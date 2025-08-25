गणेश चतुर्थी पर बनाएं बप्पा के लिए घर पर बनाएं बेसन के लड्डू, जानें आसान सी रेसिपी!
लाइफस्टाइल

गणेश चतुर्थी पर बनाएं बप्पा के लिए घर पर बनाएं बेसन के लड्डू, जानें आसान सी रेसिपी!

Besan Ke Laddu Recipe:  अगर आप गणेश चतुर्थी को खास बनाना चाहते हैं, तो आप बप्पा के लिए घर पर बेसन के लड्डू को आसानी से बना सकते हैं. आइए बताते हैं रेसिपी.

 

Ritika|Last Updated: Aug 25, 2025, 06:35 AM IST
गणेश चतुर्थी पर बनाएं बप्पा के लिए घर पर बनाएं बेसन के लड्डू, जानें आसान सी रेसिपी!

Besan Ke Laddu Recipe:  हर साल गणेश चतुर्थी की धूम हर जगह रहती हैं. इस पर्व में गणेश जी की पूजा विधि से की जाती हैं. घर में बप्पा की मूर्ति स्थापित करके लोग भक्ति में लीन रहते हैं. भगवान गणेश के पसंदीदा चीजों का लोग भोग लगाते हैं. मोदक, बेसन के लड्डू को लोग लेकर आता है. आज आपको बताते हैं गणेश चतुर्थी पर बप्पा के लिए घर पर आप कैसे आसानी से बेसन के लड्डू को आसानी से बना सकते हैं. आप घर पर किसी भी त्योहार के लिए इसको आसानी से बना सकते हैं. आइए नोट कर लें आसानी से बनने वाली रेसिपी. 
 

बेसन लड्डू बनाने के लिए सामग्री

बेसन का लड्डू बनाने के लिए आपको बेसन, घी, पिसी हुई चीनी, इलायची पाउडर, ट्राई फ्रूट्स इन चीजों की जरूरत होती है.

बेसन का लड्डू बनाने की विधि

बेसन का लड्डू बनाने के लिए सबसे पहले आपको एक कड़ाही लेनी है और उसमें घी को डालना है और फिर इसमें बेसन को डालकर भून लेना है. धीमी आंच पर आपको अच्छे से पकाना है. इलायची पाउडर और पिसी हुई चीनी को डालकर आपको मिला देना है. कटे हुए ट्राई फ्रूट्स को भी आपको मिला देना है. थोड़ा-थोड़ा हाथों में पानी लेना है और इसको लड्डू का शेप देना है और अब इसमें घी को भी डाल देना है. अब आपका बेसन का लड्डू बनकर तैयार है. एयरटाइट कंटेनर में भरकर आप इसको लंबे समय तक के लिए रख सकते हैं. बप्पा को इसी से भोग लगा सकते हैं. घर के बने शुद्ध घी से शुद्ध और ताजे बेसन का लड्डू बच्चों से लेकर बड़ों तक को खूब पसंद आएगा. इसको बनाने में आपको समय भी अधिक नहीं लगेगा और झट से बनकर तैयार भी हो जाएंगे. ये लड्डू खाने में काफी ज्यादा टेस्टी होते हैं. 

About the Author
author img
Ritika

रितिका जी न्यूज में बतौर कंटेंट राइटर कार्यरत हैं. इनको फैशन,फूड जैसे विषयों पर लिखने का अच्छा खासा अनुभव है. इसके अलावा अलग-अलग चीजों के बारे में जानने की काफी रुचि है.

ganesh chaturthi 2025besan ke laddu recipe

;