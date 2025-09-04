कभी जल्दी तो कभी लेट आते हैं पीरियड्स? बस इन 3 योग से रेगुलर करें पीरियड साइकिल

How to Improve Menstrual Cycle: महिलाओं की सेहत में सबसे जरूरी रेगुलर पीरियड्स साइकिल होता है. लेकिन कई बार स्ट्रेस, थकान, खराब लाइफस्टाइल और खानपान की गड़बड़ी के कारण पीरियड्स समय पर नहीं आते. यह समस्या महिलाओं की फिजिकल हेल्थ से लेकर मेंटल हेल्थ को भी परेशान करती हैं. ऐसे में बहुत-सी महिलाएं दवाइयों से इसे ठीक करने की कोशिश करती हैं. लेकिन आपको बता दें, इससे योग के जरिए भी राहत पाया जा सकता है. आयुष मंत्रालय के मुताबिक, योग करने से पेल्विक एरिया एक्टिव होता है, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, और हार्मोन बैलेंस रहता है.

भुजंगासन

इसे अंग्रेजी में कोबरा पोज कहा जाता है. इस आसन में शरीर की पॉश्चर कोबरा के जैसी होती है. इस आसन में शरीर को जमीन पर पेट के बल लेटकर पीछे की ओर उठाया जाता है. इससे पेट और पेल्विक हिस्से पर खिंचाव आता है, जिससे वहां का ब्लड फ्लो बेहतर होता है. हार्मोनल ग्लैंड एक्टिव होते हैं और पूरे रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एनर्जी फ्लो बढ़ता है. इस आसन से न सिर्फ पीरियड्स साइकिल सुधरती है, बल्कि पीरियड्स के दौरान होने वाला दर्द भी कम होता है.

तितली आसन

तितली आसन को संस्कृत में बद्ध कोणासन कहा जाता है. इस आसन को करते समय दोनों पैरों के तलवों को मिलाकर बैठा जाता है और घुटनों को ऊपर-नीचे हिलाया जाता है. इसकी प्रैक्टिस से पेल्विक मसल्स रिलैक्स होती हैं और यूट्रस तक ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है. अगर किसी महिला को लंबे समय से पीरियड्स नहीं आए हैं, तो इस आसन से मदद मिल सकती है. यह आसन यूटेरस की सफाई और ताकत दोनों में असरदार होता है.

सेतु बंधासन

सेतु बंधासन को अंग्रेजी में ब्रिज पोज भी कहा जाता है. इसमें पीठ के बल लेटकर घुटनों को मोड़ा जाता है और कमर को ऊपर की ओर उठाया जाता है. यह आसन थायराइड ग्लैंड को भी एक्टिव करता है, जो हार्मोन बैलेंस में जरूरी भूमिका निभाती है. साथ ही यह शरीर के निचले हिस्से, खासकर पेल्विक रीजन में ब्लड फ्लो को बढ़ाता है. इस आसन को करने से न सिर्फ पीरियड्स रेगुलर होते हैं, बल्कि ओवरी और यूट्रस भी मजबूत बनते हैं.

Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.