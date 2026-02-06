पीरियड्स के दौरान होता है तेज दर्द, ऐंठन से राहत पाने के लिए करें ये योगासन!

पीरियड्स शुरू होते ही कई महिलाओं को तेज दर्द, ऐंठन और पेट में सूजन की शिकायत होती है, जो बेहद कष्टदायक होता है. ऐसे में हर बार पेन किलर का सहारा लेना जरूरी नहीं. योग के माध्यम से इन समस्याओं से काफी हद तक राहत मिल सकती है. इसी क्रम में गर्भासन एक बहुत प्रभावी योग मुद्रा है. गर्भासन के रोजाना अभ्यास से पीरियड्स के दौरान होने वाली परेशानियां कम होती हैं, गर्भाशय स्वस्थ रहता है और मासिक चक्र भी नियमित बनता है. यह आसन तनाव दूर कर शरीर-मन को संतुलित रखने में भी मदद करता है.

गर्भासन करने से मिलेगा फायदा

मोरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योगा ने महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए गर्भासन को बहुत फायदेमंद बताया है. यह योगासन खासतौर पर स्वस्थ गर्भाशय बनाए रखने और पीरियड्स के दर्द में राहत के साथ ही उसे नियमित करने में मदद करता है. रोजाना कुछ मिनट इस आसन का अभ्यास करने से शरीर और मन दोनों को शांति मिलती है.

गर्भासन करने तनाव होगा कम

गर्भासन का नाम 'गर्भ' यानी भ्रूण और 'आसन' यानी मुद्रा से मिलकर बना है. इस आसन में शरीर की स्थिति भ्रूण जैसी हो जाती है, इसलिए इसे गर्भासन कहते हैं. नियमित अभ्यास से तनाव और चिंता काफी कम होती है, मन शांत रहता है और एकाग्रता बढ़ती है. महिलाओं के लिए यह आसन विशेष रूप से उपयोगी है क्योंकि यह प्रजनन स्वास्थ्य को बेहतर बनाता है और पीरियड्स से जुड़ी कई समस्याओं में राहत देता है.

Add Zee News as a Preferred Source

कैसे करें गर्भासन

इस आसन को सही तरीके से करने के लिए पहले कुछ तैयारी जरूरी है. एक्सपर्ट के अनुसार, गर्भासन शुरू करने से कुछ दिन पहले कुक्कटासन का अभ्यास करें. कुक्कटासन में शरीर का संतुलन अच्छा होने पर ही गर्भासन को आजमाएं. सबसे पहले पद्मासन में बैठें, हाथों को जांघों-पिंडलियों के बीच फंसाकर कोहनियां बाहर निकालें. कोहनियां मोड़कर दोनों कान पकड़ने की कोशिश करें. भार कूल्हों पर रहे. क्षमता अनुसार 30 सेकंड से 1 मिनट तक रहें, फिर धीरे-धीरे सामान्य स्थिति में वापस आएं.

खाली पेट करें ये योगासन

एक्सपर्ट के अनुसार, नियमित अभ्यास से न सिर्फ शारीरिक ताकत बढ़ती है बल्कि मानसिक शांति भी मिलती है. हालांकि, कुछ सावधानियां भी जरूरी हैं. गर्भासन का अभ्यास सुबह खाली पेट करना सबसे अच्छा होता है. कोई गंभीर स्वास्थ्य समस्या हो, जैसे गर्दन, कंधे या कमर में दर्द, तो सलाह लेकर ही करें.

इनपुट-आईएएनएस

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत या स्किन से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें