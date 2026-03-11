घर में हो गई LPG सिलेंडर की किल्लत, गैस के अलावा इन चीजों पर बनाएं खाना

मिडिल ईस्ट में चल रही टेंशन की वजह से दुनिया भर में फ्यूल की कमी हो रही है. इसी दौरान भारत में एलपीजी LPG गैस सिलेंडर की किल्लत की समस्या देखने को मिल रही है. इस बीच अगर आपके गैस सिलेंडर नहीं या किल्लत हो गई तो आप संकट की घड़ी में इन चीजों में खाना बना सकते हैं.

इंडक्शन

इंडक्शन स्टोव गैस सिलेंडर का बेस्ट विकल्प है. कम बिजली में आप आसानी से खाना बना सकते हैं. अगर इमरजेंसी में जब आपका सिलेंडर खत्म हो जाता है तो इंडक्शन में खाना बना सकते हैं. मुश्किल समय में इंडक्शन आपके लिए सेवियर की तरह काम कर सकता है. मार्केट में आपको आसानी से इंडक्शन मिल जाएगा.

इलेक्ट्रिक प्रेशर कुकर

इलेक्ट्रिक पेशर कुकर में आप आसानी से चावल-दाव, बिरयानी, सब्जियों को उबाल सकते हैं. इस कुकर से ना केवल गैस बल्कि खाना पकाने का भी समय बच सकता है.

Add Zee News as a Preferred Source

सोलर स्टोव

सोलर स्टोव इको फ्रेंडली है. जिस इलाके में धूप आती है वहां के लिए यह बेस्ट सोलर स्टोव हो सकता है. सोलर स्टोव का आप लंबे समय तक इस्तेमाल कर सकते हैं.

एयर फ्रायर

बिना तेल के आप एयर फ्रायर में टेस्टी डिश बना सकते हैं. एयर फ्रायर में आप मिनटों में खाना बना सकते हैं. गैस सिलेंडर ना होने पर आप एयर फ्रायर का इस्तेमाल कर सकते हैं.