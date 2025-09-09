Gen Z झेल रहें हैं Friendflation की मार! जानें क्यों ये बढ़ा रही है यंगस्टर्स की दिक्कतें

What Is Friendflation: आज के समय में बहुत सी ऐसे शब्द सोशल मिडिया पर वायरल होते हैं जिनका मतलब बेहद कम लोगों को ही पता होता है. आज हम आपको एक ऐसे ही शब्द से रूबरू करवाएंगे जो है फ्रेंडफ्लेशन. फ्रेंडफ्लेशन दो शब्दों से मिलकर बनता है जो है Friend (दोस्ती) और Inflation(महंगाई). आजकल बढ़ती महंगाई में Gen Z और Millennials एक ऐसी चुनौती का सामना कर रहे हैं जो दोस्ती और महंगाई से जुड़ी हुई है. आज हम आपको बताएंगे फ्रेंडफ्लेशन का क्या मतलब होता है और क्यों यंग्सटर्स इससे जूझ रहे हैं.

दोस्तों के साथ समय बिताने की बढ़ती किमतें

आजकल दोस्तों के साथ समय बिताना भी काफी महंगा होता चला जा रहा है. बहुत से लोग दोस्तों से मिलने और समय बिताने के लिए कैफे, पॉर्टी और तरह-तरह के आउटिंग डेस्टिनेशन का सहारा लेते हैं जहां काफी ज्यादा पैसे खर्च होते हैं. फ्रेंडफ्लेशन का सीधा मतलब होता है दोस्तों के साथ समय बिताने की बढ़ती किमतें. ये टर्म Gen Z और Millennials के बीच काफी फेसम है.

सोशल स्टेटस

आज के समय में दोस्ती केवल इमोशनल अटैचमेंट तक ही सीमित नहीं रही है बल्कि ये लोगों के बजट पर भी काफी दवाब डालने लगी है. बहुत से लोगों को सोशल स्टेटस मेनटेन करने के लिए अपने दोस्तों के साथ महंगे कैफे और पार्टियों में जाना पड़ता है ताकि उनकी दोस्ती बनी रहे.

फाइनेंशियल क्राइसिस और स्ट्रेस

आजकल घर पर भी बर्थडे पार्टी देना केवल केक और नाश्ते तक सिमित नहीं रह गया है. लोग गर पर पार्टी रखने के लिए भी काफी मोटी रक्म खर्च कर रहे हैं जिस वजह से उन्हें फाइनेंशियल क्राइसिस और स्ट्रेस का सामना करना पड़ सकता है. कई लोगों का ऐसा मानना है कि आज के समय में दोस्ती करना भी काफी महंगा हो गया है.

प्री प्लैनिंग

अगर बात सच्ची दोस्ती की हो तो ये किसी पैसे की मोहताज नहीं होती है पर ऐसा भी नहीं है कि आप बिल्कुल भी खर्च ना करें. पहले से पैसे बचा कर और एक प्री प्लैनिंग कर के आप अपने दोस्तों के साथ घूमने के लिए भी जा सकते हैं और अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं. अगर आप अपने दोस्तों के साथ बाहर जा रहे हैं तो खाने-पीने का खर्च आपस में बांट लें. ऐसे में हर किसी के बराबर पैसे खर्च होंगे और किसी एक व्यक्ति पर पैसे देने का दबाव नहीं पड़ेगा.

