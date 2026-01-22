पेट की हर समस्या होगी दूर! वक्रासन से भस्त्रिका तक, कब्ज और स्ट्रेस से राहत पाने के लिए करें ये 9 योगासन

Yoga For Constipation: हेल्दी बॉडी का आधार साफ पेट है. जब आपका डाइजेशन सिस्टम दुरुस्त रहता है, तो बॉडी एनर्जेटिक और मन शांत रहता है. वहीं कब्ज की समस्या थकान, सिरदर्द और कई गंभीर बीमारियों की जड़ बन सकती है. अच्छी बात ये है कि योग की मदद से आप कब्ज से छुटकारा पा सकते हैं. योग एक्सपर्ट बताते हैं कि रोजाना योगाभ्यास करने से डाइजेशन सिस्टम मजबूत होता है और कब्ज से छुटकारा मिलता है. ऐसे में इस खबर में हम आपको 9 असरदार योगासन बताएंगे, जो डेली रूटीन में शामिल करने से सलाह दी जाती है.

पेट के लिए 9 असरदार योग

मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान के अनुसार, 9 ऐसे प्रभावी योगासन और क्रियाओं में अग्निसार, कपालभाति, सूर्य नमस्कार, पादहस्तासन, मंडूकासन, पश्चिमोत्तानासन, वक्रासन, पवनमुक्तासन और भस्त्रिका शामिल हैं. ये आसान अभ्यास घर पर खाली पेट किए जा सकते हैं, जो पेट की मालिश करते हैं, पाचन अग्नि तेज करते हैं और गैस-ब्लोटिंग जैसी समस्याओं को जड़ से खत्म करते हैं. रोजाना इनका अभ्यास करने से न सिर्फ कब्ज दूर होता है, बल्कि सेहत और मानसिक शांति भी बनी रहती है.

योग से पाए कब्ज से छुटकारा

कब्ज एक आम समस्या है जो पाचन तंत्र की कमजोरी, अनियमित खानपान और तनाव से होती है. योग के नियमित अभ्यास से इससे राहत मिलती है.

अग्निसार

यह एक क्रिया है जिसमें सांस बाहर छोड़कर पेट को अंदर-बाहर तेजी से हिलाया जाता है. इससे पेट के अंगों की गहरी मालिश होती है. पाचन अग्नि तेज होती है और पुराने कब्ज में बहुत राहत मिलती है. नियमित अभ्यास से पेट की चर्बी कम होती है और भूख संतुलित रहती है.

कपालभाति

यह तेज सांस छोड़ने वाली प्राणायाम क्रिया है जिसमें पेट की मांसपेशियां सक्रिय होती हैं. कपालभाति पाचन तंत्र को उत्तेजित करती है, आंतों की गति बढ़ाती है और गैस कब्ज दूर करती है. रोज 3-5 मिनट करने से पेट साफ रहता है और मेटाबॉलिज्म बेहतर होता है.

सूर्य नमस्कार

12 आसनों की यह पूरी शृंखला पूरे शरीर को लाभ देती है. पेट पर खास फोकस से पाचन सुधरता है, आंतों की मालिश होती है और कब्ज में आराम मिलता है. रोज 5-10 राउंड करने से शरीर फिट रहता है और पेट हल्का महसूस होता है.

पादहस्तासन

इसमें खड़े होकर आगे झुककर हाथ पैरों तक ले जाते हैं. यह आसन पेट पर दबाव डालकर आंतों को उत्तेजित करता है, गैस निकालता है और कब्ज दूर करता है. रीढ़ की लचक बढ़ती है और पाचन प्रक्रिया तेज होती है.

मंडूकासन

यह बैठकर घुटनों को मोड़कर पेट पर दबाव डालने वाला आसन है. यह पेट के अंगों की मालिश करता है, पाचन अग्नि बढ़ाता है और कब्ज, एसिडिटी में राहत देता है. नियमित अभ्यास से पेट की मांसपेशियां मजबूत होती हैं.

पश्चिमोत्तानासन

यह भी बैठकर आगे झुककर पैरों को छूने वाला आसन है. पीठ और पेट की मांसपेशियों को खींचता है, आंतों पर दबाव डालकर कब्ज दूर करता है. पाचन तंत्र सुचारू होता है और कमर दर्द में भी फायदा मिलता है.

वक्रासन

यह आसन रीढ़ और पेट को ट्विस्ट करता है, आंतों की मालिश से गैस और कब्ज दूर होता है. पाचन बेहतर होता है और शरीर में लचीलापन आता है.

पवनमुक्तासन

इस आसन में पीठ के बल लेटकर घुटनों को छाती से लगाया जाता है. इससे पेट में फंसी गैस निकालती है, पाचन सुधारता है और कब्ज में तुरंत राहत देता है. रोज करने से पेट हल्का और आरामदायक रहता है.

भस्त्रिका

यह तेज सांस अंदर-बाहर करने वाला प्राणायाम है. इसके अभ्यास से पेट की मांसपेशियां सक्रिय होती हैं, पाचन अग्नि तेज होती है और कब्ज-गैस दूर होती है. साथ ही यह शरीर की ऊर्जा बढ़ाता है और पेट संबंधी समस्याओं में बहुत प्रभावी है.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत या स्किन से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.