे फ्रेंडफ्लेशन का क्या मतलब होता है और क्यों यंग्सटर्स इससे जूझ रहे हैं.

दोस्तों के साथ समय बिताने की बढ़ती किमतें
आजकल दोस्तों के साथ समय बिताना भी काफी महंगा होता चला जा रहा है. बहुत से लोग दोस्तों से मिलने और समय बिताने के लिए कैफे, पॉर्टी और तरह-तरह के आउटिंग डेस्टिनेशन का सहारा लेते हैं जहां काफी ज्यादा पैसे खर्च होते हैं. फ्रेंडफ्लेशन का सीधा मतलब होता है दोस्तों के साथ समय बिताने की बढ़ती किमतें. ये टर्म  Gen Z और Millennials के बीच काफी फेसम है.

सोशल स्टेटस
आज के समय में दोस्ती केवल इमोशनल अटैचमेंट तक ही सीमित नहीं रही है बल्कि ये लोगों के बजट पर भी काफी दवाब डालने लगी है. बहुत से लोगों को सोशल स्टेटस मेनटेन करने के लिए अपने दोस्तों के साथ महंगे कैफे और पार्टियों में जाना पड़ता है ताकि उनकी दोस्ती बनी रहे. 

Add Zee News as a Preferred Source

फाइनेंशियल क्राइसिस और स्ट्रेस 
आजकल घर पर भी बर्थडे पार्टी देना केवल केक और नाश्ते तक सिमित नहीं रह गया है. लोग गर पर पार्टी रखने के लिए भी काफी मोटी रक्म खर्च कर रहे हैं जिस वजह से उन्हें फाइनेंशियल क्राइसिस और स्ट्रेस का सामना करना पड़ सकता है. कई लोगों का ऐसा मानना है कि आज के समय में दोस्ती करना भी काफी महंगा हो गया है. 

प्री प्लैनिंग
अगर बात सच्ची दोस्ती की हो तो ये किसी पैसे की मोहताज नहीं होती है पर ऐसा भी नहीं है कि आप बिल्कुल भी खर्च ना करें. पहले से पैसे बचा कर और एक प्री प्लैनिंग कर के आप अपने दोस्तों के साथ घूमने के लिए भी जा सकते हैं और अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं. अगर आप अपने दोस्तों के साथ बाहर जा रहे हैं तो खाने-पीने का खर्च आपस में बांट लें. ऐसे में हर किसी के बराबर पैसे खर्च होंगे और किसी एक व्यक्ति पर पैसे देने का दबाव  नहीं पड़ेगा. 

Disclaimer
प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

About the Author
author img
shambhavi punam

जी न्यूज के लाइफस्टाइल और एंटरटेनमेंट सेक्शन में, ये फैशन, डिजाइन, और ट्रेंडिंग गॉसिप पर अपनी खास पैनी नजर रखती हैं. ये नए फैशन ट्रेंड्स, बॉलीवुड की चमक-दमक, और डिजाइन की दुनिया में होने वाले हर बद...और पढ़ें

TAGS

friendflation meaninggen z expensive friendshipfinancial crisisGen Z Generation

Trending news

उपराष्ट्रपति चुनाव का रिजल्ट सबको पता है, भाजपा को बस एक बात की टेंशन होगी
Vice President Chunav 2025
उपराष्ट्रपति चुनाव का रिजल्ट सबको पता है, भाजपा को बस एक बात की टेंशन होगी
Maharashtra: एकनाथ शिंदे गुट का दावा- उद्धव ठाकरे के 2 MLA को छोड़कर सभी संपर्क में
Maharashtra
Maharashtra: एकनाथ शिंदे गुट का दावा- उद्धव ठाकरे के 2 MLA को छोड़कर सभी संपर्क में
जगदीप धनखड़ साहब कहां हैं? पिछले 50 दिनों से गायब, सब हैरान, कांग्रेस ने उठाए सवाल
Jagdeep Dhankhar
जगदीप धनखड़ साहब कहां हैं? पिछले 50 दिनों से गायब, सब हैरान, कांग्रेस ने उठाए सवाल
उपराष्ट्रपति चुनाव के बीच विपक्ष के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी ने भरी जीत की हुंकार
B Sudershan Reddy
उपराष्ट्रपति चुनाव के बीच विपक्ष के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी ने भरी जीत की हुंकार
Kulgam Anti Terror Operation Day 2: कुलगाम में 24 घंटे बाद भी आतंकियों की तलाश जारी
Jammu Kashmir
Kulgam Anti Terror Operation Day 2: कुलगाम में 24 घंटे बाद भी आतंकियों की तलाश जारी
Nepal Protest: सोशल मीडिया बैन पर मचे घमासान को लेकर मनीषा कोइराला ने तोड़ी चुप्पी
Manisha Koirala
Nepal Protest: सोशल मीडिया बैन पर मचे घमासान को लेकर मनीषा कोइराला ने तोड़ी चुप्पी
Vice President Election 2025 Live Updates: हाथ में पर्ची, सिर पर टोपी...उपराष्ट्रपति चुनाव में वोट डालने पहुंचे ओवैसी, सलाम करने की स्टाइल तो देखिए
vice president election
Vice President Election 2025 Live Updates: हाथ में पर्ची, सिर पर टोपी...उपराष्ट्रपति चुनाव में वोट डालने पहुंचे ओवैसी, सलाम करने की स्टाइल तो देखिए
आंधी-तूफान, बारिश... यहां जमकर बरसेंगे इंद्र देव, IMD की चेतावनी, हो जाएं अलर्ट
Weather
आंधी-तूफान, बारिश... यहां जमकर बरसेंगे इंद्र देव, IMD की चेतावनी, हो जाएं अलर्ट
उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए आज वोटिंग, 3 दलों ने बनाई दूरी; जानिए जीत का पूरा गुणागणित
vice president election
उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए आज वोटिंग, 3 दलों ने बनाई दूरी; जानिए जीत का पूरा गुणागणित
AAP विधायक मेहराज मलिक को हिरासत में लेने पर सियासत तेज, केंद्र की मंशा पर उठे सवाल
mehraj malik
AAP विधायक मेहराज मलिक को हिरासत में लेने पर सियासत तेज, केंद्र की मंशा पर उठे सवाल
;