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‘सिचुएशनशिप’ से लेकर ‘सोलमेट’ तक - Gen Z के हर सवाल का गुरुदेव श्री श्री रवि शंकर ने दिया उत्तर

आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर ने युवाओं से संवाद करते हुए लोकप्रिय कोरियाई हार्ट इमोजी के अर्थ से लेकर सिचुएशनशिप और रिलेशिनशिप को आज की परिस्थितियों के संदर्भ में खुलकर अपनी बात रखी.गुरुदेव ने सामने वाले व्यक्ति को अपने समकक्ष रखकर उन परिस्थितियों को सोचने और समझने के बाद निर्णय सेने को कहा.

Written ByGurudev Sri Sri Ravi ShankarEdited ByZee News Desk
Published: Aug 21, 2026, 01:42 PM IST|Updated: Aug 21, 2026, 01:42 PM IST
‘सिचुएशनशिप’ से लेकर ‘सोलमेट’ तक - Gen Z के हर सवाल का गुरुदेव श्री श्री रवि शंकर ने दिया उत्तर

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