नवरात्रि में जरूरी करें गरबा और डांडिया! बॉडी और माइंड के लिए है बेस्ट वर्कआउट
Advertisement
trendingNow12935460
Hindi Newsलाइफस्टाइल

नवरात्रि में जरूरी करें गरबा और डांडिया! बॉडी और माइंड के लिए है बेस्ट वर्कआउट

Garba and Dandiya Benefits: नवरात्रि में हर जगह गरबा और डांडिया का प्रोग्राम रखा जाता है. लोग इसमें इस प्रोग्राम में हिस्सा भी लेते हैं. लेकिन शायद आपको नहीं पता होगा कि ये आपकी बॉडी और माइंड के लिए भी बेस्ट वर्कआउट एक्सरसाइज है.  

 

Written By  Reetika Singh|Last Updated: Sep 24, 2025, 10:43 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

नवरात्रि में जरूरी करें गरबा और डांडिया! बॉडी और माइंड के लिए है बेस्ट वर्कआउट

Effective Workouts for Body and Mind: शारदीय नवरात्रोत्सव की महक चारों ओर बिखरी है. देवी उपासक हर वो प्रयास करते हैं, जिससे उनकी कृपा के पात्र बनें. बंगाल में जहां षष्ठी से मां दुर्गे की पूजा का विधान है, वहीं नवरात्र की प्रतिपदा से गुजरात में डांडिया और गरबा की धूम होती है. नवरात्र का पर्व सिर्फ आध्यात्मिक उत्सव नहीं, बल्कि फिटनेस का भी अवसर है. गरबा और डांडिया जैसे पारंपरिक नृत्य केवल संस्कृति का हिस्सा नहीं हैं, बल्कि ये कैलोरी बर्न, कार्डियो हेल्थ और मूड बूस्ट करने में भी मदद करते हैं.

 

गरबा करने से कितनी कैलोरी बर्न होती है?
गरबा 60–90 मिनट तक लगातार करने पर लगभग 300–400 कैलोरी बर्न होती है, जो हल्के कार्डियो वर्कआउट के बराबर है. रिदमिक मूवमेंट और लगातार कदम उठाने से पैरों की मांसपेशियां, कोर और आर्म्स भी सक्रिय रहते हैं. गरबा करने से हार्ट रेट बढ़ता है, ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है और हृदय रोगों का जोखिम घटता है. 2022 की एक स्टडी में पाया गया कि मध्यम गति के नृत्य से सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 5–10 एमएमएचजी तक घट सकता है.

Add Zee News as a Preferred Source

 

क्या सही खानपान और एक्सरसाइज से वजन घटता है?
नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन की एक (साल 2014) रिपोर्ट कैलोरी बर्न और डांस के बीच का संबंध बताती है. इसका विषय था कि क्या एक हफ्ते में सही खानपान पान और एक्सरसाइज से वजन घट सकता है, तो इसका उत्तर मिला हां. औसतन, एक घंटे गरबा खेलने से आपकी तीव्रता के स्तर के आधार पर 500 से 700 कैलोरी बर्न हो सकती हैं. शोध के अनुसार, 3,500 किलो कैलोरी बर्न करने से लगभग 0.45 किलोग्राम (1 पाउंड) वजन कम होता है. गरबा सत्रों की अवधि को देखते हुए, नवरात्रि के नौ दिनों में नियमित रूप से भाग लेने से वजन घटाने में काफी मदद मिल सकती है.

 

डांस मूड बूस्टर की तरह करता है काम
डांस को मूड बूस्टर भी माना जाता है. डांस करते समय दिमाग में एंडोर्फिन और सेरोटोनिन का स्तर बढ़ता है, जिससे स्ट्रेस कम होता है. वहीं गरबा चूंकि एक सामूहिक नृत्य होता है इसलिए टीम में गरबा करने से सोशल बाइंडिंग (बॉन्डिंग नहीं) और खुशी महसूस होती है. संगीत और रिदम के साथ मूवमेंट से मानसिक फोकस और एनर्जी बढ़ती है. गरबा सिर्फ नृत्य नहीं है बल्कि एक फुल बॉडी वर्कआउट और मूड बूस्टर भी है. यह न सिर्फ कैलोरी बर्न करता है बल्कि दिल का खास ख्याल भी रखता है.
--आईएएनएस

About the Author
author img
Reetika Singh

रीतिका सिंह
ज़ी न्यूज में असिस्टेंट मल्टीमीडिया प्रोड्यूसर. हेल्थ और लाइफस्टाइल में ट्रेंडी और एक्सप्लेनर खबरें लिखती हैं. शुरुआत डिजिटल वीडियो प्रोडक्शन से की. ग्राउंड रिपोर्टिंग, एक्सप्लेनर...और पढ़ें

TAGS

garba and dandiya benefitsgarba is the best workouts exercise

Trending news

विरोध के बावजूद 'आई लव मुहम्मद' के समर्थन में उतरे CM उमर अब्दुल्ला, कह दी बड़ी बात
jammu kashmir news
विरोध के बावजूद 'आई लव मुहम्मद' के समर्थन में उतरे CM उमर अब्दुल्ला, कह दी बड़ी बात
CDS के रूप में 2026 तक बने रहेंगे जनरल अनिल चौहान, सरकार ने दी मंजूरी
General Anil Chauhan
CDS के रूप में 2026 तक बने रहेंगे जनरल अनिल चौहान, सरकार ने दी मंजूरी
'बेटी की कमाई पर मायके या ससुराल, किसका हक़?' SC में उठा सवाल तो जजों ने लिया फैसला
Supreme Court news in hindi
'बेटी की कमाई पर मायके या ससुराल, किसका हक़?' SC में उठा सवाल तो जजों ने लिया फैसला
'ये नजारा कश्मीर घाटी का नहीं, बल्कि...', लद्दाख प्रदर्शन पर क्या बोलीं महबूबा?
Mehbooba Mufti
'ये नजारा कश्मीर घाटी का नहीं, बल्कि...', लद्दाख प्रदर्शन पर क्या बोलीं महबूबा?
मॉनसून विदाई से पहले भारी बारिश के आसार, 27 सितंबर से गरजने शुरू हो जाएंगे बादल
weather update
मॉनसून विदाई से पहले भारी बारिश के आसार, 27 सितंबर से गरजने शुरू हो जाएंगे बादल
पहली बार 'महाराज' पर सवार होंगी 'महामहिम', दर्शनों के लिए जाएंगी मथुरा-वृंदावन
president draupadi murmu
पहली बार 'महाराज' पर सवार होंगी 'महामहिम', दर्शनों के लिए जाएंगी मथुरा-वृंदावन
मान कैबिनेट ने पंजाब में कारोबार को बढ़ावा देने के लिए कई अहम पहलकदमियों पर मुहर
Bhagwant Mann
मान कैबिनेट ने पंजाब में कारोबार को बढ़ावा देने के लिए कई अहम पहलकदमियों पर मुहर
'कश्मीर तब अफगानिस्तान का हिस्सा था...महाराजा रणजीत सिंह ने इस मस्जिद को दिया सोना'
Former MP Tarlochan Singh
'कश्मीर तब अफगानिस्तान का हिस्सा था...महाराजा रणजीत सिंह ने इस मस्जिद को दिया सोना'
खत्म हुआ इंतजार, CBSE ने जारी की टेंटेटिव डेटशीट, कब से होगी 10वीं-12वीं की परीक्षा?
CBSE Exam 2026
खत्म हुआ इंतजार, CBSE ने जारी की टेंटेटिव डेटशीट, कब से होगी 10वीं-12वीं की परीक्षा?
पहले तो खूब जश्न मनाया था... लद्दाख में छात्रों के हिंसक प्रदर्शन पर आया CM का जवाब
Ladakh Protest
पहले तो खूब जश्न मनाया था... लद्दाख में छात्रों के हिंसक प्रदर्शन पर आया CM का जवाब
;