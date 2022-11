Friendship: कहीं आपके अंदर भी तो नहीं हैं ये 6 बुरी आदतें? इस वजह से लोग बना लेते हैं दूरी

How to become Good Friend: इंसान के लिए दोस्ती का खास महत्व होता है. दोस्तों के साथ हम अपना सुख-दुख शेयर करते हैं. दोस्तों के साथ जिंदगी के अच्छे पलों को खुलकर शेयर करते हैं. यही वजह है कि लोग दोस्त बनाते हैं, लेकिन कई लोग ऐसे भी होते हैं जो कोशिश तो खूब करते हैं, लेकिन चाहकर भी उनके दोस्त नहीं बन पाते. दरअसल दोस्ती में आपकी पर्सनैलिटी और आदतें काफी अहम रोल निभाती हैं. आपकी अच्छी आदतें जहां आपके दोस्तों को आपके करीब लाती हैं, तो वहीं खराब आदतें दोस्तों को दूर कर देती हैं. पर दोस्त पाने की होड़ में कई लोग कुछ ऐसी आदतें भी अपने अंदर ले आते हैं जो अधिकतर लोगों को साधारण लगती हैं, लेकिन वह होती असाधारण होती हैं. यहां हम आपको बताएंगे ऐसी ही कुछ आदतों के बारे में जिनसे आपको दूर रहना चाहिए.

1. शराब और सिगरेट को आदत न बनाएं

आजकल अधिकतर युवाओं ने शराब और सिगरेट पीने को अच्छी पर्सनैलिटी से जोड़ लिया है. आपको ऐसे लोग बहुत मिलेंगे जो उन लोगों को बोरिंग समझते हैं जो ये सब नहीं करते हैं. कई बार दोस्त ऐसे लोगों को सलाह देते हैं कि यह जरूरी है, उनकी बातों में आकर वे लोग शराब और सिगरेट पीना शुरू कर देते हैं. अगर आप भी उनमें शामिल हैं जो शराब और सिगरेट न पीने वालों को बोरिंग समझते हैं तो इस आदत को बदल लें.

2. कथनी और करनी में अंतर

आपको कई ऐसे लोग भी मिलेंगे जिनकी कथनी और करनी में अंतर होगा. ऐसे लोग सोशल मीडिया पर तो दया, प्यार और इंसानियत की बात करेंगे, लेकिन हकीकत में इसके विपरित का करते नजर आएंगे. वास्तविक जिंदगी में ऐसे लोग इंसानियत की कद्र ही नहीं करते. अगर आपके अंदर भी यह आदत है तो इसे फौरन बदलें.

3. दूसरों की गलतियां न निकालें

कई लोगों में हमेशा दूसरों की गलतियां निकालने की आदत होती है. इस तरह के लोग हमेशा अपने साथियों, परिचितों की गलतियां निकालते हैं. यही नहीं गलतियां निकालते वक्त इस तरह के लोग कुछ ऐसे शब्द भी इस्तेमाल करते हैं जो उन्हें नहीं करने चाहिए. अगर आप भी हर चीज में इस तरह की गलतियां और दूसरों की आलचोना करते हैं तो इसे फौरन बदलें.

4. सामने तारीफ और पीठ पीछे बुराई

आपने कई ऐसे लोगों को देखा होगा जो किसी आदमी के सामने उसकी खूब तारीफ करते हैं, लेकिन पीठ पीछे उसकी जमकर बुराई करते हैं. ऐसे लोगों को बहुत कम लोग अपना दोस्त बनाते हैं. अगर आप में भी यह आदत है तो फौरन बदलें.

5. दूसरों को ट्रोल करना

मौजूदा समय में सोशल मीडिया यूथ के लिए टाइम पास और मस्ती का सबसे बड़ा अड्डा है. सोशल मीडिया पर कुछ लोग लाइक्स और फॉलोअर्स बढ़ाने के चक्कर में दूसरों को ट्रोल्स करने लगते हैं. ऐसा करके उन्हें लाइक्स और फॉलोअर्स तो मिल जाते हैं, लेकिन इनके दोस्त इनसे दूर हो जाते हैं.

6. हर बात में तुलना करना

कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हर चीज में तुलना करने लगते हैं. आप अगर उनके साथ कुछ दुख शेयर करेंगे तो उस पर भी वह किसी और से तुलना करने लगते हैं. आप में भी यह आदत है तो इसे फौरन बदलें.

