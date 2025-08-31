कॉकरोच बनता है लगभग 4 लाख लोगों की मौत का कारण; घबराएं नहीं, किचन में मौजूद इन चीजों से पाए छुटकारा
कॉकरोच बनता है लगभग 4 लाख लोगों की मौत का कारण; घबराएं नहीं, किचन में मौजूद इन चीजों से पाए छुटकारा

Cockroaches Home Remedies: आपके घर में घूमने वाले ये कॉकरोच कई खतरनाक बीमारियों का कारण बन सकते हैं. इनसे पट से जुड़ी समस्याएं, फूड पॉइजनिंग, टाइफाइड और एलर्जी जैसी समस्याएं हो सकती हैं. इस खबर में हम आपको इससे छुटकारा पाने के तरीके बताएंगे.

 

Written By  Reetika Singh|Last Updated: Aug 31, 2025, 04:18 PM IST
कॉकरोच बनता है लगभग 4 लाख लोगों की मौत का कारण; घबराएं नहीं, किचन में मौजूद इन चीजों से पाए छुटकारा

How to Kill Cockroaches: गर्मी के बाद बारिश का मौसम ठंडक और सुकून को दिलाता है, लेकिन कई परेशानियां भी साथ लेकर आता है. बारिश में होने वाली बीमारियों के साथ-साथ कीड़े-मकोड़े भी घर में आने लगते हैं. इन कीड़े-मकोड़ों में से एक है तिलचट्टे यानि कॉकरोच, जो घर में दिखने लगते हैं. इस मौसम में रसोईघर, बाथरूम और नाली के आसपास कॉकरोच घूमते नजर आते हैं, जो कहीं न कहीं आपकी सेहत को भी चुपचाप नुकसान पहुंचा सकते हैं. 

 

कॉकरोच से फैलती हैं ये बीमारियां
साइंटिफिक रिसर्च के अनुसार कॉकरोचों की वजह से पट से जुड़ी समस्याएं, फूड पॉइजनिंग, टाइफाइड और एलर्जी जैसी समस्याएं हो सकती हैं. दरअसल, इनकी आतों में एक ऐसा बैक्टीरिया पाया जाता है, जिसे स्यूडोमोनास एरुगिनोसा कहा जाता है. ये बैक्टीरिया इंसानों में पेशाब की नली में इंफेक्शन, डाइजेशन सिस्टम की परेशानी और कभी-कभी ब्लड इंफेक्शन जैसी जानलेवा बीमारियों का कारण बन सकता है.

Add Zee News as a Preferred Source

 

दुनियाभर में लगभग 60 करोड़ लोग होते हैं शिकार
नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि कॉकरोच के जरिए खाने-पीने की चीजों में बैक्टीरिया आते हैं, जिससे फूड-बॉर्न बीमारियां होती हैं. वहीं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनाइजेशन का कहना है कि हर साल दुनियाभर में लगभग 60 करोड़ लोग ऐसे रोगों का शिकार होते हैं और इनमें से 4 लाख 20 हजार लोगों की मौत भी हो जाती है. लेकिन इससे घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसका इलाज आपके रसोईघर में छुपा है.

 

नीम
नीम को आयुर्वेद में चमत्कारी माना गया है. नीम के पत्तों का तेल या उसका पाउडर उन जगहों पर डालें जहां कॉकरोच छिपते हैं, जैसे कि रसोई की अलमारियां, सिंक के किनारे, या फिर बाथरूम के कोने. नीम की तेज महक कॉकरोचों को वहां से भागने पर मजबूर कर देती है.

 

बेकिंग सोडा
ये एक आसान और सस्ता तरीका है, जो हर घर में मिल जाता है. बेकिंग सोडा में जब चीनी मिलाकर जगह-जगह रखा जाता है, तो कॉकरोच उसे खाने के लिए आते हैं. लेकिन चीनी के साथ मिला बेकिंग सोडा उनके पेट में जाकर गैस बनाता है और उन्हें मार देता है. धीरे-धीरे ये उपाय पूरे घर से कॉकरोच खत्म कर देता है.

 

तेजपत्ता
यह भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है. तेजपत्ते को पीसकर पाउडर बना लें या फिर पानी में उबालकर उसका स्प्रे तैयार करें. इस पानी को उन जगहों पर छिड़कें जहां कॉकरोच दिखते हैं. इसकी खुशबू उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं होती.

 

लौंग
लौंग की तेज खुशबू न सिर्फ कॉकरोचों बल्कि कई कीड़ों को दूर रखने में मदद करती है. आप बस कुछ लौंग रसोई के कोनों में, अलमारियों में या फिर सिंक के आसपास रख दीजिए. यह तरीका भी काफी हद तक कारगर साबित होता है.
--आईएएनएस

 

Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.

Reetika Singh

रीतिका सिंह
ज़ी न्यूज में असिस्टेंट मल्टीमीडिया प्रोड्यूसर. हेल्थ और लाइफस्टाइल में ट्रेंडी और एक्सप्लेनर खबरें लिखती हैं. शुरुआत डिजिटल वीडियो प्रोडक्शन से की. ग्राउंड रिपोर्टिंग, एक्सप्लेनर...और पढ़ें

Cockroaches home remedies in hindiCockroach bhagane ke tareeke

;