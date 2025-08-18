मानसून में पेट डॉग के साथ ट्रिप पर जा रहे हैं आप, तो 5 बातों का रखें ख्याल, वरना उठानी पड़ सकती है परेशानी
Advertisement
trendingNow12885755
Hindi Newsलाइफस्टाइल

मानसून में पेट डॉग के साथ ट्रिप पर जा रहे हैं आप, तो 5 बातों का रखें ख्याल, वरना उठानी पड़ सकती है परेशानी

मानसून में पेट्स के साथ ट्रैवल करना बेहद रोमांचक हो सकता है, बशर्ते उनकी सेहत, खानपान और आराम का पूरा ध्यान रखा जाए. इसलिए सही तैयारी बेहद जरूरी है.

Written By  Shariqul Hoda|Last Updated: Aug 18, 2025, 07:54 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

मानसून में पेट डॉग के साथ ट्रिप पर जा रहे हैं आप, तो 5 बातों का रखें ख्याल, वरना उठानी पड़ सकती है परेशानी

Travel With Pet Dog: बारिश का मौसम घूमने-फिरने का मजा दोगुना कर देता है. अगर आप अपने पालतू जानवर के साथ ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो ये एक्सपीरिएंस और भी खास हो सकता है. हालांकि, मानसून में ट्रैवल करते वक्त आपके पेट डॉग की हेल्थ और सेफ्टी की एक्सट्रा केयर करने जरूरी है. थोड़ी-सी लापरवाही आपके डॉग के लिए परेशानी खड़ी कर सकती है. आइए जानते हैं वो 5 जरूरी बातें जिनका ध्यान रखते हुए आप अपने पालतू जानवर के साथ मानसून ट्रिप को सेफ और यादगार बना सकते हैं.

1. वैक्सिनेशन जरूरी है
मानसून के दौरान मच्छर और दूसरी कीटाणु एक्टिव हो जाते हैं. इससे पेट्स में डॉग पार्वोवायरस, लेप्टोस्पायरोसिस और टिक-बॉर्न डिजीज जैसी बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है. इसलिए ट्रिप पर जाने से पहले अपने पेट का वैक्सिनेशन कराना न भूलें. अगर हाल ही में टीका लगा है तो बूस्टर डोज भी चेक करवा लें.

2. हेल्थ चेकअप कराएं
ट्रिप पर निकलने से पहले अपने पेट का फुल हेल्थ चेकअप जरूर कराएं. वेट से उनके हार्ट, लंग्स, डाइजेशन और स्किन की जांच करवा लें. अगर डॉक्टर कोई स्पेशल मेडिसिन या सप्लीमेंट की सलाह दें तो उसे ट्रिप बैग में जरूर शामिल करें. ये कदम अचानक बीमारी की हालत में बड़ा सहारा बन सकता है.

3. कुर्ते का खाना और स्नैक्स पैक करें
ट्रैवलिंग के दौरान जगह-जगह पेट फ्रेंडली फूड मिलना आसान नहीं होता. इसलिए अपने पेट का रेगुलर खाना, ड्राई फूड और हेल्दी स्नैक्स साथ रखें. मानसून में बाहर का खाना उनके डाइजेशन को बिगाड़ सकता है, इसलिए घर से पैक किया हुआ फूड और क्लीन वाटर ही दें.

4. रेन गियर और कम्फर्ट का ध्यान रखें
बरसात में पेट्स को भी ठंड और गीलापन परेशान कर सकता है. उनके लिए वॉटरप्रूफ रेनकोट, पांव के लिए शूज़ और एक ड्राई टॉवल साथ रखें. ट्रैवल बैग में पालतू के लिए एक कंफर्टेबल कंबल या मैट भी पैक करें ताकि वे सफर में रिलैक्स महसूस करें.

5. सेफ और पेट-फ्रेंडली जगह चुनें
ट्रिप डेस्टिनेशन चुनते समय ये जरूर देखें कि वहां पेट्स के रहने की इजाजत है या नहीं. पेट-फ्रेंडली होटल्स, कैफे और गार्डन चुनें ताकि आपका डॉगी भी ट्रिप का लुत्फ उठा सके.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें.

About the Author
author img
Shariqul Hoda

ज़ी न्यूज में सीनियर सब एडिटर. हेल्थ और लाइफस्टाइल की स्टोरीज करते हैं. नेशनल, इंटरनेशनल, टेक, स्पोर्ट्स, रिलेशनशिप, एंटरटेनमेंट, हेल्थ और लाइफस्टाइल का लंबा तजुर्बा है. जर्नलिज्म करियर की शुरुआत 2...और पढ़ें

TAGS

traveldog

Trending news

INDIA गठबंधन उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार पर चर्चा कर सकता है, किसके हाथ लगेगी बाजी?
UPA
INDIA गठबंधन उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार पर चर्चा कर सकता है, किसके हाथ लगेगी बाजी?
उपराष्ट्रपति चुनाव:BJP ने चली ऐसी चाल, विपक्ष में पड़ जाएगी फूट? किसकी बढ़ेगी मुसीबत
vice president election
उपराष्ट्रपति चुनाव:BJP ने चली ऐसी चाल, विपक्ष में पड़ जाएगी फूट? किसकी बढ़ेगी मुसीबत
राधाकृष्णन नाम के पीछे की कहानी, NDA के VP उम्मीदवार की मां ने किया बड़ा खुलासा
CP Radhakrishnan
राधाकृष्णन नाम के पीछे की कहानी, NDA के VP उम्मीदवार की मां ने किया बड़ा खुलासा
भीषण बारिश के बाद अब राहत भरी खबर, यहां बरसात से मिलेगा छुटकारा, खिलेगी धूप
Weather
भीषण बारिश के बाद अब राहत भरी खबर, यहां बरसात से मिलेगा छुटकारा, खिलेगी धूप
स्पीड पकड़ते ही फिसल गया प्लेन, यात्रियों में मची घबराहट; सांसदों ने बताया वाकया
AIR INDIA
स्पीड पकड़ते ही फिसल गया प्लेन, यात्रियों में मची घबराहट; सांसदों ने बताया वाकया
हर्षिल से किश्तवाड़ तक क्यों हो रही 'मौत' की बारिश? सब लोग हैरान, सामने आई वजह
Reason for Cloud Burst
हर्षिल से किश्तवाड़ तक क्यों हो रही 'मौत' की बारिश? सब लोग हैरान, सामने आई वजह
वायरल हुआ था पत्नी का शव बाइक पर ले जाने का वीडियो, पुलिस ने 32 घंटे में सुलझाया केस
Hit-and-run case
वायरल हुआ था पत्नी का शव बाइक पर ले जाने का वीडियो, पुलिस ने 32 घंटे में सुलझाया केस
पैसेंजर ट्रेन से ज्यादा सैलरी पाता है मालगाड़ी का लोको पायलट? EX अधिकारी ने बताया
indian railway
पैसेंजर ट्रेन से ज्यादा सैलरी पाता है मालगाड़ी का लोको पायलट? EX अधिकारी ने बताया
ट्रेन का प्लेटफार्म कौन तय करता है? कैसे काम करता है सिस्टम, क्या आपको है जानकारी
Indian railways
ट्रेन का प्लेटफार्म कौन तय करता है? कैसे काम करता है सिस्टम, क्या आपको है जानकारी
जहां की मिट्टी के कण-कण में है शौर्य की गाथा, अब उस सियाचिन-गलवान जा सकेंगे सैलानी
Ladakh
जहां की मिट्टी के कण-कण में है शौर्य की गाथा, अब उस सियाचिन-गलवान जा सकेंगे सैलानी
;