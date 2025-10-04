नारियल के छिलके को फेंकने की ना करें भूल, इस तरह से गार्डन में करें रियूज

Coconut Husk Benefits: बहुत से लोग अक्सर नारियल खाने या उसका पानी पीने के बाद उसके छिलके को कूड़े में फेंक देते हैं. लोगों को लगता है कि ये किसी काम के नहीं है. पर ऐसा नहीं है. नारियल का छिलका उतना ही कीमती है जितना उसका पानी और गूदा होता है. अगर आप इसे सही तरीके से इस्तेमाल करना सीख जाएं तो ये आपके हजारों रुपए बचा सकता है और आपके बगीचे को हरा भरा बना सकता है.
आजकल हर कोई घर पर पौधे लगाने का शौक रखता है और चाहता है कि उनका गार्डन हमेशा ताजा और खूबसूरत दिखे. इसके लिए लोग महंगे खाद बाजार से खरीदकर लाते हैं. पर बेहद कम ही लोगों को पता है कि नारियल का छिलका इस समस्या का आसान और सस्ता समाधान हो सकता है. नारियल के छिलके से मिलने वाला कोकोपीट यानी नारियल का बुरादा पौधों के लिए किसी जादुई खाद से कम नहीं है. ये छिलका जब प्रोसेस होकर पाउडर की तरह बदल जाता है तो पौधों की मिट्टी में मिलाने से उसकी नमी बरकरार रहती है. पौधे लंबे समय तक हरे भरे रहते हैं और ज्यादा पानी की जरूरत भी नहीं पड़ती है.
फायदेमंद
अगर आप इस बुरादे को अपने घर के बगीचे में इस्तेमाल करेंगे तो आपको बार बार बाजार से मिट्टी को सुधारने वाले प्रोडक्ट्स खरीदने की जरूरत नहीं होगी और इस तरह आपके हजारों रुपए बच सकते हैं. नारियल का छिलका बहुत मजबूत होता है और ये आसानी से गलता नहीं है. इसी वजह से इससे बनी कोकोपीट मिट्टी की क्वालिटी को लंबे समय तक बनाए रखती है.
उपजाऊ
जब आप अपने गमलों में नारियल का बुरादा मिट्टी के साथ में मिलाएंगे तो पौधों की जड़ें ज्यादा मजबूती से फैलती हैं और उन्हें ऑक्सीजन भी अच्छे से मिलता है. इससे पौधे तेजी से बढ़ते हैं और उनमें फूल और फल भी ज्यादा आते हैं. अगर आपके घर की मिट्टी थोड़ी सख्त या कड़ी हो गई है तो नारियल का छिलका उसे हल्का और उपजाऊ बनाने में मददगार हो सकता है.
सुरक्षित
नारियल के छिलके नेचर के लिए भी पूरी तरह से सुरक्षित हैं. जब लोग कैमिकल वाली खाद का इस्तेमाल करते हैं तो उससे पौधे तो कुछ समय के लिए अच्छे दिखते हैं लेकिन धीरे धीरे मिट्टी की सेहत खराब होना लग जाती है. नारियल के छिलके के इस्तेमाल से मिट्टी पूरी तरह से नेचुरल रहती हैं और किसी भी तरह का नुकसान नहीं होता है.
कैसे करें इस्तेमाल
घर पर नारियल का छिलका इस्तेमाल करना बहुत ही आसान है. आपको बस नारियल को तोड़कर उसका छिलका इकट्ठा करना है और उसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेना है. अब इन्हें धूप में सुखाकर बारीक पीस लें और फिर इसे मिट्टी के साथ मिला सें अहर आप चाहें तो इसे सीधे गमले या मिट्टी की सतह पर भी फैला सकते हैं.
प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.