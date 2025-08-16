बच्चे से लेकर बूढ़े बन रहें मोटापा का शिकार, आयुर्वेद के पंचकर्म इलाज से पाएं छुटकारा
Advertisement
trendingNow12883897
Hindi Newsलाइफस्टाइल

बच्चे से लेकर बूढ़े बन रहें मोटापा का शिकार, आयुर्वेद के पंचकर्म इलाज से पाएं छुटकारा

Obesity Treatment: आज की भागदौड़ भरी जिंदगी का असर हमारी सेहत पर पड़ता है. ऐसे में अपनी हेल्थ का ख्याल रखना आज के समय में बेहद जरूरी हो जाता है. अगर आपकी बॉडी ठीक नहीं रहेगी, तो आप काम भी नहीं कर पाएंगे और न ही आपका मन खुश रहेगा. ऐसी हालात में लोग मोटापा के शिकार हो जाते हैं.

 

Written By  Reetika Singh|Last Updated: Aug 16, 2025, 04:39 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

बच्चे से लेकर बूढ़े बन रहें मोटापा का शिकार, आयुर्वेद के पंचकर्म इलाज से पाएं छुटकारा

Treat Obesity with Ayurveda: खराब लाइफस्टाइल के कारण छोटे बच्चों से लेकर बड़ों तक मोटापा के शिकार हो जाते हैं. मोटापा देखने मात्र का नहीं होता, मोटापा के कारण स्वास्थ्य से जुड़ी कई समस्याओं जैसे डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, हार्ट की बीमारी और थायरॉइड के लोग शिकार हो जाते हैं. इसलिए इस समस्या पर समय रहते ध्यान देना बेहद जरूरी हो जाता है. आपको बता दें, मोटापा केवल ज्यादा खाने से नहीं होता, कई बार शरीर की कई अंदरूनी गड़बड़ी भी मोटापा का कारण बनसकती है. 

 

शरीर के तीन दोष
आयुर्वेद के अनुसार हमारे शरीर में तीन दोष होते हैं - वात, पित्त और कफ. खासतौर पर मोटापा के पीछे कफ दोष बढ़ना होता है. ऐसे में कफ दोष के बढ़ने से शरीर में डाइजेशन कमजोर होने लगता है, जिससे खाना अच्छे से नहीं पच पाता और शरीर में गंदगी जमा होने लगती है. इसके कारण शरीर भारी और सुस्त हो जाता है और वेट बढ़ने लगता है. ऐसी स्थिति में अगर डाइजेशन सिस्टम को दुरुस्त कर दिया जाए और शरीर से गंदगी बाहर निकाल दी जाए, जो मोटापे की समस्या धीरे-धीरे कम होने लगती है. अमेरिकी नेशनल ऑफ मेडिसिन में इसका जिक्र किया गया है. 

 

ऐसे पाएं मोटापे से छुटकारा
आयुर्वेद के कुछ आसान उपायों से मोटापे को कम किया जा सकता है. इसमें दिनभर गुनगुना पानी पीना, अदरक की चाय लेना और हेल्का खाना खाना शामिल है. साथ ही योग और प्राणायाम करने से भी आपकी मदद कर सकता है. योग से शरीर को सही तरीके से एनर्जी मिलती है, जिससे मेटाबॉलिज्म तेज होता है और मन शांत रहता है. योग के जरिए व्यक्ति अपने खान-पान की आदतों में काबू पा सकता है.

 

आयुर्वेद से करें मोटापे का इलाज
वहीं अगर मोटापा ज्यादा हो गया है, तो आयुर्वेद में इससे छुटकारा पाने के लिए पंचकर्म इलाज की सलाह दी जाती है. इसके जरिए कुछ खास तरीकों से मोटापा दूर करने की सलाह दी जाती है, जैसे 'उद्वर्तन'- इसमें जड़ी-बूटियों से शरीर की मालिश की जाती है, जिससे चर्बी गलती है. 'कषाय बस्ती' यानी शरीर की सफाई और 'नस्य' यानी नाक से दवा देकर मेटाबॉलिज्म को ठीक करना. इस तरीकों से शरीर की अंदर की सफाई होती है और वेट कंट्रोल करने में मदद मिलता है. 
--आईएएनएस

 

Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है. 

About the Author
author img
Reetika Singh

रीतिका सिंह
ज़ी न्यूज में असिस्टेंट मल्टीमीडिया प्रोड्यूसर. हेल्थ और लाइफस्टाइल में ट्रेंडी और एक्सप्लेनर खबरें लिखती हैं. शुरुआत डिजिटल वीडियो प्रोडक्शन से की. ग्राउंड रिपोर्टिंग, एक्सप्लेनर...और पढ़ें

TAGS

obesity treatmentPanchkarma treatment for obesity

Trending news

हिमाचल में कुदरत का रौद्र रूप, पानी की लहर से ढह गया आलीशान घर,वीडियो उड़ा देगा होश
Himachal Pradesh Weather Update
हिमाचल में कुदरत का रौद्र रूप, पानी की लहर से ढह गया आलीशान घर,वीडियो उड़ा देगा होश
जहां 13 साल से BJP की सरकार, कैसे बना रेबीज फ्री स्टेट? 30 दिन में 63 हजार टीकाकरण
Goa
जहां 13 साल से BJP की सरकार, कैसे बना रेबीज फ्री स्टेट? 30 दिन में 63 हजार टीकाकरण
देश के बंटवारे यानी विभाजन की विभीषिका का जिम्मेदार कौन था? NCERT ने बताया, मचा बवाल
NCERT
देश के बंटवारे यानी विभाजन की विभीषिका का जिम्मेदार कौन था? NCERT ने बताया, मचा बवाल
'राष्ट्रपति-राज्यपाल के बिल पर समय नहीं तय कर सकता कोर्ट...', सरकार ने क्यों कहा?
Supreme Court
'राष्ट्रपति-राज्यपाल के बिल पर समय नहीं तय कर सकता कोर्ट...', सरकार ने क्यों कहा?
साउथ की स्पेशल सांभर तो खाई होगी, शशि थरूर की बात सुन उछल पड़ेंगे उत्तर भारतीय
shashi tharoor news
साउथ की स्पेशल सांभर तो खाई होगी, शशि थरूर की बात सुन उछल पड़ेंगे उत्तर भारतीय
'लोग हमें बंटवारे का जिम्मेदार मानते हैं', NCERT में क्या एड कराना चाहते हैं ओवैसी?
Asaduddin Owaisi
'लोग हमें बंटवारे का जिम्मेदार मानते हैं', NCERT में क्या एड कराना चाहते हैं ओवैसी?
Live: 'स्थिति खराब है, हमने कई अनमोल जानें गंवाई हैं...', किश्तवाड़ के हालात पर सीएम उमर अब्दुल्ला ने कही ये बात
aaj ki taza khabar
Live: 'स्थिति खराब है, हमने कई अनमोल जानें गंवाई हैं...', किश्तवाड़ के हालात पर सीएम उमर अब्दुल्ला ने कही ये बात
बंगाल में हम गठबंधन को तैयार, बस कांग्रेस पहल करे..किस पार्टी ने कर दिया ऐलान?
bangal poll
बंगाल में हम गठबंधन को तैयार, बस कांग्रेस पहल करे..किस पार्टी ने कर दिया ऐलान?
GST 2.0 पर ऐलान के बाद कांग्रेस की बड़ी मांग, कहा- आधिकारिक पत्र जारी करे सरकार
GST
GST 2.0 पर ऐलान के बाद कांग्रेस की बड़ी मांग, कहा- आधिकारिक पत्र जारी करे सरकार
'चोरी-चोरी, चुपके-चुपके'...राहुल गांधी ने 'वोट चोरी' को पोस्‍ट किया वीडियो और...
Congress Vote Stealing Campaign
'चोरी-चोरी, चुपके-चुपके'...राहुल गांधी ने 'वोट चोरी' को पोस्‍ट किया वीडियो और...
;