Advertisement
trendingNow12976861
Hindi Newsलाइफस्टाइल

सर्दी में मुरझाने लगे हैं करी पत्ते के पौधे? सालों-साल हरा भरा रखने के लिए अपनाएं ये कमाल के टिप्स!

How To Protect Curry Leaves Plant:  करी पत्ते का इस्तेमाल खाने के स्वाद को बढ़ाने के लिए किया जाता है. अगर सर्दी में मुरझाने लगे हैं करी पत्ते के पौधे, तो आपको बताते हैं कैसे आप इसको हरा-भरा रख सकते हैं, आइए आपको बताते हैं.

 

Written By  Ritika|Last Updated: Oct 27, 2025, 10:15 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

सर्दी में मुरझाने लगे हैं करी पत्ते के पौधे? सालों-साल हरा भरा रखने के लिए अपनाएं ये कमाल के टिप्स!

How To Protect Curry Leaves Plant:  करी पत्ते का उपयोग खाने के स्वाद को बढ़ाने के लिए काफी ज्यादा किया जाता है. आपको बता दें ये औषधीय गुणों से भरपूर मानी जाती है. आपकी हेल्थ के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद होती है. कई लोग इसको घर पर लगाना भी काफी ज्यादा पसंद करते हैं आपको बता दें घर में लगा करी पत्ता का पौधा सर्दी में मुरझाने लग जाता है, जिससे लोग काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं और तरह-तरह के टिप्स को फॉलो करते हैं लेकिन कुछ खास असर देखने को नहीं मिलता है अगर आप भी सालों-साल हरा भरा करी पत्ते के पौधे को रखना चाहते हैं, तो आइए आपको बताते हैं कुछ टिप्स जिसे आप आसानी से फॉलो कर सकते हैं.
 

सर्दी में करी पत्ते के पौधे को कैसे रखें हरा-भरा?
 

1. भरपूर खाद

Add Zee News as a Preferred Source

अगर आपका करी पत्ता सुखने लगा है और आप इसको बचाना चाहते हैं, तो आपको भरपूर मात्रा में खाद को डालने की जरूरत होती है. अधिकतर लोगों को इसकी खास जानकारी नहीं होती है, जिस वजह से पत्ते की देखभाल ठीक तरीके से नहीं हो पाती है. ठंड में आपको किसी भी तरह की ठंड ना डालकर सोच-समझकर जानकारी के हिसाब से ही डालना है.
 

2. फूलों की छटाई

अगर आप सर्दी में करी पत्ते की देखभाल ठीक तरीके से करना चाहते हैं, तो आपको समय-समय पर फूलों की छटाई करते रहनी चाहिए, जिससे आपकी पौधों को किसी भी तरह का कोई नुकसान ना हो. अगर आपके पत्ते सुखने लगे हैं, तो आपको उनको हटा देना चाहिए.
 

3. अधिक पानी ना दें

कुछ लोगों को पौधों की देखभाल कैसे की जाती है, इस बात की कोई भी समझ नहीं होती है, जिस वजह से सारे पौधे बेकार होने लग जाते हैं, अगर आप सर्दी में करी पत्ते के पौधे को ठीक तरीके से रखना चाहते हैं, तो आपको पौधे में अधिक पानी नहीं देना है. जरूरत से ज्यादा पानी देने से पौधों को नुकसान भी हो सकता है.
 

4. अधिक धूप में ना रखें

कुछ लोग धूप में अपने पौधे को छोड़ देते हैं, जिस वजह से जल्दी-जल्दी खराब होने लग जाते हैं,  अगर आप सर्दी में करी पत्ते के पौधे को खराब होने से बचाना चाहते हैं, तो आपको इसको धूप में अधिक नहीं रखना है.
 

इसे भी पढ़ें:  नाम छुईमुई, लेकिन इन बीमारियों को कर देती है छूमंतर, लेकिन जरा संभकर करें इस्तेमाल

 

About the Author
author img
Ritika

रितिका जी न्यूज में बतौर कंटेंट राइटर कार्यरत हैं. इनको फैशन,फूड जैसे विषयों पर लिखने का अच्छा खासा अनुभव है. इसके अलावा अलग-अलग चीजों के बारे में जानने की काफी रुचि है.

...और पढ़ें

TAGS

Gardening Tipshow to protect curry leaves plantcurry leaves plant

Trending news

मंच पर दिव्यांग का हौसला बढ़ाने के लिए आर्मी चीफ ने जो किया, दिल को छू लेगा
Indian Army news
मंच पर दिव्यांग का हौसला बढ़ाने के लिए आर्मी चीफ ने जो किया, दिल को छू लेगा
योगी दिल्ली में PM और शाह से क्‍यों मिले? डिप्‍टी सीएम संग मनमुटाव की थी चर्चाएं
cm yogi adityanath news
योगी दिल्ली में PM और शाह से क्‍यों मिले? डिप्‍टी सीएम संग मनमुटाव की थी चर्चाएं
पुरानी दुश्मनी भूल गले मिल रहे भारत-चीन? 5 साल बाद शुरू हुई डायरेक्ट फ्लाइट्स
India-China relations
पुरानी दुश्मनी भूल गले मिल रहे भारत-चीन? 5 साल बाद शुरू हुई डायरेक्ट फ्लाइट्स
मुस्लिम जोड़े ने शादी में आए मेहमानों को दिया खास तोहफा; निकाह के बाद हुआ राष्ट्रगान
Kerala
मुस्लिम जोड़े ने शादी में आए मेहमानों को दिया खास तोहफा; निकाह के बाद हुआ राष्ट्रगान
बिहार में वोटिंग से ठीक पहले चुनाव आयोग करने जा रहा बड़ा ऐलान, 10 बड़ी बातें
Election Commission news
बिहार में वोटिंग से ठीक पहले चुनाव आयोग करने जा रहा बड़ा ऐलान, 10 बड़ी बातें
दस्तक देने वाली है कड़कड़ाती ठंड, अभी से हो जाएं तैयार, यहां नहीं थमेगी बारिश
Weather
दस्तक देने वाली है कड़कड़ाती ठंड, अभी से हो जाएं तैयार, यहां नहीं थमेगी बारिश
शुभेंदु अधिकारी का ममता बनर्जी पर निशाना,
suvendu adhikari
शुभेंदु अधिकारी का ममता बनर्जी पर निशाना, "मुस्लिम बहुल सीट से चुनाव लड़ेंगी सीएम"
कर्नाटक के मंत्री का ऑडियो वायरल, पुलिस से अपने रिश्तेदार की मदद करने को कहा
karnataka
कर्नाटक के मंत्री का ऑडियो वायरल, पुलिस से अपने रिश्तेदार की मदद करने को कहा
केरल: लेफ्ट नेता पर बेटी ने लगाया घर में कैद करने का आरोप, मुस्लिम से प्यार पर ऐतराज
Kerala
केरल: लेफ्ट नेता पर बेटी ने लगाया घर में कैद करने का आरोप, मुस्लिम से प्यार पर ऐतराज
आ गया खतरनाक साइक्लोन मोंथा, आंध्र प्रदेश और ओडिशा के लिए रेड अलर्ट
Cyclone Montha
आ गया खतरनाक साइक्लोन मोंथा, आंध्र प्रदेश और ओडिशा के लिए रेड अलर्ट