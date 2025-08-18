मानसून में पेट डॉग के साथ ट्रिप पर जा रहे हैं आप, तो 5 बातों का रखें ख्याल, वरना उठानी पड़ सकती है परेशानी

Travel With Pet Dog: बारिश का मौसम घूमने-फिरने का मजा दोगुना कर देता है. अगर आप अपने पालतू जानवर के साथ ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो ये एक्सपीरिएंस और भी खास हो सकता है. हालांकि, मानसून में ट्रैवल करते वक्त आपके पेट डॉग की हेल्थ और सेफ्टी की एक्सट्रा केयर करने जरूरी है. थोड़ी-सी लापरवाही आपके डॉग के लिए परेशानी खड़ी कर सकती है. आइए जानते हैं वो 5 जरूरी बातें जिनका ध्यान रखते हुए आप अपने पालतू जानवर के साथ मानसून ट्रिप को सेफ और यादगार बना सकते हैं.

1. वैक्सिनेशन जरूरी है

मानसून के दौरान मच्छर और दूसरी कीटाणु एक्टिव हो जाते हैं. इससे पेट्स में डॉग पार्वोवायरस, लेप्टोस्पायरोसिस और टिक-बॉर्न डिजीज जैसी बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है. इसलिए ट्रिप पर जाने से पहले अपने पेट का वैक्सिनेशन कराना न भूलें. अगर हाल ही में टीका लगा है तो बूस्टर डोज भी चेक करवा लें.

2. हेल्थ चेकअप कराएं

ट्रिप पर निकलने से पहले अपने पेट का फुल हेल्थ चेकअप जरूर कराएं. वेट से उनके हार्ट, लंग्स, डाइजेशन और स्किन की जांच करवा लें. अगर डॉक्टर कोई स्पेशल मेडिसिन या सप्लीमेंट की सलाह दें तो उसे ट्रिप बैग में जरूर शामिल करें. ये कदम अचानक बीमारी की हालत में बड़ा सहारा बन सकता है.

3. कुर्ते का खाना और स्नैक्स पैक करें

ट्रैवलिंग के दौरान जगह-जगह पेट फ्रेंडली फूड मिलना आसान नहीं होता. इसलिए अपने पेट का रेगुलर खाना, ड्राई फूड और हेल्दी स्नैक्स साथ रखें. मानसून में बाहर का खाना उनके डाइजेशन को बिगाड़ सकता है, इसलिए घर से पैक किया हुआ फूड और क्लीन वाटर ही दें.

4. रेन गियर और कम्फर्ट का ध्यान रखें

बरसात में पेट्स को भी ठंड और गीलापन परेशान कर सकता है. उनके लिए वॉटरप्रूफ रेनकोट, पांव के लिए शूज़ और एक ड्राई टॉवल साथ रखें. ट्रैवल बैग में पालतू के लिए एक कंफर्टेबल कंबल या मैट भी पैक करें ताकि वे सफर में रिलैक्स महसूस करें.

5. सेफ और पेट-फ्रेंडली जगह चुनें

ट्रिप डेस्टिनेशन चुनते समय ये जरूर देखें कि वहां पेट्स के रहने की इजाजत है या नहीं. पेट-फ्रेंडली होटल्स, कैफे और गार्डन चुनें ताकि आपका डॉगी भी ट्रिप का लुत्फ उठा सके.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें.