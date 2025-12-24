Advertisement
स्ट्रेस कंट्रोल से साथ पीठ दर्द तक, एक आसन के हैं कई फायदे; जानें जानुशीर्षासन करने का सही तरीका...

Janu Sirsasana Benefits: आज के समय में हम इतनी अनहेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो कर रहे कि हमारी मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य दोनों पर ही असर पड़ रहा है. ऐसे में योग इससे राहत पाने में मदद कर सकती है.

 

Written By  IANS|Last Updated: Dec 24, 2025, 01:02 PM IST
How to do Janu Sirsasana: भागदौड़ भरी जिंदगी में ज्यादातर लोग स्ट्रेस और स्वास्थ्य से जुड़ी कई बीमारियों से जूझ रहे हैं, जिसका बुरा असर उनके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर पड़ता है. ऐसे में योग करने से न केवल शारीरिक स्वास्थ्य मजबूत होती है, बल्कि मानसिक शांति भी मिलती है. इसलिए अक्सर लोगों ऐसे योग की तलाश में रहते हैं, जो स्ट्रेस कम करने के साथ-साथ बॉडी को लचीला भी बनाता है. ऐसे में इस खबर में हम आपको 'जानुशीर्षासन' के बारे में बताएंगे, जो आपको दोनों फायदे देता है. 

 

जानुशीर्षासन का अर्थ?
जानुशीर्षासन संस्कृत की एक शब्द है. यहां जानु का मतलब घुटना है और शीर्ष का मतलब सिर है. इस आसन को बैठकर किया जाता है, जिसको करने के दौरान सिर को घुटने से लगाना होता है. यह हर कोई कर सकता है. लेकिन पीठ दर्द या गर्भवती महिलाओं को इसे करने से सावधानी बरतनी चाहिए.

क्या कहता है आयुष मंत्रालय?
आयुष मंत्रालय के अनुसार, जानुशीर्षासन को दंडासन में बैठकर, एक पैर मोड़कर, एड़ी को पेरिनियम के पास रखते हुए आगे झुककर और सिर को घुटने से छूने की कोशिश करते हुए किया जाता है, ये आसन शरीर को लचीला बनाता है और मन को शांत करता है.

 

जानुशीर्षासन के फायदे
यह एक प्रभावी योगासन है, जो स्ट्रेस कम करता है. ये आसन रीढ़ और हैमस्ट्रिंग में खिंचाव लाता है, डाइजेशन को सुधारता है और मानसिक शांति प्रदान करता है. आयुर्वेद के अनुसार यह रीढ़, कंधे, कूल्हों और जांघों को लचीला व मजबूत बनाता है. साथ ही पीठ दर्द से भी आराम देता है. 

 

कैसे करें जानुशीर्षासन?
इसको करने के लिए दंडासन की पॉश्चर में बैठ जाएं. इसके बाद दोनों पैर आगे फैलाकर, रीढ़ सीधी रखें और दाहिने पैर को मोड़ें और एड़ी को बाएं जांघ के अंदर रखें. अब सांस छोड़ते हुए आगे झुकें. बाएं पैर की उंगलियों को पकड़ने की कोशिश करें और सिर को बाएं घुटने की ओर लाएं. अब इस मुद्रा में अपनी क्षमता के अनुसार रुकें और गहरी सांस लें. फिर यही दूसरी तरफ दोहराएं. शुरुआत में जानुशीर्षासन करने के लिए स्ट्रैप या तकिए का सहारा ले सकते हैं.

 

हेल्थ एक्सपर्ट की लें सलाह
शुरुआत में इसको किसी हेल्थ एक्सपर्ट की सलाह पर ही करें और इस बात का खास ध्यान रहे कि अगर आपकी हाल ही में कोई सर्जरी हुई है या फिर आप किसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं, तो आप इसको करने से थोड़ा परहेज करें या फिर करने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.
--आईएएनएस

 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत या स्किन से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

