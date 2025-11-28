बटर से लेकर जूस तक... भूलकर भी फ्रिज डोर में नहीं रखनी चाहिए ये चीजें, वजह जानकर नहीं करेंगे गलती

Foods You Should Never Store in the Fridge: फ्रिज का इस्तेमाल तो लगभग सभी घरों में होता है सर्दी हो चाहे गर्मियां हम खाने-पीने की चीजों को फ्रिज में ही रखते हैं. लेकिन कुछ लोगों की आदत होती है कुछ भी उठकर फ्रिज में रख देते हैं क्या आप जानते हैं कि सब कुछ फ्रिज में रखना सही नहीं है कुछ चीज ऐसी हैं जो फ्रिज के दरवाजे में भूलकर भी नहीं रखनी चाहिए. चलिए जानते हैं ऐसी कौन सी खाने पीने की चीज हैं जो फ्रिज डोर में रखने से जहर बन जाती हैं.

सभी चीजें फ्रिज के डोर में रखते हैं

दूध दही से लेकर कच्ची और पक्की सब्जियां तक हम ज्यादातर खाने पीने की चीज फ्रिज में ही रखते हैं यहां तक की कुछ लोग कुकीज चॉकलेट और फ्रूट्स भी भी फ्रिज में रखते हैं. लेकिन आपको समझना होगा कि हर चीज फ्रिज के दरवाजे में नहीं रखनी चाहिए कुछ चीज हैं जो फ्रिज डोर में रखने से खराब हो सकती हैं.

फलों का जूस

फलों के जूस की बात करें तो यह काफी सेंसिटिव होते हैं थोड़े से टेंपरेचर में उतार-चढ़ाव से ही इसमें फर्मेंटेशन हो सकती है. डोर की हवा जूस को खराब कर सकती है इसलिए फलों के जूस को हमेशा फ्रिज के अंदर रखें.

कच्चा मीट

अगर आप फ्रिज में कच्चा मीट रखते हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि इसको बहुत ठंडा तापमान चाहिए दरवाजे में रखने से मीत गर्म हो सकता है जिससे बैक्टीरिया और फूड प्वाइजनिंग का खतरा कई गुना तक बढ़ सकता है.

केले

अगर आप केले को फ्रिज डोर में रखते हैं तो बार-बार तापमान बदलने से किले की स्किन काली पड़ सकती है और इसका स्वाद बिगाड़ सकता है.

दही

केले की तरह ही अगर आप दही को फ्रिज के डार में रखते हैं तो तापमान के बदलने से इसका टेक्सचर बदल सकता है या यह जल्दी खट्टा हो सकता है इसलिए दही को भी फ्रिज के अंदर ही रखना चाहिए

दूध

दूध की बात करें तो यह बहुत जल्दी खराब होने वाली चीज है. अगर आप दूध को फ्रिज के डोरमें रखते हैं तो जब आप फ्रिज खोलते हैं तो दूध गर्म हवा की संपर्क में आता है जिससे यह जल्दी खराब हो सकता है.

बटर

ज्यादातर घरों में बटर फ्रिज डोर में ही रखा होता है लेकिन यह बिल्कुल भी सही नहीं है बार-बार तापमान में उतार-चढ़ाव होने के कारण इसकी फ्रेशनेस और टेक्सचर में बदलाव आ सकता है इसलिए बटर को फ्रिज के अंदर ही रखना चाहिए.

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है