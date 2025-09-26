Advertisement
इस खास रंग के पेपर में क्यों रखे जाते हैं सोने-चांदी के जेवर? वजह जान हो जाएंगे हैरान

Pink Jewellery Paper: भारत में जब भी लोग सोने-चांदी के जेवर खरीदने जाते हैं तो सुनार हमेशा ज्वेलरी को गुलाबी रंग के कागज में लपेटकर देते हैं. ज्वेलरी कितनी भी कम ग्राम की क्यों ना हो, हर तरह के गहनों को इसी हल्के गुलाबी पेपर में पैक कर के डब्बे में रखा जाता है. बहुत से लोगों को इस कागज के पीछे की छुपी खास वजह नहीं मालुम होती है.

 

Sep 26, 2025
इस खास रंग के पेपर में क्यों रखे जाते हैं सोने-चांदी के जेवर? वजह जान हो जाएंगे हैरान

सोने-चांदी के गहनों का शौक बहुत से लोगों को होता है. कई लोग ऐसे होने हैं जो सुनार की दुकान से गहने बनवाना पसंद करते हैं. सुनार के दुकान से जब भी लोग सोने या चांदी के गहने खरीदते हैं तो उन्हें सुनार गहने पिंक कलर के कागज में लपेट कर देते हैं. कई लोगों को लगता है कि ये आम बात है तो बहुत से लोगों ने इस पर कभी ध्यान नहीं दिया होता है. आज हम आपको बताएंगे क्यों सुनार इस पिंक कलर के पेपर का इस्तेमाल करते हैं.

क्यों है खास ये पेपर
सोना और चांदी दोनों ही चीजें हवा और नमी के संपर्क में आने से अपनी शाइन खो सकती हैं. कई बार हवा की वजह से चांदी पर कालेपन की परत जम जाती है और सोने की शाइन भी कम होने लगती है. इस गुलाबी कागज को एक खास तरीके से बनाया जाता है ताकि इसमें लपेट कर गहने रखने से ये नमी को सोख ले और गहनों तक हवा न पहुंचने दे. गहनों की चमक लंबे समय तक बनाएं रखने के लिए कई लोग भी इसका इस्तेमाल करते हैं.

खूबसूरती
 पिंक कलर का ये पेपर केवर गहनों की सुरक्षा तक ही नहीं है बल्कि ये गहनों की खूबसूरती को भी निखारने का काम करता है. गुलाबी रंग सोने और चांदी के चमकीले गहनों की खूबसूरती को और ज्यादा बढ़ा देता है. जब भी सोने का सुनहरा और चांदी का चमकीला सिल्वर रंग इस पेपर पर पड़ता है तो ये गहनें और भी ज्यादा चमकीले लगने लगते हैं. ये भी एक वजह है कि सुनार सालों से इसी रंग के पेपर का इस्तेमाल गहनों को लपेट कर रखने के लिए करते आ रहे हैं.

रुई 

पहले के समय में जब सुनार के पास गहनों को रखने के लिए डिब्बे नहीं होते थे तब सुनान इसी गुलाबी कागज में गहनों को रखते थे. कई सुनार गहनों को रुई में लपेटकर इस पेपर में रखते थे ताकि गहने नए की तरह बना रहे. रुई में गहनों को लपेटकर रखने से गहनों तक नमी नहीं पहुंचती है. आज के समय में भी सुनार इस गुलाबी रंग के पेपर का इस्तेमाल करते हैं. इतने सालों बाद भी ये ट्रेंड अब तक पुराना नहीं हुआ है.

प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

shambhavi punam

जी न्यूज के लाइफस्टाइल और एंटरटेनमेंट सेक्शन में

pink jewellery paperpink papergold jewellery in pink paper

