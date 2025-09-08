गेहूं के आटे में मिलाएं ये हरी चीज, बारिश के मौसम में भी नहीं लगेगा कीड़े या घुन; सालों-साल रहेगा एकदम फ्रेश
Advertisement
trendingNow12913769
Hindi Newsलाइफस्टाइल

गेहूं के आटे में मिलाएं ये हरी चीज, बारिश के मौसम में भी नहीं लगेगा कीड़े या घुन; सालों-साल रहेगा एकदम फ्रेश

Tips to Store Wheat Flour: क्या आप गेहूं के आटे में कीड़े या घुन लगने से परेशान है? अगर आप भी इस समस्या को समाधान चाहते हैं, तो ये खबर आपके लिए है. यहां हम आपको एक आसान तरीका बताएंगे, जिससे आप इस समस्या से छुटकारा पा सकते हैं.

 

Written By  Reetika Singh|Last Updated: Sep 08, 2025, 05:21 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

गेहूं के आटे में मिलाएं ये हरी चीज, बारिश के मौसम में भी नहीं लगेगा कीड़े या घुन; सालों-साल रहेगा एकदम फ्रेश

Gehun Ke Aate Ko Store Kaise Karen: बारिश के मौसम में गेहूं के आटे में कीड़े या घुन लगना एक आम समस्या है. इस मौसम में नमी के कारण गेहूं के आटे में ऐसी समस्या होने लगती है. वहीं इन्हें आटे से हटाना भी बिल्कुल आसान नहीं है, ये कीड़े आटे को पूरी तरह से खराब कर देते हैं. अगर आप ऐसी किसी समस्या से जूझ रहे हैं, तो ये खबर आपके लिए है. 

 

आसान और असरदार तरीका
यूट्यूबर कर्मबीर ने इसका समाधान बता दिया है. उन्होंने एक आसान और असरदार घरेलू नुस्खा बताया है, जिसकी मदद से इन कीड़ों और घुन से छुटकारा पाया जा सकता है. इस तरह आप बिना खराब हुए आटे को सालों तक स्टोर कर सकते हैं. अच्छी बात यह है कि, ये आटे आपकी किचन में ही आपको मिल जाएंगे. 

Add Zee News as a Preferred Source

 

तेज पत्ता का करें इस्तेमाल
अगर आप लंबे समय तक गेहूं के आटे को स्टोर करना चाहते हैं, तो आप तेज पत्ता का इस्तेमाल कर सकते हैं. इसकी मदद से गेहूं के आटे में कीड़े नहीं लगते हैं. तेज पत्ता लगभग हर भारतीय किचन में मिलता है, यह खाने का स्वाद बढ़ाने के साथ-साथ कीड़ों से भी दूर रखता है. दरअसल कीड़ों की इसकी तेज खुशबू पसंद नहीं आती है, इसलिए कीड़े इसके पास नहीं आते. 

 

कैसे काम करता है ये तरीका?
आपके किचन में मौजूद तेज पत्ता की मदद से आप कीड़े और घुन को भगा सकते हैं. दरअसल तेज पत्ता में एक ऐसा नेचुरल तेल पाया जाता है, जिसकी खुशबू बहुत तेज होती है. ये खुशबू कीड़ों या घुन के लिए बर्दास्त से बाहर होती है. यह बिल्कुल नेचुरल और सेफ तरीका है. इसके लिए आपको किसी तरह के महंगे केमिकल प्रोडक्ट्स की भी जरूरत नहीं होती है. आप फ्री में अपना काम कर सकते हैं. 

 

कैसे करें इस्तेमाल?
कीड़े या घुन से आटे को बचाने के लिए तेज पत्ता का इस्तेमाल करना बेहद आसान है. इसके लिए सबसे पहले आटे के कंटेनर को अच्छे से साफ कर लें. इसके बाद पूरी तरह सूखा कर, इसमें आटा डालें, थोड़ा आटा डालने के बाद इसमें एक-दो तेज पत्ते डालें. इसके बाद आटा को कंटेनर में भर दें. आप चाहे को 1-2 तेज पत्ता ऊपर भी डाल सकते हैं. लास्ट में कंटेनर को अच्छे से बंद कर दें.  

 

आटा स्टोर करने से जरूरी टिप्स
आटे को कीड़े या घुन से बचाने से लिए नमी से दूर रखने की जरूरत होती है. इसके लिए आप आटे को समय-समय पर धूप में रख सकते हैं. इसके अलावा अगर आटा ज्यादा नहीं है, तो इसे एयर टाइट कंटेनर में रखकर फ्रीज में रख सकते हैं. इसके साथ-साथ हमेशा नए और पुराने आटे को अलग-अलग स्टोर करें. पुराने आटे को खत्म करने के बाद ही नए आटे को मिलाएं. 

 

Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.

About the Author
author img
Reetika Singh

रीतिका सिंह
ज़ी न्यूज में असिस्टेंट मल्टीमीडिया प्रोड्यूसर. हेल्थ और लाइफस्टाइल में ट्रेंडी और एक्सप्लेनर खबरें लिखती हैं. शुरुआत डिजिटल वीडियो प्रोडक्शन से की. ग्राउंड रिपोर्टिंग, एक्सप्लेनर...और पढ़ें

TAGS

how to store wheat flourgehun ke aate ko ghun se kaise bachaye

Trending news

'बल्क SMS की अर्जी ठुकराने में हमारा हाथ नहीं', TRAI ने खारिज किया कांग्रेस का आरोप
political news in hindi
'बल्क SMS की अर्जी ठुकराने में हमारा हाथ नहीं', TRAI ने खारिज किया कांग्रेस का आरोप
बाढ़ में सब कुछ गंवाया, अब पंजाब के किसानों के लिए बढ़े मदद के हाथ, मुआवजों का ऐलान
Punjab Flood
बाढ़ में सब कुछ गंवाया, अब पंजाब के किसानों के लिए बढ़े मदद के हाथ, मुआवजों का ऐलान
दिमाग खाने वाले अमीबा से केरल में 1 और मौत, जानें क्यों बढ़ रहा इन्फेक्शन खतरा
brain eating amoeba
दिमाग खाने वाले अमीबा से केरल में 1 और मौत, जानें क्यों बढ़ रहा इन्फेक्शन खतरा
उपराष्ट्रपति चुनाव से पहले संजय राउत ने खोला मोर्चा, भाजपा पर निकाली भड़ास
vice president election
उपराष्ट्रपति चुनाव से पहले संजय राउत ने खोला मोर्चा, भाजपा पर निकाली भड़ास
सुप्रीम कोर्ट ने रेवंत रेड्डी को दी बड़ी राहत, बीजेपी की याचिका खारिज!
Chief Minister A Revanth Reddy
सुप्रीम कोर्ट ने रेवंत रेड्डी को दी बड़ी राहत, बीजेपी की याचिका खारिज!
'यह एक गंभीर दुस्साहस जो..', ग्रेट निकोबार परियोजना की सोनिया गांधी ने की आलोचना
sonia gandhi
'यह एक गंभीर दुस्साहस जो..', ग्रेट निकोबार परियोजना की सोनिया गांधी ने की आलोचना
भारत के रत्न भूपेन दा... उनकी आवाज ब्रह्मपुत्र नदी की तरह सीमाओं को पार करती रही- PM
PM Modi
भारत के रत्न भूपेन दा... उनकी आवाज ब्रह्मपुत्र नदी की तरह सीमाओं को पार करती रही- PM
Punjab Flood : पंजाब की बाढ़ में भारतीय सेना का 'ऑपरेशन राहत' जारी
Punjab
Punjab Flood : पंजाब की बाढ़ में भारतीय सेना का 'ऑपरेशन राहत' जारी
54 साल के विकास यादव ने ली जमानत...बाहर आकर 26 साल छोटी लड़की से की शादी?
Vikas Yadav
54 साल के विकास यादव ने ली जमानत...बाहर आकर 26 साल छोटी लड़की से की शादी?
'कांग्रेस मजाक उड़ाती रही, पीएम ने...', BJP नेता ने वीडियो शेयर कर खरगे पर बोला हमला
congress
'कांग्रेस मजाक उड़ाती रही, पीएम ने...', BJP नेता ने वीडियो शेयर कर खरगे पर बोला हमला
;