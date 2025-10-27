सर्दी में मुरझाने लगे हैं करी पत्ते के पौधे? सालों-साल हरा भरा रखने के लिए अपनाएं ये कमाल के टिप्स!

How To Protect Curry Leaves Plant: करी पत्ते का इस्तेमाल खाने के स्वाद को बढ़ाने के लिए किया जाता है. अगर सर्दी में मुरझाने लगे हैं करी पत्ते के पौधे, तो आपको बताते हैं कैसे आप इसको हरा-भरा रख सकते हैं, आइए आपको बताते हैं.
Trending Photos
How To Protect Curry Leaves Plant: करी पत्ते का उपयोग खाने के स्वाद को बढ़ाने के लिए काफी ज्यादा किया जाता है. आपको बता दें ये औषधीय गुणों से भरपूर मानी जाती है. आपकी हेल्थ के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद होती है. कई लोग इसको घर पर लगाना भी काफी ज्यादा पसंद करते हैं आपको बता दें घर में लगा करी पत्ता का पौधा सर्दी में मुरझाने लग जाता है, जिससे लोग काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं और तरह-तरह के टिप्स को फॉलो करते हैं लेकिन कुछ खास असर देखने को नहीं मिलता है अगर आप भी सालों-साल हरा भरा करी पत्ते के पौधे को रखना चाहते हैं, तो आइए आपको बताते हैं कुछ टिप्स जिसे आप आसानी से फॉलो कर सकते हैं.
सर्दी में करी पत्ते के पौधे को कैसे रखें हरा-भरा?
1. भरपूर खाद
अगर आपका करी पत्ता सुखने लगा है और आप इसको बचाना चाहते हैं, तो आपको भरपूर मात्रा में खाद को डालने की जरूरत होती है. अधिकतर लोगों को इसकी खास जानकारी नहीं होती है, जिस वजह से पत्ते की देखभाल ठीक तरीके से नहीं हो पाती है. ठंड में आपको किसी भी तरह की ठंड ना डालकर सोच-समझकर जानकारी के हिसाब से ही डालना है.
2. फूलों की छटाई
अगर आप सर्दी में करी पत्ते की देखभाल ठीक तरीके से करना चाहते हैं, तो आपको समय-समय पर फूलों की छटाई करते रहनी चाहिए, जिससे आपकी पौधों को किसी भी तरह का कोई नुकसान ना हो. अगर आपके पत्ते सुखने लगे हैं, तो आपको उनको हटा देना चाहिए.
3. अधिक पानी ना दें
कुछ लोगों को पौधों की देखभाल कैसे की जाती है, इस बात की कोई भी समझ नहीं होती है, जिस वजह से सारे पौधे बेकार होने लग जाते हैं, अगर आप सर्दी में करी पत्ते के पौधे को ठीक तरीके से रखना चाहते हैं, तो आपको पौधे में अधिक पानी नहीं देना है. जरूरत से ज्यादा पानी देने से पौधों को नुकसान भी हो सकता है.
4. अधिक धूप में ना रखें
कुछ लोग धूप में अपने पौधे को छोड़ देते हैं, जिस वजह से जल्दी-जल्दी खराब होने लग जाते हैं, अगर आप सर्दी में करी पत्ते के पौधे को खराब होने से बचाना चाहते हैं, तो आपको इसको धूप में अधिक नहीं रखना है.
इसे भी पढ़ें: नाम छुईमुई, लेकिन इन बीमारियों को कर देती है छूमंतर, लेकिन जरा संभकर करें इस्तेमाल