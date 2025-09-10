घर में लगा लें ये पौधा, परिवार के झगड़े-तनाव होंगे दूर; जड़ से खत्म हो जाएगी नेगेटिव एनर्जी!

Tips and Tricks: रबर प्लांट ऐसा पौधा है जिसे घर में लगाने से सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है. वहीं नकारात्मक ऊर्जा घर से दूर होती है. आइए जानते हैं रबर प्लांट कैसे उगाएं.
Tips and Tricks: रबर प्लांट घर में पॉजिटिव एनर्जी बढ़ाता है. रबर का प्लांट घर में लगाना बेहद शुभ होता है. घर में आप आसानी से रबर प्लांट का पौधा उगा सकते हैं. रबर प्लांट के पौधे को आप घर में आसानी से उगा सकते हैं. इस पौधे की ग्रोथ आसानी से हो जाती है. आइए जानते हैं घर में रबर प्लांट का पौधा कैसे लगाएं.
रबर का पौधा कैसे उगाएं
रबर का प्लांट लगाने के लिए सबसे पहले गमला तैयार करें. गमले में छेद कर लें. ताकि गमले से पानी आसानी से निकल जाए. यह पौधा सुख-समृद्धि लेकर आता है. गमला लें इसके बाद मिट्टी और खाद मिला लें. इसके बाद इसमें पानी डाल दें.
पौधा लगाएं
अब इस मिट्टी में पौधा लगा दें. पौधे को सीधे धूप में ना रखें. बल्कि हल्की धूप और छांव वाली जगह पर रखें. यह पौधा आसानी से बढ़ता है और लंबे समय तक हरा-भरा बना रहता है. रबर के प्लांट में 1 से 2 बार ही पानी डालना चाहिए.
घर की हवा को करता है साफ
रबर का प्लांट घर की हवा को साफ करने में मदद करता है. रबर प्लांट हवा में कार्बन डाऑक्साइड और जहरीली गैसों को सोख लेता है. ऐसे में घर में ऑक्सीजन का लेवल बढ़ता है.
नकारात्मक ऊर्जा
रबर प्लांट लगाने से घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है वहीं घर से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है. पौधे के घर में पूर्व या दक्षिण पूर्व दिशा में लगाना चाहिए. ऐसा करने से घर में सुख शांति बनी रहती हैं.
