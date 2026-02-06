Advertisement
trendingNow13099558
Hindi Newsलाइफस्टाइलकाम के बोझ में जमता जा रहा है दिमाग तो हो जाएं सावधान! Functional Freeze के हो सकते हैं ये लक्षण

काम के बोझ में जमता जा रहा है दिमाग तो हो जाएं सावधान! Functional Freeze के हो सकते हैं ये लक्षण

Functional Freeze: आजकल की तेज रफ्तार जिंदगी में लोगों पर काम, करियर और पढ़ाई का का दबाव लगातार बढ़ रहा है. टारगेट, डेडलाइन, नोटिफिकेशन और जिम्मेदारियों के बीच दिमाग को आराम मिल ही नहीं पाता है. बहुत से लोग ऑफिस से आने के बाद भी ऑफिस का ही काम करते रहते हैं या उसके बारे में सोचते रहते हैं. ऐसे में लोगों में काफी तेजी से फंक्शनल फ्रीज के मामले बढ़ रहे हैं. 

 

Written By  shambhavi punam|Last Updated: Feb 06, 2026, 06:38 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

काम के बोझ में जमता जा रहा है दिमाग तो हो जाएं सावधान! Functional Freeze के हो सकते हैं ये लक्षण

आजकल की दुनिया में लोग अपनी सेहत और मेंटल हेल्थ पर ध्यान नहीं दे पाते हैं जिसका नतीजा काफी घातक हो सकता है. बहुत से लोग ऑफिस और कॉलेज से आने के बाद भी अपने दिमाग को रेस्ट मोड  पर नहीं डालते हैं. कई लोग देर रात तक फोन यूज करते हैं और सुबह जल्दी उठ जाते हैं. ऐसे में दिमाग को कभी रेस्ट नहीं मिल पाता है जिस वजह से समय के साथ लोगों में कई तरह की बीमारियां भी देखने को मिल सकती है. आजकल कई लोग एक अजीब सी हालत महसूस करते हैं जहां सब कुछ सामने होते हुए भी कुछ करने की एनर्जी नहीं बचती है. इस स्थिति को फंक्शनल फ्रिज  कहा जाता है. ये कोई आलस नहीं बल्कि मेंटल थकान की गंभीर चेतावनी हो सकती है. 

क्या है फंक्शनल फ्रिज 
फंक्शनल फ्रिज एक ऐसी मानसिक स्थिति है जिसमें इंसान बाहर से बिल्कुल नॉर्मल दिखता है लेकिन अंदर से सुन हो हो जाता है. जरूरत से ज्यादा काम करने के बाद हर रोज दिमाग सोचने, समझने और फैसले लेने में सुस्त हो जाता है. ये तनाव, ओवरवर्क और इमोशनल दबाव का नतीजा हो सकता है. इसके कुछ बेहद आम जैसे दिखने वाले लक्षण होते हैं जिन्हें पहचानकर समय पर खुद का ख्याल रखा जा सकता है. दिमाग भी एक मशीन की तरह है जिसे समय समय पर रुकने और रिचार्ज होने की जरूरत होती है. 

तनाव है वजह
फंक्शनल फ्रिज के दौरान दिमाग काम तो करना चाहता है लेकिन शरीर और सोच इसका साथ नहीं देते हैं. इसमें व्यक्ति घंटों एक ही जगह बैठा रहता है और जरूरी काम सामने होते हैं लेकिन शुरुआत करने की हिम्मत नहीं होती है. कई बार जब लोग सो कर उठते हैं तब ऐसा होता है कि उन्हें पता होता है कि वो लेट हो रहे हैं पर तब भी वो बैठे रहते हैं और किसी एक चीज को देखते हुए समय बिता देते हैं. अक्सर ये स्थिति उन लोगों में देखी जाती है जो लगातार दबाव में काम कर रहे होते हैं या बेहद ज्यादा तनाव के शिकार होते हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

फंक्शनल फ्रिज के लक्षण
फंक्शनल फ्रिज से जूझ रहे लोगों को छोटे छोटे फैसले भी भारी लगने लगते हैं. क्या पहनना है, क्या खाना है या किसे कॉल करना है जैसे साधारण सवालों पर भी दिमाग अटक जाता है.  बहुत से लोग काम से भागना नहीं चाहते फिर भी हर टास्क को बाद के लिए छोड़ देते हैं. लैपटॉप खोलकर बैठे रहते हैं लेकिन स्क्रीन देखते रहते हैं और काम नहीं करते हैं. बहुत से लोगों को ये प्रोक्रास्टिनेशन लगता है पर येफंक्शनल फ्रिज के लक्षण हो सकते हैं. कई बार फंक्शनल फ्रिज से जूझ रहे लोगों को न ज्यादा खुशी महसूस होती है न ही दुख. सब कुछ बस चल रहा है ऐसा लगता है. जो चीजें पहले उत्साहित करती थीं अब उनमें भी दिलचस्पी खत्म हो जाती है. कई बार लोगों को शारीरिक थकान महसूस होने लगता है वो भी बिना ज्यादा काम किए. पूरी नींद लेने के बाद भी शरीर भारी लगता है. सिर में बोझ महसूस होता है और आंखें थकी थकी रहती हैं. फंक्शनल फ्रिज से काफी ज्यादा दिन तक जूझने के बाद इंसान खुद को आलसी या नाकाबिल समझने लगता है. बार बार बिना किसी ठोस वजह के खुद को कोसता रहता है.

About the Author
author img
shambhavi punam

जी न्यूज के लाइफस्टाइल, एजुकेशन और एंटरटेनमेंट सेक्शन में, ये फैशन, डिजाइन, करियर ऑपरट्यूनिटी और ट्रेंडिंग गॉसिप पर अपनी खास पैनी नजर रखती हैं. ये नए फैशन ट्रेंड्स, बॉलीवुड की चमक-दमक, और डिजाइन की...और पढ़ें

TAGS

functional freezemental health

Trending news

पीएम मोदी की मलेशिया यात्रा में अहम रहेगा भगोड़े जाकिर नाइक का मुद्दा?
Zakir Naik
पीएम मोदी की मलेशिया यात्रा में अहम रहेगा भगोड़े जाकिर नाइक का मुद्दा?
'शादी का झांसा देकर रेप तभी माना जा सकता है जब...', किस मामले पर SC ने की ये टिप्पणी
Supreme Court
'शादी का झांसा देकर रेप तभी माना जा सकता है जब...', किस मामले पर SC ने की ये टिप्पणी
चुनाव से पहले सीएम ममता ने चला बड़ा दांव, क्या BJP-कांग्रेस के लिए खड़ी होगी मुश्किल
West Bengal assembly election
चुनाव से पहले सीएम ममता ने चला बड़ा दांव, क्या BJP-कांग्रेस के लिए खड़ी होगी मुश्किल
तो रूस से तेल खरीदना बंद कर देगा भारत? ट्रंप के झूठे दावों को करारा जवाब
India Oil Trade
तो रूस से तेल खरीदना बंद कर देगा भारत? ट्रंप के झूठे दावों को करारा जवाब
देश के हर कोने में दर्जनों स्लीपर सेल एक्टिव, एंटी टेरर यूनिट ने शुरू की छानबीन
National News
देश के हर कोने में दर्जनों स्लीपर सेल एक्टिव, एंटी टेरर यूनिट ने शुरू की छानबीन
विकसित भारत से लेकर 'मोदी की कब्र खुदेगी' के नारे तक...', PM के भाषण की बड़ी बातें
PM Modi speech
विकसित भारत से लेकर 'मोदी की कब्र खुदेगी' के नारे तक...', PM के भाषण की बड़ी बातें
BCCI मामले में अनुराग ठाकुर को बड़ी राहत, सुप्रीम कोर्ट ने हटाया आजीवन बैन
Anurag Thakur
BCCI मामले में अनुराग ठाकुर को बड़ी राहत, सुप्रीम कोर्ट ने हटाया आजीवन बैन
पंजाब सांसद रवनीत सिंह बिट्टू को गद्दार कहने पर पीएम मोदी का राहुल गांधी पर निशाना
National News
पंजाब सांसद रवनीत सिंह बिट्टू को गद्दार कहने पर पीएम मोदी का राहुल गांधी पर निशाना
'घुसपैठियों को बचाने के लिए टीएमसी...', राज्यसभा से पीएम मोदी का सीएम ममता पर निशाना
PM Modi
'घुसपैठियों को बचाने के लिए टीएमसी...', राज्यसभा से पीएम मोदी का सीएम ममता पर निशाना
'जिनकी सरकार शराब में डूब गई...', राज्यसभा में PM मोदी का AAP पर जोरदार हमला
PM Modi
'जिनकी सरकार शराब में डूब गई...', राज्यसभा में PM मोदी का AAP पर जोरदार हमला