गेहूं के आटे में मिलाएं ये हरी चीज, बारिश के मौसम में भी नहीं लगेगा कीड़े या घुन; सालों-साल रहेगा एकदम फ्रेश

Gehun Ke Aate Ko Store Kaise Karen: बारिश के मौसम में गेहूं के आटे में कीड़े या घुन लगना एक आम समस्या है. इस मौसम में नमी के कारण गेहूं के आटे में ऐसी समस्या होने लगती है. वहीं इन्हें आटे से हटाना भी बिल्कुल आसान नहीं है, ये कीड़े आटे को पूरी तरह से खराब कर देते हैं. अगर आप ऐसी किसी समस्या से जूझ रहे हैं, तो ये खबर आपके लिए है.

आसान और असरदार तरीका

यूट्यूबर कर्मबीर ने इसका समाधान बता दिया है. उन्होंने एक आसान और असरदार घरेलू नुस्खा बताया है, जिसकी मदद से इन कीड़ों और घुन से छुटकारा पाया जा सकता है. इस तरह आप बिना खराब हुए आटे को सालों तक स्टोर कर सकते हैं. अच्छी बात यह है कि, ये आटे आपकी किचन में ही आपको मिल जाएंगे.

तेज पत्ता का करें इस्तेमाल

अगर आप लंबे समय तक गेहूं के आटे को स्टोर करना चाहते हैं, तो आप तेज पत्ता का इस्तेमाल कर सकते हैं. इसकी मदद से गेहूं के आटे में कीड़े नहीं लगते हैं. तेज पत्ता लगभग हर भारतीय किचन में मिलता है, यह खाने का स्वाद बढ़ाने के साथ-साथ कीड़ों से भी दूर रखता है. दरअसल कीड़ों की इसकी तेज खुशबू पसंद नहीं आती है, इसलिए कीड़े इसके पास नहीं आते.

कैसे काम करता है ये तरीका?

आपके किचन में मौजूद तेज पत्ता की मदद से आप कीड़े और घुन को भगा सकते हैं. दरअसल तेज पत्ता में एक ऐसा नेचुरल तेल पाया जाता है, जिसकी खुशबू बहुत तेज होती है. ये खुशबू कीड़ों या घुन के लिए बर्दास्त से बाहर होती है. यह बिल्कुल नेचुरल और सेफ तरीका है. इसके लिए आपको किसी तरह के महंगे केमिकल प्रोडक्ट्स की भी जरूरत नहीं होती है. आप फ्री में अपना काम कर सकते हैं.

कैसे करें इस्तेमाल?

कीड़े या घुन से आटे को बचाने के लिए तेज पत्ता का इस्तेमाल करना बेहद आसान है. इसके लिए सबसे पहले आटे के कंटेनर को अच्छे से साफ कर लें. इसके बाद पूरी तरह सूखा कर, इसमें आटा डालें, थोड़ा आटा डालने के बाद इसमें एक-दो तेज पत्ते डालें. इसके बाद आटा को कंटेनर में भर दें. आप चाहे को 1-2 तेज पत्ता ऊपर भी डाल सकते हैं. लास्ट में कंटेनर को अच्छे से बंद कर दें.

आटा स्टोर करने से जरूरी टिप्स

आटे को कीड़े या घुन से बचाने से लिए नमी से दूर रखने की जरूरत होती है. इसके लिए आप आटे को समय-समय पर धूप में रख सकते हैं. इसके अलावा अगर आटा ज्यादा नहीं है, तो इसे एयर टाइट कंटेनर में रखकर फ्रीज में रख सकते हैं. इसके साथ-साथ हमेशा नए और पुराने आटे को अलग-अलग स्टोर करें. पुराने आटे को खत्म करने के बाद ही नए आटे को मिलाएं.

Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.