सिर दर्द से रहते हैं परेशान? इस तरह पी लें अदरक का पानी; जल्द मिलेगा आराम!

अदरक का इस्तेमाल हर घर में होता है. अदरक चाय और खाने को स्वादिष्ट बनाने के साथ-साथ शरीर को गर्म रखने का भी काम करती है. आयुर्वेद में अदरक को औषधि माना गया है, लेकिन अदरक का पानी शरीर के लिए कितना लाभकारी है, इसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है. अदरक का पानी कई बीमारियों को दूर करने में मदद करता है, खासकर सर्दियों में.

सर्दी जुकाम से राहत

अदरक का स्वाद तीखा, कड़वा और कभी-कभी कसैला भी होता है, इसलिए अदरक का सेवन कुछ चीजों को मिलाकर करना चाहिए. अदरक का पानी खांसी, जुखाम, सर्दी, कब्ज और जोड़ों के दर्द जैसी समस्याओं में आराम देता है, लेकिन इसके सेवन की विधि को जानना भी जरूरी है. अलग-अलग परेशानी में अदरक के पानी के साथ अलग-अलग चीजों का मिश्रण बनाकर लिया जाता है.

वजन कम करने के लिए इस तरह करें सेवन

अगर पाचन संबंधी परेशानी है तो इसके लिए अदरक को पानी में उबालकर सेंधा नमक और नींबू की कुछ बूंदे डालकर इसका सेवन करें. इसे खाना खाने से एक घंटे पहले लेना चाहिए. सर्दी-खांसी में अदरक लाभकारी है. अदरक के पानी के सेवन से पुरानी से पुरानी कफ आराम से बाहर आ जाती है और खांसी में भी आराम मिलता है. इसके लिए अदरक के गुनगुने पानी में शहद मिलाकर लिया जा सकता है या फिर पानी में अदरक, काली मिर्च और तुलसी को मिलाकर काढ़ा बनाया जा सकता है. ये सिर्फ सर्दी और खांसी में नहीं, बल्कि बुखार में भी आराम देती है.

Add Zee News as a Preferred Source

सिर दर्द से राहत

कई बार ऐसा होता है कि कम खाने के बाद भी वजन धीरे-धीरे बढ़ता रहता है. खासकर महिलाएं अपने बढ़ते वजन को लेकर काफी परेशान रहती हैं. ऐसे में सुबह खाली पेट अदरक को पानी में उबालकर उसमें नींबू मिलाकर लेना चाहिए. इससे पेट की चर्बी कम होने लगेगी. सिर दर्द की समस्या या अच्छे से नींद न आने की दिक्कत होती है तो इसके लिए अदरक का पानी दवा की तरह काम करता है. अदरक मन और तन दोनों को शांत करता है और सिर दर्द और बदन दर्द में राहत देता है. अदरक का सेवन करने से मस्तिष्क में ऑक्सीजन का संचार होता है और नींद लाने वाले हार्मोन मेलाटोनिन का उत्पादन सही तरीके से होता है.

इनपुट-आईएएनएस

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत या स्किन से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

महिला का दिमाग बड़ा या पुरुष का? जानें किसकी याददाश्त है तेज