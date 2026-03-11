Advertisement
trendingNow13137562
Hindi Newsलाइफस्टाइलघर में हो गई LPG सिलेंडर की किल्लत, गैस के अलावा इन चीजों पर बनाएं खाना

घर में हो गई LPG सिलेंडर की किल्लत, गैस के अलावा इन चीजों पर बनाएं खाना

मिडिल ईस्ट में चल रही टेंशन का असर दुनियाभर में देखने को मिल रहा है. दुनियाभर में फ्यूल की कमी हो रही है. इस दौरान भारत में LPG गैस सिलेंडर की किल्लत देखने को मिल रही है. अचानक सिलेंडर खत्म होने पर आप इन चीजों पर खाना बना सकते हैं. 

 

Written By  Shilpa|Last Updated: Mar 11, 2026, 11:07 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

घर में हो गई LPG सिलेंडर की किल्लत, गैस के अलावा इन चीजों पर बनाएं खाना

मिडिल ईस्ट में चल रही टेंशन की वजह से दुनिया भर में फ्यूल की कमी हो रही है. इसी दौरान भारत में एलपीजी LPG गैस सिलेंडर की किल्लत की समस्या देखने को मिल रही है. इस बीच अगर आपके गैस सिलेंडर नहीं या किल्लत हो गई तो आप संकट की घड़ी में इन चीजों में खाना बना सकते हैं. 

इंडक्शन 
इंडक्शन स्टोव गैस सिलेंडर का बेस्ट विकल्प है. कम बिजली में आप आसानी से खाना बना सकते हैं. अगर इमरजेंसी में जब आपका सिलेंडर खत्म हो जाता है तो इंडक्शन में खाना बना सकते हैं. मुश्किल समय में इंडक्शन आपके लिए सेवियर की तरह काम कर सकता है. मार्केट में आपको आसानी से इंडक्शन मिल जाएगा. 

इलेक्ट्रिक प्रेशर कुकर 
इलेक्ट्रिक पेशर कुकर में आप आसानी से चावल-दाव, बिरयानी, सब्जियों को उबाल सकते हैं. इस कुकर से ना केवल गैस बल्कि खाना पकाने का भी समय बच सकता है. 

Add Zee News as a Preferred Source

सोलर स्टोव 
सोलर स्टोव इको फ्रेंडली है. जिस इलाके में धूप आती है वहां के लिए यह बेस्ट सोलर स्टोव हो सकता है.  सोलर स्टोव का आप लंबे समय तक इस्तेमाल कर सकते हैं. 

एयर फ्रायर 
बिना तेल के आप एयर फ्रायर में टेस्टी डिश बना सकते हैं. एयर फ्रायर में आप मिनटों में खाना बना सकते हैं. गैस सिलेंडर ना होने पर आप एयर फ्रायर का इस्तेमाल कर सकते हैं. 

About the Author
author img
Shilpa

शिल्पा सिंह ने जामिया मिलिया इस्लामिया से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. इनकी खास दिलचस्पी  एंटरनेटमेंट और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयो पर है. शिल्पा को राइटिंग के अलावा फिल्में द...और पढ़ें

TAGS

lifestyleLPG Cylinder

Trending news

सिलेंडर के भाव बढ़े, इंडक्शन की बढ़ी 'पूछ', जानिए ईंधन पर देश में कहां क्या है हाल?
LPG Crisis
सिलेंडर के भाव बढ़े, इंडक्शन की बढ़ी 'पूछ', जानिए ईंधन पर देश में कहां क्या है हाल?
दिल्ली धमाका मामले की जांच कहां अटकी? NIA ने बताया, तुफैल और जमीर की रिमांड भी बढ़ी
Delhi blast
दिल्ली धमाका मामले की जांच कहां अटकी? NIA ने बताया, तुफैल और जमीर की रिमांड भी बढ़ी
कश्मीर में पैनिक बाइंग, प्रशासन ने कहा, 'हमारे पास है पर्याप्त स्टॉक'
Kashmir Fuel Shortage
कश्मीर में पैनिक बाइंग, प्रशासन ने कहा, 'हमारे पास है पर्याप्त स्टॉक'
CEC के खिलाफ जल्द पेश होगा महाभियोग प्रस्ताव, क्या हैं विपक्ष के मुख्य आरोप?
India News
CEC के खिलाफ जल्द पेश होगा महाभियोग प्रस्ताव, क्या हैं विपक्ष के मुख्य आरोप?
15340 दिन मौत से लड़ी, नहीं मिली इच्छामृत्यु की इजाजत, आरोपी भी छूटा; कहानी अरुणा की
Aruna Shanbaug
15340 दिन मौत से लड़ी, नहीं मिली इच्छामृत्यु की इजाजत, आरोपी भी छूटा; कहानी अरुणा की
'सदन कोई मेला नहीं है...,' स्पीकर के अविश्वास प्रस्ताव पर लोकसभा में क्या बोले शाह?
amit shah
'सदन कोई मेला नहीं है...,' स्पीकर के अविश्वास प्रस्ताव पर लोकसभा में क्या बोले शाह?
कैसे पूरा होगा विकसित भारत का संकल्प, जगद्गुरु स्वामी सतिशाचार्य जी महाराज ने बताया
Jagadguru Satishacharya Ji
कैसे पूरा होगा विकसित भारत का संकल्प, जगद्गुरु स्वामी सतिशाचार्य जी महाराज ने बताया
'जब बोलने का मौका होता है, तब इंग्लैंड में होते हैं...', राहुल गांधी पर भड़के शाह
amit shah
'जब बोलने का मौका होता है, तब इंग्लैंड में होते हैं...', राहुल गांधी पर भड़के शाह
'पहले हटाया जाएगा फूड पाइप, फिर...' इच्छामृत्यु मिलने पर छलका हरीश के पिता का दर्द
harish rana case
'पहले हटाया जाएगा फूड पाइप, फिर...' इच्छामृत्यु मिलने पर छलका हरीश के पिता का दर्द
LPG Cylinder Shortage LIVE Updates: होटल में कोई बनवा रहा ईंट-सीमेंट का चूल्हा तो कोई कर रहा पैनिक बाइंग... ईंधन संकट का डर सब जगह हावी
LPG Crisis
LPG Cylinder Shortage LIVE Updates: होटल में कोई बनवा रहा ईंट-सीमेंट का चूल्हा तो कोई कर रहा पैनिक बाइंग... ईंधन संकट का डर सब जगह हावी