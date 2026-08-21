‘सिचुएशनशिप’ से लेकर ‘सोलमेट’ तक - Gen Z के हर सवाल का गुरुदेव श्री श्री रवि शंकर ने दिया उत्तर

FOMO, फ़ोमो—अर्थात दूसरों से पीछे छूट जाने का भय—रिश्तों और निरंतर आगे बढ़ते रहने के सामाजिक दबाव के बीच गुरुदेव ने मित्रता की एक अत्यंत सुंदर और सरल परिभाषा दी।

उन्होंने कहा—“अच्छा मित्र वह है, जिसके साथ बात करके आप फ़ोमो से बाहर आ जाएँ। आप ज़ोमो में जिएं और दूसरों को फ़ोमो दें।” उनके इस सहज और चुटीले कथन पर पूरा सभागार तालियों और हँसी से गूंज उठा।शायद इस पूरे संवाद का सबसे गहरा संदेश यही था कि युवाओं को अपनी महत्वाकांक्षाएं कम करने, प्रश्न पूछना छोड़ने या अपने साहस और जिज्ञासा को दबाने की आवश्यकता नहीं है।