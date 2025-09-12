प्याज के छिलकों को गमले की मिट्टी में मिलाना चाहिए या नहीं? जानिए पौधों की सेहत पर कैसा होगा असर
आपने कई बार सुना होगा कि प्यार छीलने के बाद इसके छिलकों को कचरे के डब्बे में नहीं फेंकना चाहिए, इसके बजाए पौधों की मिट्टी में मिक्स कर देना चाहिए, लेकिन क्या ये तरीका वाकई कारगर है? 

Written By  Shariqul Hoda|Last Updated: Sep 12, 2025, 08:55 AM IST
Onion Peels For Gardening: गार्डेनिंग के शौकीनों के बीच अक्सर ये सवाल उरहता है कि रसोई से निकलने वाले कचरे जैसे सब्जियों और फलों के छिलके पौधों के लिए फायदेमंद हो सकते हैं या नहीं. इन्हीं में से एक है प्याज के छिलके. जब प्याज छीलकर फेंका जाता है, तो उसका सूखा छिलका कचरे में चला जाता है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन छिलकों को गमले की मिट्टी में मिलाकर पौधों के लिए खाद की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है? आइए जानते हैं इसके फायदे और इस्तेमाल क्या-क्या हो सकते हैं.

1. प्याज के छिलकों में मौजूद न्यूट्रीएंट्स
प्याज के छिलकों में कैल्शियम, पोटैशियम, आयरन और एंटीऑक्सीडेंट जैसे जरूरी मिनरल्स पाए जाते हैं. ये चीजें पौधों की जड़ों को मजबूत करने और उनकी ग्रोथ को बेहतर बनाने में मदद करते हैं. खासकर पोटैशियम पौधों में फूल और फल बनने के प्रॉसेस को बढ़ावा देता है.

2. कुदरती खाद का काम
अगर आप गमले की मिट्टी में प्याज के छिलके मिलाते हैं, तो ये धीरे-धीरे सड़कर मिट्टी में मिल जाते हैं और पौधों को पोषण देने लगते हैं. इससे मिट्टी की क्वालिटी बेहतर होती है और पौधे लंबे समय तक हरे-भरे बने रहते हैं.

3. मिट्टी की नमी बनाए रखने में मददगार
प्याज के सूखे छिलके जब मिट्टी में मिलते हैं, तो वे पानी को लंबे समय तक सोखकर रखते हैं. इससे गमले की मिट्टी जल्दी सूखती नहीं और पौधों की जड़ों को लगातार नमी मिलती रहती है.

4. कीट-पतंगों से हिफाजत
प्याज की तीखी गंध कई तरह के कीट और कीड़ों को पास आने से रोकती है. गमले की मिट्टी में छिलके मिलाने से पौधों पर कीटों का अटैक कम हो सकता है. खासकर मच्छरनुमा कीड़े और छोटे कीट प्याज की गंध से दूर रहते हैं.

कैसे करें इस्तेमाल?
प्याज के छिलकों को धोकर सुखा लें और फिर छोटे-छोटे टुकड़े कर मिट्टी में मिला दें. इन्हें पानी में उबालकर "अनियन पील टी" बना सकते हैं और हफ्ते में एक बार पौधों को दे सकते हैं. ध्यान रखें कि छिलकों को बहुत ज्यादा मात्रा में न डालें, वरना मिट्टी सड़ने लग सकती है और बदबू आने लगेगी.

किन पौधों पर असरदार?
सब्जियों, हर्ब्स और फूलों वाले पौधों पर प्याज के छिलके खास असर दिखाते हैं. इनमें मौजूद मिनरल्स ग्रोथ और फ्लॉवरिंग दोनों में मदद करते हैं.

