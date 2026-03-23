गर्मी का दुश्मन है 'फालसा', लू और पेट की जलन से दिला सकता है छुटकारा; आज ही करें डाइट में शामिल...

Phalsa Benefits: गर्मी की शुरुआत हो गई है और ये मौसम अपने साथ कई चुनौतियां भी लेकर आता है. लेकिन नेचर ने ही हमें गर्मी से आराम दिलाने के लिए कई उपाय भी दिए हैं. इन्हीं में से एक है 'फालसा'. ये छोटा और बैंगनी दिखने वाला खट्टा-मीठा फल स्वाद के साथ-साथ सेहत के लिए भी बेहद फायदेमंद होता है. पोषक तत्वों से भरपूर फालसे में विटामिन A, C, कैल्शियम और पोटेशियम पाए जाते हैं. ऐसे में इस खबर में हम आपको बताएंगे कि इस गर्मी में आपको क्यों फालसा खाना चाहिए?

नेचुरल कूलिंग एजेंट

फालसा ठंडी तासीर का होता है. ऐसे में गर्मी में इसे खाने से ये नेचुरल कूलिंग एजेंट की तरह काम करता है. गर्मी के दिनों में लू और बढ़ते तापमान से बचने के लिए यह बेहद असरदार उपाय है. इसका शरबत पीने से बॉडी का तापमान कंट्रोल रहता है और आपको अंदर से ताजगी महसूस होती है.

पेट की समस्या से छुटकारा

पेट की समस्याओं के लिए भी फालसा बेहद फायदेमंद है. यह फाइबर का बेहतरीन स्रोत होता है. ऐसे में इसके सेवन से डाइजेशन सिस्टम मजबूत होता है और पेट दर्द, एसिडिटी या अपच जैसी समस्याओं से राहत मिलता है. इसके रोजाना सेवन से पेट की जलन कम होती है और भूख भी बढ़ती है.

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एनर्जी का पावरहाउस

गर्मियों में अक्सर थकान और कमजोरी महसूस होती है. ऐसे में इस मौसम में यह आपके लिए एनर्जी के पावरहाउस की तरह काम कर सकता है. फालसा में एंटीऑक्सीडेंट्स और विटामिन पाए जाते हैं, जो बॉडी को तुरंत एनर्जी देता है. इसके सेवन से मसल्स की जकड़न और थकान दूर होती है.

हार्ट और स्किन के लिए फायदेमंद

फालसा हार्ट और स्किन के लिए भी बेहद फायदेमंद है. पोषक तत्वों से भरपूर फालसा पोटेशियम और विटामिन C से भरपूर होता है, जो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखने और हार्ट को हेल्दी रखने में मदद करते हैं. इसके साथ-साथ इसके एंटीऑक्सीडेंट गुण स्किन को हाइड्रेटेड रखते हैं और चेहरे पर नेचुरल चमक लाते हैं.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत या स्किन से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.