Gastritis: पानी के साथ ये चीजें मिलाने से गायब होगी पेट गैस, नोट कर लें इनके नाम

पेट में गैस बन जाए तो डेली लाइफ की नॉर्मल एक्टिविटीज पर काफी बुरा असर पड़ता है. ऐसे में जरूरी है कि आप आयुर्वेदिक चीजों का सहारा लें, और गैस को छूमंतर कर दें.

Written By  Shariqul Hoda|Last Updated: Nov 05, 2025, 02:55 AM IST
Gastritis Ayurvedic Remedies: पेट में गैस बनना आजकल बेहद आम परेशानी है. तकरीबन हर किसी को कभी न कभी इसका सामना करना पड़ता ही है. जब पेट में पाचन की प्रक्रिया ठीक से नहीं होती, तो भोजन पूरी तरह से नहीं पचता और गैस बनने लगती है. ये गैस अगर शरीर से बाहर नहीं निकल पाए तो पेट फूलना, भारीपन, डकार आना, पेट दर्द या बेचैनी जैसी तकलीफें शुरू हो जाती हैं. कई बार लोग गैस को हल्के में ले लेते हैं, लेकिन लंबे समय तक इसकी अनदेखी करने से एसिडिटी, कब्ज, सिरदर्द और जी मिचलाने जैसी दिक्कतें बढ़ सकती हैं.

गैस बनने की वजह
पेट में गैस बनने के कई कारण होते हैं. सबसे आम कारण है गलत खान-पान. बहुत ज्यादा तली-भुनी, मसालेदार या फास्ट फूड चीजें खाने से पाचन बिगड़ जाता है. इसके अलावा, ज्यादा फाइबर वाला खाना, जैसे राजमा, छोले, उड़द की दाल या बींस खाने से भी गैस बन सकती है. कोल्ड ड्रिंक्स, बासी खाना या अस्वच्छ पानी का सेवन भी पेट में गैस का बड़ा कारण है.
कभी-कभी पाचन तंत्र में बैक्टीरिया का इम्बैलेंस या आईबीएस जैसी बीमारियां भी इस परेशानी को बढ़ा देती हैं.

आयुर्वेदिक उपाय
आयुर्वेद में गैस की समस्या के लिए कई आसान और असरदार घरेलू उपाय बताए गए हैं. अगर गैस की शिकायत हो तो सौंठ (सूखा अदरक), हींग और सेंधा नमक को गुनगुने पानी के साथ लेना बहुत फायदेमंद है. अजवाइन में थोड़ा नमक मिलाकर खाने से भी पेट की ऐंठन और गैस से राहत मिलती है. अदरक-नींबू का मिश्रण भोजन के बाद लेने से पाचन सुधरता है और पेट हल्का महसूस होता है. हरड़ चूर्ण और शहद का सेवन भी वायु विकार को शांत करता है. इसके अलावा, जीरा, अजवाइन, हरड़ और काला नमक बराबर मात्रा में मिलाकर बनाया गया मिश्रण भोजन के बाद लेने से पेट तुरंत हल्का लगता है.

योग का लें सहारा
योगासन भी गैस की समस्या को दूर करने में बेहद असरदार हैं. वज्रासन सबसे सरल और उपयोगी आसन है, जिसे भोजन के बाद 10-15 मिनट करने से डाइजेस्टिव पावर बढ़ती है. इसके अलावा, फायर एक्शन नियमित करने से डाइजेस्टिव फायर तेज होते हैं और शरीर से गैस और टॉक्सिंस निकलते हैं.

आयुर्वेद के मुताबिक, जब जठराग्नि (Gastrocnemius) कमजोर हो जाती है तो शरीर में 'आम' यानी अधपचा भोजन जमा होता है, जो गैस का मुख्य कारण बनता है. इसी कारण अग्नि को संतुलित रखना बहुत जरूरी है. त्रिफला चूर्ण, हिंगवाष्टक चूर्ण, अजवाइन चूर्ण और अदरक रस जैसी आयुर्वेदिक औषधियां इसमें बहुत मदद करती हैं.

(इनपुट-आईएएनएस)

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें.

