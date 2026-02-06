काम के बोझ में जमता जा रहा है दिमाग तो हो जाएं सावधान! Functional Freeze के हो सकते हैं ये लक्षण

आजकल की दुनिया में लोग अपनी सेहत और मेंटल हेल्थ पर ध्यान नहीं दे पाते हैं जिसका नतीजा काफी घातक हो सकता है. बहुत से लोग ऑफिस और कॉलेज से आने के बाद भी अपने दिमाग को रेस्ट मोड पर नहीं डालते हैं. कई लोग देर रात तक फोन यूज करते हैं और सुबह जल्दी उठ जाते हैं. ऐसे में दिमाग को कभी रेस्ट नहीं मिल पाता है जिस वजह से समय के साथ लोगों में कई तरह की बीमारियां भी देखने को मिल सकती है. आजकल कई लोग एक अजीब सी हालत महसूस करते हैं जहां सब कुछ सामने होते हुए भी कुछ करने की एनर्जी नहीं बचती है. इस स्थिति को फंक्शनल फ्रिज कहा जाता है. ये कोई आलस नहीं बल्कि मेंटल थकान की गंभीर चेतावनी हो सकती है.

क्या है फंक्शनल फ्रिज

फंक्शनल फ्रिज एक ऐसी मानसिक स्थिति है जिसमें इंसान बाहर से बिल्कुल नॉर्मल दिखता है लेकिन अंदर से सुन हो हो जाता है. जरूरत से ज्यादा काम करने के बाद हर रोज दिमाग सोचने, समझने और फैसले लेने में सुस्त हो जाता है. ये तनाव, ओवरवर्क और इमोशनल दबाव का नतीजा हो सकता है. इसके कुछ बेहद आम जैसे दिखने वाले लक्षण होते हैं जिन्हें पहचानकर समय पर खुद का ख्याल रखा जा सकता है. दिमाग भी एक मशीन की तरह है जिसे समय समय पर रुकने और रिचार्ज होने की जरूरत होती है.

तनाव है वजह

फंक्शनल फ्रिज के दौरान दिमाग काम तो करना चाहता है लेकिन शरीर और सोच इसका साथ नहीं देते हैं. इसमें व्यक्ति घंटों एक ही जगह बैठा रहता है और जरूरी काम सामने होते हैं लेकिन शुरुआत करने की हिम्मत नहीं होती है. कई बार जब लोग सो कर उठते हैं तब ऐसा होता है कि उन्हें पता होता है कि वो लेट हो रहे हैं पर तब भी वो बैठे रहते हैं और किसी एक चीज को देखते हुए समय बिता देते हैं. अक्सर ये स्थिति उन लोगों में देखी जाती है जो लगातार दबाव में काम कर रहे होते हैं या बेहद ज्यादा तनाव के शिकार होते हैं.

फंक्शनल फ्रिज के लक्षण

फंक्शनल फ्रिज से जूझ रहे लोगों को छोटे छोटे फैसले भी भारी लगने लगते हैं. क्या पहनना है, क्या खाना है या किसे कॉल करना है जैसे साधारण सवालों पर भी दिमाग अटक जाता है. बहुत से लोग काम से भागना नहीं चाहते फिर भी हर टास्क को बाद के लिए छोड़ देते हैं. लैपटॉप खोलकर बैठे रहते हैं लेकिन स्क्रीन देखते रहते हैं और काम नहीं करते हैं. बहुत से लोगों को ये प्रोक्रास्टिनेशन लगता है पर येफंक्शनल फ्रिज के लक्षण हो सकते हैं. कई बार फंक्शनल फ्रिज से जूझ रहे लोगों को न ज्यादा खुशी महसूस होती है न ही दुख. सब कुछ बस चल रहा है ऐसा लगता है. जो चीजें पहले उत्साहित करती थीं अब उनमें भी दिलचस्पी खत्म हो जाती है. कई बार लोगों को शारीरिक थकान महसूस होने लगता है वो भी बिना ज्यादा काम किए. पूरी नींद लेने के बाद भी शरीर भारी लगता है. सिर में बोझ महसूस होता है और आंखें थकी थकी रहती हैं. फंक्शनल फ्रिज से काफी ज्यादा दिन तक जूझने के बाद इंसान खुद को आलसी या नाकाबिल समझने लगता है. बार बार बिना किसी ठोस वजह के खुद को कोसता रहता है.