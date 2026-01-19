Advertisement
Rasaut Benefits: दारुहरिद्रा की जड़ों से बना 'रसौत' सेहत के लिए बेहद फायदेमंद होता है. इसमें मौजूद 'बर्बेरिन' तत्व बॉडी के लिए किसी सुपरहीरो से कम नहीं है. इस खबर में हम आपको रसौत के फायदे बताएंगे..

 

Written By  Reetika Singh|Last Updated: Jan 19, 2026, 09:12 PM IST
बीमारियों का काल है 'रसौत'! डायबिटीज से बवासीर तक का है रामबाण इलाज..

Rasaut Ayurvedic Benefits: 'रसौत' का नाम सुना है? अगर स्वस्थ रहने के लिए आप को नेचुरल चीज ढूंढ रहे हैं, तो रसौत आपकी मदद कर सकता है. रसौत को 'रसंजना' भी कहते हैं. इसे दारुहरिद्रा की जड़े या छाल से बनाया जाता है. ये स्वाद में कड़वा होता है, लेकिन सेहत के लिए उनका ही फायदेमंद. इसमें बर्बेरिन नाम का एक सक्रिय तत्व पाया जाता है, जो बॉडी के लिए किसी सुपरहीरो से कम नहीं होता. इसके सेवन से सूजन कम होता है, बैक्टीरिया से लड़ता है और खून को साफ रखने में मदद करता है. 

 

बवासीर के लिए रसौत के फायदे
सबसे पहले बात करते हैं बवासीर की. खूनी बवासीर लोगों की जिंदगी को मुश्किल बना सकता है, लेकिन रसौत इसमें आराम देने का काम करता है. इसे कई तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे अनार की छाल और गुड़ के साथ मिलाकर गोलियां या नीम और हरड़ के साथ चूर्ण. पेट साफ और सूजन कम करने में ये बहुत असरदार है.

पीलिया और लिवर के लिए रसौत के फायदे
अब पीलिया और लिवर की बात करें पीलिया में आंखों का पीला पड़ना, थकान और पेट में गड़बड़ी आम है. रसौत का रोज थोड़ा काढ़ा या शहद के साथ लेने से लिवर की ताकत बढ़ती है और पीलिया जल्दी कम होता है. मधुमेह वाले लोगों के लिए भी ये जड़ी-बूटी फायदेमंद है. यह रक्त शर्करा को नियंत्रित करने में मदद करती है. हालांकि, अगर आप पहले से दवा ले रहे हैं तो डॉक्टर से पूछकर ही इस्तेमाल करें.

 

आंखों और स्किन के लिए रसौत के फायदे
रसौत सिर्फ अंदर से ही नहीं, बाहर से भी काम करता है. आंखों में गुलाब जल के साथ कुछ बूंदें डालें, खुजली और लालिमा कम होती है. त्वचा पर इसका लेप घाव और दाग-धब्बों को जल्दी भरने में मदद करता है. मुंह और गले के इंफेक्शन में इसका काढ़ा माउथवॉश की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है.

 

सही मात्रा में इसका सेवन जरूरी
हालांकि सही मात्रा और समय का ध्यान रखना बहुत जरूरी है. ज्यादा लेने से पेट में परेशानी हो सकती है. गर्भवती महिलाएं, स्तनपान कराने वाली माताएं और कोई भी दवा के साथ इसका इस्तेमाल डॉक्टर की सलाह से करें.
--आईएएनएस

 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत या स्किन से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

Reetika Singh

