अप्रैल फूल डे पर दोस्तों के साथ करें ये प्रैंक, हंसते-हंसते पेट में हो जाएगा दर्द

अप्रैल महीने के पहला दिन को अप्रैल फूल डे बनाया जाता है. इस दिन को मजेदार बनाने के लिए कुछ नया किया जाना चाहिए. हम आपके लिए प्रैंक आइडिजाय शेयर करेंगे.
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अप्रैल का महीना हंसी और मजाक वाला माना जाता है. 1 अप्रैल को फूल डे मनाया जाता है. इस दिन दोस्तों के साथ प्रैंक कर सकते हैं. हम आपके लिए कुछ मजेदार प्रैंक आइडिया और मैसेज लेकर आए हैं. जिससे आप घर का माहौल और मजाकिया बना सकते हैं. आइए जानते हैं इस दिन को फनी और मजेदार बनाने के लिए क्या किया जाना चाहिए.
आप किसी स्पेशल के लिए नमक वाली चाय बना सकते हैं. आप उन्हें बोलें कि आपके लिए स्पेशल चाय बनाई है. चाय में चीनी की जगह आप नमक डाल सकते हैं. नमक वाली चाय पीने के बाद आप उनका रिएक्शन दे सकते हैं.
आप 1 अप्रैल को दोस्तों के साथ प्रैंक के लिए नॉर्मल दूध में पिंक या ग्रीन फ्रूड कलर डाल सकते हैं. परिवार के लोगों को आप ये बोल को पिला सकते हैं आपने नया ड्रिंक बनाया है. आप परिवार को नया ड्रिंक ट्राई करवा रहे हैं. फूड वाला दूध पीने के बाद आप अपने परिवार का रिएक्शन देख सकते हैं.
रिमोट के सेंसर पर आप टेप लगा सकते हैं. ऐसा करने से घर वाले परेशान हे जाएंगे कि चैनल क्यों नहीं बदल रहा है. आप उनका रिएक्शन देख सकते हैं. उनका रिएक्शन देखने लायक है.
दोस्त के फोन पर टूटी हुई स्क्रीन का वॉलपेपर लगा सकते हैं. इससे आपके दोस्त को लगेगा कि उनकी स्क्रीन खराब है. आपको दोस्त थोड़ी देर के लिए परेशान हो जाएगा. ऐसे में आप उनका रिएक्शन रिकॉर्ड कर सकते हैं.
1 अप्रैल पर सिर्फ एक सलाह
अगर कोई आपको प्यार से बुला रहा है तो समझ जाओ कुछ गड़बड़ तो है.
आज गलती से किसी पर भरोसा मत करना
फिर रोना मत, मुझे कैसे बेवकूफ बना दिया