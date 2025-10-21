Glowing Skin Tips: रात में इन 2 तरीकों से चेहरे पर लगाएं संतरे का छिलका, हर कोई पूछेगा खूबसूरती का राज

Glowing Skin Tips:संतरा त्वचा के लिए कई तरह से फायदेमंद है. यह मुंहासे कम करके स्किन पर ग्लो लाता है. इसमें मौजूद साइट्रिक एसिड मुंहासे सुखाने में मदद करता है, जबकि विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट त्वचा की रंगत को बेहतर करते हैं. आइए जानते हैं संतरे के छिलके से कैसे ग्लोइंग स्किन पायी जा सकती है.
Trending Photos
Glowing Skin Tips: अगर आप भी एक ग्लोइंग स्किन चाहते हैं तो ये खबर आपके काम की है. चूंकि ये फेस्टिव सीजन चल रहा है, जिसमें तैयार होने के लिए पर्याप्त वक्त चाहिए होता है. शादियों के सीजन में पार्लर भरे होते हैं. इसलिए तैयार होने में वक्त लगता है, लेकिन अगर आप घर पर ही स्किन को ग्लोइंग बनना चाहते हैं तो ये आर्टिकल आपके लिए ही है. यहां आपको संतरे के छिलके के 2 फेस मास्क के बारे में बता रहे हैं, जो आपको एक चमकता हुआ चेहरा दे सकते हैं. बस आपको इसके यूज करने का तरीका पता होना चाहिए. आप इसे 2 तरीकों से इस्तेमाल कर सकते हैं.
सब सवाल ये कि आखिर संतरे का छिलका स्किन के लिए कैसे फायदेमंद है? तो जान लीजिए कि संतरे में वो तमाम विटामिन और पोषक तत्व होते हैं, जो आपकी स्किन के लिए बेहद फायदेमंद है. छिलके विटामिन सी से भरपूर होते हैं. इन छिलकों में एंटी-ऑक्सीडेंट्स की भी अच्छी मात्रा होती है. यही वजह है कि चेहरे पर संतरे के छिलकों का यूज डेड स्किन को हटाकर उस पर निखार लाता है. इतना ही नहीं संतरे के छिलके में मौजूद एंटी माइक्रोबियल गुण एक्ने बढ़ाने वाले बैक्टीरिया को हटाते हैं, यही वजह है कि यह छिलके एक्सेस ऑयल कंट्रोल करते हैं.
संतरे के छिलके में विटामिन सी और नेचुरल एसिड्स होते हैं, जो ग्लोइंग स्किन में मददगार हैं. नीचे हम 2 तरीकों के बारे में जानते हैं. एक्सपर्ट्स सलाह देते हैं कि रात में सोने से पहले चेहरे पर इसे लगाना ज्यादा फायदा देता है.
फायदा- अगर आपकी स्किन बेजान यानी रूखी है तो संतरे के छिलके का फेस मास्क उसमें जान डालने का काम करता है. मतलब ये कि स्किन को चमका देता है.
फायदा- इस फेस मास्क से स्किन ब्राइट और क्लीन होती है. डेड स्किन हटाती है. चेहरे पर मौजूद गंदगी साफ हो जाती है. तेल और टैनिंग भी हट सकती है. लगातार इस मास्क के यूज से स्किन जवां भी होती है.
ये भी पढ़ें: किस पौधे से बनता है कपूर, क्यों पकड़ लेता है इतनी जल्दी आग? जानें इसके पीछे का वैज्ञानिक कारण
Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.