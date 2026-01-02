घी वाली कॉफी से करें दिन की शुरुआत, शरीर की इम्युनिटी होगी तेज!

Advertisement
Hindi Newsलाइफस्टाइलघी वाली कॉफी से करें दिन की शुरुआत, शरीर की इम्युनिटी होगी तेज!

सर्दियों के मौसम में अधिकतर लोग चाय और कॉफी से अपने दिन की शुरुआत करते हैं. क्या आप जानते हैं कॉफी में एक चम्मच घी मिलाकर पीने से दिनभर एनर्जी बनी रहती है. 

 

Written By  Zee News Desk|Last Updated: Jan 02, 2026, 04:13 PM IST
सर्दियों में लोग आम तौर पर कॉफी या चाय से दिन की शुरुआत करते हैं. लेकिन अगर इस आदत में एक छोटी सी चीज को जोड़ लिया जाए, तो यह सेहत के लिए फायदेमंद साबित हो सकती है. ये छोटी सी चीज है एक चम्मच घी. अगर कॉफी में एक चम्मच घी मिलाकर पिया जाए, तो पूरा दिन एनर्जी से भरा रहेगा. घी वाली कॉफी शरीर को अंदर से गर्म रखती है, त्वचा को नमी और चमक देती है, पाचन को बेहतर बनाती है और वजन घटाने में भी मदद करती है. विज्ञान के अनुसार, घी में मौजूद गुड फैट्स और विटामिन शरीर के मेटाबॉलिज्म और इम्युनिटी सिस्टम को मजबूत करने में मदद करते हैं.

भोजन को तेजी पचाने में करता है मदद 
कॉफी में मौजूद कैफीन मेटाबॉलिज्म को तेज करता है, जो भोजन को जल्दी पचाने में मदद करता है. जब इस कॉफी में घी का गुड फैट जुड़ता है, तो शरीर लंबे समय तक ऊर्जा के लिए इसे इस्तेमाल करता है. इससे भूख कम लगती है और आप ओवरईटिंग से बचते हैं. इसके चलते, पेट की जिद्दी चर्बी धीरे-धीरे कम होने लगती है.

चेहरे पर आता है ग्लो 
घी वाली कॉफी त्वचा पर नेचुरल ग्लो लाती है. सर्दियों की ठंडी और शुष्क हवा त्वचा की नमी छीन लेती है, जिससे चेहरे पर रूखापन और ड्राईनेस बढ़ जाती है. घी में मौजूद ओमेगा-3 फैटी एसिड और विटामिन ए त्वचा को अंदर से हाइड्रेट रखते हैं. रोजाना सुबह कॉफी में घी मिलाकर पीने से त्वचा अंदर से मॉइस्चराइज रहती है और आपको एक प्राकृतिक चमक मिलती है. यह खासकर उन लोगों के लिए फायदेमंद है जिनकी त्वचा सर्दियों में बहुत जल्दी रूखी हो जाती है.

शरीर अंदर से होता है गर्म 
देसी घी की तासीर गर्म होती है. जब इसे ब्लैक कॉफी के साथ मिलाया जाता है, तो यह शरीर के तापमान को संतुलित रखने में मदद करता है. कड़ाके की ठंड में यह आपको बार-बार बीमार पड़ने से बचाता है और ठंड से होने वाली थकान को कम करता है. वैज्ञानिक रूप से, घी शरीर के अंदरूनी तापमान को बनाए रखने में मदद करता है, जिससे ऊर्जा स्तर स्थिर रहता है.

कब्ज की समस्या 
यह पाचन को सुधारता है. आमतौर पर कॉफी पीने से कुछ लोगों को पेट में जलन या एसिडिटी हो सकती है. घी इसमें प्राकृतिक रूप से एक 'लुब्रिकेंट' का काम करता है, जो भोजन को आसानी से पचाने में मदद करता है. इसके नियमित सेवन से कब्ज की समस्या भी दूर होती है और आंतों की कार्यप्रणाली बेहतर होती है. पाचन बेहतर होने से शरीर के अन्य अंगों पर भी सकारात्मक असर पड़ता है. हालांकि, इसका सेवन करने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

इनपुट-आईएएनएस

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

Zee News Desk

Zee News Desk, रिपोर्टिंग और डेस्क टीम का एक मजबूत हिस्सा है, जो आपके लिए विश्‍वसनीय खबरें पेश करता है.  

