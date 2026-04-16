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मुलायम और चमकदार हो जाएंगे आपके पैर, बस रातभर पैरों में लगा ये चीज, पेडिक्योर के बच जाएंगे पैसे

बिना पार्लर जाए भी आप अपने पैरों को साफ और मुलायम बना सकते हैं. इस उपाय की मदद से आपके चमकदार हो जाएंगे. आपको बाहर जाकर पेडिक्योर कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी. 

 

Written By  Shilpa|Last Updated: Apr 16, 2026, 05:42 PM IST
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मुलायम और चमकदार हो जाएंगे आपके पैर, बस रातभर पैरों में लगा ये चीज, पेडिक्योर के बच जाएंगे पैसे

गर्मियों और धूल भरे इस मौसम में अधिकतर लोगों के पैर गंदे हो जाते हैं. पैरों की ड्राई स्किन और फटी एडियां पैरों की खूबसूरती को कम कर देते हैं. अक्सर लोग चेहरे का तो ध्यान रखते हैं लेकिन पैरों को नजरअंदाज कर देते हैं. ऐसे में आप बिना पार्लर जाए घर पर ही पैरों सो सॉफ्ट, मुलायम और चमकदार बना सकते हैं. आइए जानते हैं पेडिक्योर कैसे करें. 

चावल का आटा 

चावल के आटे की मदद से आप घर पर पेडिक्योर कर सकते हैं. आटा स्किन के लिए एक नेचुरल स्क्रब की तरह काम करता है. चावल के आटे का इस्तेमाल करने से डेड स्किन हट जाती है. इससे स्किन मुलायम और चमकदार बनी रहती है. चावल के आटे में आप तेल, शहद और दूध मिला सकते हैं. आइए जानते हैं चावल के आटे से कैसे करें पेडिक्योर 

पेडीक्योर कैसे करें 

2 चम्मच चावल का आटा 
2 चम्मच कच्चा दूध 
1 चम्मच शहद 
1 चम्मच नारियल तेल 
गुनगुना पानी 

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कैसे करें पेडिक्योर 

सबसे पहले एक टब में गुनगुना पानी लें. इसके बाद इस पानी में 10 से 15 मिनट तक पैर को भिगोकर रखें. इससे पैरों में जमी गंदगी ढीली हो जाती है. स्किन एकदम सॉफ्ट हो जाती है. 

इसके बाद एक बाउल में चावल का आटा, दूध, शहद और नारियल तेल डालकर एक पेस्ट बना लें. 

अब इस पेस्ट को पैरों में लगाएं. इसके बाद हल्के हाथों से स्क्रब करें. अब एड़ियों और उंगलियों के बीच की डेड स्किन को साफ करें. 

लगभग 5 से 10 मिनट तक पैरों की मसाज करें. इसके बाद पानी से अपने पैर धो लें. 

नारियल तेल का इस्तेमाल 

पैर धोने के बाद उन्हें अच्छे से सुखा लें. इसके बाद नारियल तेल लगाकर पैरों की मसाज करें. रात के समय पैरों में नारियल तेल लगाने के बाद मोजे पहनकर सो जाएं. सुबह तक आपके पैर मुलायम हो जाएंगे. 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत या स्किन से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

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Shilpa

शिल्पा सिंह ने जामिया मिलिया इस्लामिया से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. इनकी खास दिलचस्पी  एंटरनेटमेंट और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयो पर है. शिल्पा को राइटिंग के अलावा फिल्में द...और पढ़ें

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