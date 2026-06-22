दोस्टी टूटने पर भी उतना ही दर्द होता है जितना रोमांटिक रिश्ता टूटने पर होता है. अक्सर लोग प्यार में दिल टूटने पर दर्द को महसूस करते हैं लेकिन दोस्ती टूटने के दर्द को अनदेखा कर देते हैं. अगर बेस्ट फ्रेंड से दोस्ती हमेशा के लिए खत्म हो जाए तो, उस दोस्त से कभी बात नहीं होगी, इससे मेंटल हेल्थ पर असर होता है.
दोस्त के साथ दोस्ती टूटने पर भी दिल टूटने जैसा दर्द होता है. इस दर्द को अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं. ऐसे में इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए.
दोस्ती टूटने पर उतना ही दर्द का एहसास होता है. दर्द वैसा ही होता है जैसा रोमांटिक रिश्ता टूटने के बाद होता है. दोस्ती टूटने का दर्द बहुत ज्यादा अनकहा होता है. दोस्ती टूटने का दर्द लंबे समय तक परेशान करता है.
अगर आपकी दोस्ती बुरे नोट पर टूट जाती है तो आपके मन में एक डर बन जाता है. इस वजह से लोग अपनी पूरी लाइफ किसी से भी दोस्ती का हाथ नहीं बढ़ा पाते हैं. मन में डर रहता है और जिंदगी भर मायूस रहते हैं.
दोस्ती में लगाव बहुत ज्यादा गहरा होता है. जब फ्रेंडिशप में ब्रेकअप होता है तो इंसान के मन में रिजेक्शन वाली फीलिंग बढ़ जाती है. इसकी वजह से इंसान के मन में रिजेक्शन वाली फीलिंग बढ़ती जाती है. इस वजह से अकेलापन की समस्या हो सकती है.
दर्द महसूस होने दें- इमोशन्स को निकलने दें, समय के साथ दर्द कम हो जाता है. इमोशन्स को दबाकर रखने से मन भारी होने लगता है.
अक्सर लोग किसी रिश्ते को खत्म होने के बाद बुराई कर देते हैं. खुद बचाने के लिए कभी भी सामने वाले पर ब्लेम नहीं करना चाहिए. दोस्ती खत्म होने के बाद सेल्फ ग्रोथ पर ध्यान देना चाहिए. ताकि लाइफ में दोबारा आपकी दोस्ती खराब ना हो.
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