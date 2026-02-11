स्क्रीन के पीछे छिपा खतरनाक खेल! गेमिंग की आदत बढ़ा रही ब्लड प्रेशर और दिमागी स्ट्रोक का रिस्क

Advertisement
Hindi Newsलाइफस्टाइलस्क्रीन के पीछे छिपा खतरनाक खेल! गेमिंग की आदत बढ़ा रही ब्लड प्रेशर और दिमागी स्ट्रोक का रिस्क

Gaming Addiction Side Effects: मोबाइल और ऑनलाइन गेमिंग आजकल के लोगों की जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुका है खासकर ये Gen Z के लाइफ को काफी प्रभावित कर रहा है. ऐसे में ज्यादातर युवा घंटों स्क्रीन के सामने बिताने लगे हैं पर यही बुरी आदत कब लत बन जाती है और कब सेहत पर भारी पड़ने लगती है, इसका अंदाजा अक्सर देर से होता है. 

 

Written By  shambhavi punam|Last Updated: Feb 11, 2026, 12:49 PM IST
पिछले कुछ सालों में ऑनलाइन गेम का ट्रेंड लोगों के बीच जमकर पसंद किया जा रहा है. कई लोग ऑनलाइन गेमिंग के जरिए काफी पैसा भी कमा रहे हैं तो कुछ लोग केवल टाइमपास के लिए गेम खलना पंसद करते हैं. ऐसे में देखा जा रहा है कि गेमिंग में लोग इतने बिजी हो जाते हैं कि कई बार उन्हें पानी पीना और खाना भी याद नहीं रहता है. देश में हुए हाल की कुछ घटनाओं ने ये सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या जरूरत से ज्यादा गेमिंग जानलेवा भी हो सकती है? हालांकि गेम खेलना मनोरंजन का साधन जरुर हो सकता है लेकिन एक बैलेंस बेहद जरूरी है.

खेस में छिपा है खतरा
कई रिसर्च के अनुसार ऑनलाइन गेम खेलने से ब्लड प्रेशर बढ़ना, दिल की धड़कन तेज होना, नींद की कमी, मानसिक तनाव और ब्रेन स्ट्रोक का खतरा काफी गुणा बढ़ सकता है. लगातार एक्साइटमेंट और टेंशन शरीर और दिमाग पर दबाव डालते हैं. हाल ही में सामने आए एक मामले ने इस खतरे को और गंभीर बना दिया है. युवाओं और पेरेंट्स के लिए ये एक चेतावनी की तरह है कि समय रहते सावधानी बेहद जरूरी है वरना काफी बुरे परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं.

शरीर को होते हैं ये नुकसान
ऑनलाइन गेम खेलते समय शरीर में एड्रेनालिन और स्ट्रेस हार्मोन तेजी से बढ़ते हैं. जब खिलाड़ी मुकाबले में होता है तो उसका दिमाग लगातार अलर्ट मोड में रहता है और दिल की धड़कन तेज हो जाती है. इससे ब्लड प्रेशर अचानक बढ़ सकता है और कई बार स्ट्रेस की वजह से एंग्जायटी अटैक आने की भी संभावना बनी रहती है. अगर ये स्थिति लंबे समय तक बनी रहे तो दिल और दिमाग दोनों पर बेहद बुरा असर पड़ सकता है.

ब्लड प्रेशर पहुंचा 300
कई मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ऑनलाइन गेम खलने के दौरान एक युवक का ब्लड प्रेशर काफी ज्यादा बढ़ गया और दिमाग की नस फट गई. डॉक्टरों का मानना है कि उसकी मौत बढ़े हुए टेंशन और एक्साइटमेंट के कारण हुए ब्रेन हेमरेज से हुई है. उसके परिवार के अनुसार वो सुबह करीब 3 बजे अपने कमरे में गेम खेल रहा था, तभी अचानक बिस्तर से गिर गया. अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टर उसका ब्लड प्रेशर 300 से ज्यादा देखकर हैरान रह गए थे.

खुद पर ना होने दें हावी
लगातार कई घंटो तक गेम खेलने से और भी कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है. लंबे समय तक बैठकर खेलने से मोटापा और मांसपेशियों में दर्द की समस्या हो सकती है इसके अलावा लगातार स्क्रीन देखने से आंखों में जलन, सिरदर्द और धुंधला दिखना शुरू हो सकता है. मोबाइल और लैपटॉप के स्क्रीन के पीछे छिपा ये खतरनाक खेल तभी तक सुरक्षित है जब तक उस पर आपका कंट्रोल हो, जब वो आप पर हावी हो जाए तो कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है.

shambhavi punam

जी न्यूज के लाइफस्टाइल, एजुकेशन और एंटरटेनमेंट सेक्शन में, ये फैशन, डिजाइन, करियर ऑपरट्यूनिटी और ट्रेंडिंग गॉसिप पर अपनी खास पैनी नजर रखती हैं. ये नए फैशन ट्रेंड्स, बॉलीवुड की चमक-दमक, और डिजाइन की...और पढ़ें

Gaming Addictionside effects of playing game

